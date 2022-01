Superlano sobre victoria de Garrido: Si en Barinas se pudo, en todo el país también se puede #12Ene

Si Sergio Garrido pudo ganar en Barinas contra el régimen, en toda Venezuela también se puede lograr la hazaña, asegura Freddy Superlano, a quien le escamotearon el triunfo, tras ganar la Gobernación de Barinas el 21N, al presentar un balance de lo ocurrido el domingo 9 de enero en la población llanera.

“Si en Barinas se pudo, ¿por qué carajo no puede hacerse en todo el país? No hay una fórmula mágica ni nada que se le parezca, es simple y llanamente saber cómo se puede enfrentar a un régimen”, precisó el dirigente de Voluntad Popular durante una rueda de prensa.

- Publicidad -

No obstante, reconoció que, aunque Sergio Garrido resultó ganador, aún hay que continuar la lucha por condiciones electorales. “El hecho de que hayamos ganado en Barinas, no significa que haya óptimas condiciones electorales, si no, yo no hubiese sido inhabilitado después de ganar. Tuvo que hacerse otra elección y ganarse como se ganó, para que ellos pudieran reconocerlo. Sin embargo, aun sin condiciones, se demostró que una mayoría organizada puede ganar”.

A pesar de estar injustamente inhabilitado por el régimen, Superlano indicó que acompañará como activista y líder político a los barineses en su noble gesta por lograr un cambio en todo el país. “El gobernador de Barinas es Sergio Garrido. Él tendrá la prioridad de gobernar. Mi prioridad será la misma, lograr el cambio político del país. Yo confío en que Sergio, acompañado de los mejores hombres y mujeres, dará respuesta a los barineses. Nuestro deber será acompañarlo cuando y en lo que sea necesario”.

El dirigente político se refirió a la narrativa “hipócrita” del perdedor

Jorge Arreaza y afirmó que en 21 años jamás se preocupó de los problemas de los barineses. “Que no sea tan hipócrita de hacerlo ahora. Tenemos la responsabilidad de avanzar ante la adversidad”, agregó.

Sostuvo que la Unidad tiene por delante retos que afrontar, razón por la que trabajarán para que el ciudadano común, escéptico de los procesos en el país, retome la confianza en la participación. “A México se tiene que retornar, pero con claridad en lo que se quiere, con una ruta política, pacífica y electoral”.

El referendo revocatorio

En cuanto a la opción de activar un referendo revocatorio, a propósito de los resultados obtenidos en Barinas, Freddy Superlano manifestó que la Unidad está dispuesta a cualquier posibilidad constitucional para salir del régimen.

“Es una discusión para direccionar la política. El referendo está ahí, es constitucional, puede activarse por varias vías, pero debemos estar preparados, si en 2016 fueron capaces de evitarlo, pueden hacerlo ahora”, admitió.

Además, admitió que, aunque se han cometido muchos errores, esta es la oportunidad ideal para materializar un cambio. “Tenemos que discutir los mecanismos. La Unidad es más que los partidos y las tarjetas, la Unidad es la gente. Los errores han formado parte del aprendizaje”, expresó.