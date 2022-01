OPINIÓN Defiéndete de las técnicas de manipulación en la propaganda (Parte II) #12Ene

Buenos, manos a la obra y ojalá que sea ésta una buena, grata y nutritiva experiencia.

Ésta es una serie de artículos. El primero fue publicado en www.elimpulso.com. Éste, el segundo, se enfoca en el quid de las manipulaciones o técnicas basadas en promover los Hábitos del Proceso Reflexivo (Técnicas de Autoengaño). Además, es un experimento. Trataremos de incorporar a los artículos, gráficos y medios de interacción.

Todo el contenido proviene de un juego que se titula “El juego de la propaganda” (“The Propaganda Game”) cuyos autores son Robert W. Allen, Lorne Greene y George Henry Moulds.

En esta oportunidad, dividiré el artículo en tres partes. La Parte I presenta los ejemplos de los autores y las explicaciones que ellos ofrecen. La Parte II contiene diez casos, también propuestos por los autores para el juego y la idea es darnos la oportunidad de predecir cuáles son las intenciones y la técnica o las técnicas que aplicaron. La Parte III presenta una oportunidad de compartir las respuestas a los casos que aparecen en la Parte II. Recuerda o toma en cuenta que los autores han insistido mucho en que el juego consiste en predecir las intenciones y respuestas de los autores basándose en sus ejemplos y en sus explicaciones. Insisten tanto en lo anterior que tengo la impresión que las preguntas vienen “con efectos” o “con piquete”.

Tengo acceso a las respuestas de los autores pero no las conozco. Lo haré cuando se cierre el proceso de votación en la Parte III y te las comunicaré en el próximo artículo.

Parte I

Técnicas basadas en promover los Hábitos del Proceso Reflexivo (Técnicas de Autoengaño)

A.- Prejuicios.

Ejemplo: Natanael preguntó (refiriéndose a Jesús): «¿Puede salir algo bueno de Nazaret?» e indicando así su prejuicio contra la ciudad natal de Jesús.

Explicación del Prejuicio: Es un sesgo emocional de larga data y profundamente arraigado que nos hace reacios a examinar de manera justa la evidencia y el razonamiento a favor de una persona o cosa. No nacemos con prejuicios, se adquieren por adoctrinamiento, condicionamiento o experiencias previas de carácter singularmente agradable o desagradable. Así, los prejuicios tienen una historia, tienen un comienzo. Esta técnica no se trata de apelar a los prejuicios que vienen de fuera de ti, más bien, esta técnica se refiere a cómo tu propio prejuicio te victimiza, sin la ayuda de un apoyo externo. El prejuicio difiere de la generalización apresurada en que, aunque la generalización apresurada a menudo representa una reacción emocional espontánea, el prejuicio es siempre un asunto de mucho más tiempo. El sentimiento que opera es profundo, no superficial, y a menudo está completamente oculto para la persona que lo agarra.

B.- Desapego Académico.

Ejemplo: “He escuchado muchos argumentos a favor del candidato republicano y otros tantos a favor del demócrata. Por lo tanto, no encuentro ninguna razón para preferir uno u otro, así que me voy a quedar en casa y no votaré por ninguno de los dos.»

Explicación del Desapego Académico: Nos negamos a comprometernos cuando se exige decisión o acción. En una situación que requiere tomar una posición, vemos (o creemos que vemos) argumentos persuasivos en ambos lados. Pero ciertas situaciones, por ejemplo, votar, requieren decisión y acción de un tipo u otro. Aquí, en lugar de tratar de permanecer neutrales, debemos tomar una decisión sobre la base de qué lado parece tener el mayor peso de la evidencia.

C.- Trazar la Línea.

Ejemplo: “O dices la verdad o mientes»

Explicación de Trazar la Línea: Se trazan distinciones nítidas donde no es apropiado trazar distinciones nítidas. Está permitido trazar la línea entre los que están contigo y los que no, los que dicen la verdad y los que no dicen la verdad, y así sucesivamente. Pero el error y la inclinación que exhibe el lenguaje común es no darse cuenta de que la clase lógica de los que no dicen la verdad incluye dos subclases bien diferentes: 1) los que mienten y 2) los que no dicen nada.

D.- No Trazar la Línea.

Ejemplo: “Si se nos permite quedarnos hasta las dos de la mañana, ¿por qué no hasta las tres? Una hora no hace mucha diferencia».

Explicación de No trazar la Línea: se niega la existencia de diferencias solo porque las diferencias son pequeñas y, por lo tanto, aparentemente sin importancia.

E.- Conservadurismo (1), Radicalismo (2), Moderantismo (3).

Ejemplos:

(1) «Esta creencia es antigua, pero quiero que sepas que las viejas costumbres son las mejores».

(2) «Lo que necesitamos son nuevas ideas, formas de pensar completamente nuevas; lo viejo no es digno de nuestra aceptación».

(3) «Vota por mí. Mi programa no es ni conservador ni radical».

Explicación de Conservadurismo, Radicalismo, Moderantismo: Estos tres hábitos mentales a menudo son formas de prejuicio. Pero no son necesariamente tales. Los prejuicios tienen historias con un comienzo. Pero el conservador, el que prefiere lo viejo o familiar simplemente porque es viejo o familiar, puede nacer así; es parte del temperamento que trae al mundo. El radicalismo es la costumbre de preferir lo nuevo o lo revolucionario precisamente por su novedad. El moderado habitualmente elige terreno intermedio o de compromiso; evita los dos extremos. Pero no hay ninguna virtud inherente en el Conservadurismo, Radicalismo o Moderantismo. En realidad, hay momentos en los que nuestra posición debe ser conservadora, momentos en los que debemos adoptar una postura radical y otros momentos en los que debemos ser moderados.

F. Racionalización.

Ejemplo: El estudiante, al haber reprobado el examen, culpa de su reprobación al hecho de que el salón de clases estaba tan caliente que no podía pensar, cuando en realidad sabe que no dedicó suficiente tiempo al estudio.

Explicación de la Racionalización: Usas razones o causas que justificarán una acción que realmente tiene fundamentos menos justificantes.

G. Pensamiento Ilusorio.

Ejemplo: «Mi hijo ganará porque merece ganar después de su larga y dura preparación».

Explicación del Pensamiento ilusorio: Crees que una proposición es verdadera porque quieres que lo sea. Cuando nos vemos obligados a admitir que nuestros deseos no se han hecho realidad, podemos buscar consuelo en la racionalización.

H.- Pensamiento Sensacionalista o “Pensamiento “Tabloide”.

Ejemplo: «En la universidad, a Carlos le enseñaron todo sobre la evolución: la teoría del hombre mono, ya sabes».

Explicación del Pensamiento Sensacionalista (también llamado “Pensamiento “Tabloide”: Pensar como en los tabloides es simplificar demasiado una teoría compleja o un conjunto de circunstancias. El pensador sensacionalista prefiere resúmenes rápidos y tiene la costumbre de poner las cosas en pocas palabras. Los tabloides sobre personas son populares porque ofrecen un resumen claro del carácter de una persona prominente. ¿Fulano? ¿No sabes quién fue Fulano? Vaya, él era ese filósofo que se volvió impaciente e irritable en su vejez. Es mucho más fácil recordar a Fulano de esta manera simple que recordarlo como un hombre con muchas facetas de carácter y convicciones interesantes y controvertidas. Estos tabloides humanos suelen ser emocionales, pero no son meros términos emocionales. Para ser pensador tabloide debe haber algún indicio de que alguien está tratando de resumir el carácter de otro: Todos los estereotipos (los peluqueros son locuaces) son tabloides porque representan un determinado rasgo o característica, que es realmente superficial o trivial, como siendo la naturaleza esencial de una clase dada.

I.- Simplificación Causal.

Ejemplo: “Si no fuera por los fabricantes de municiones, nunca tendríamos guerras”.

Explicación de la Simplificación Causal: un evento complejo se explica por referencias a solo una o dos causas probables, mientras que, en realidad, muchas son responsables.

J. Fundamento Inconcebible.

Ejemplo: «Dado que la Universidad Estatal de Tucusito nunca en toda su historia ganó el título de la liga, simplemente no puedo imaginarlos ganándolo este año».

Explicación del Fundamento Inconcebible: Declaras que una proposición es falsa simplemente porque no puedes concebirla actualizada o posible de realización.

Parte II

Los diez casos

1.- «Este gran y glorioso país nuestro, tan ricamente favorecido por Dios, ¿sucumbir al comunismo, esa conspiración del diablo? Tal evento es para mí impensable, y me niego a admitir incluso su posibilidad».

2.- El profesor estaba hablando de política en la Universidad Estatal de Tucusito. «¿Cómo podemos describir al Partido Conservador?» Juan se ofreció como voluntario: «Es el partido de los ricos». «Bien» dijo el maestro. «Ahora, ¿cómo describirías al Partido Liberal?» María tenía la respuesta: «El Partido del Pueblo Trabajador».

3.- «Hay un remedio fácil para los vastos excedentes agrícolas almacenados por el gobierno. Tenemos demasiados agricultores. Traslademos a un millón de ellos a las ciudades».

4.- Acerca de un nuevo puente vial propuesto en el condado, Carlos dijo: «Por lo que escuché, el puente estará cerca de mi calle. De hecho, realmente no sé si necesitamos un puente o no. Algunos dicen «Sí». «, algunos dicen «No». Si hay una posibilidad de que me afecte, lo decidiré; no antes».

5.- La lucha entre dos mundos no puede permitir ningún compromiso, ¡o nosotros o ellos! ¡o sus ideales o los nuestros! ¡o nuestro estado o el de ellos!».

6.- «Muchos de nuestros feligreses provienen de las antiguas familias del pueblo. El edificio de la Iglesia en sí es muy antiguo. Creo que debes tener en cuenta esas cosas al juzgar nuestra Iglesia».

7.- Cuando se le presentó evidencia de que su abuelo era un político corrupto elegido para el cargo por votos ilegales, el candidato respondió: «La política era un asunto áspero en esos días».

8.- «Sé que has salido todas las noches esta semana, y deberías quedarte esta noche y estudiar. Pero es realmente una fiesta maravillosa la que hemos planeado y una noche más sin estudiar no hará ninguna diferencia».

9.- «La opción para el mundo es el Rearme Moral o el Comunismo».

10.- «Realmente no hay necesidad de un gobierno deshonesto. Sin duda, la gente es fundamentalmente buena. Tenemos que creer que algún día la bondad innata del hombre se manifestará, y el crimen y la miseria de todo tipo desaparecerán de la tierra».

Parte III

Experimento de jugar The Propaganda Game

Si deseas jugar, haz “click” en el siguiente hipervínculo. Te llevará al portal en Internet de Survey Monkey. Es totalmente seguro y un servicio especializado, confiable y serio que he utilizado desde hace más de 9 años.

https://es.surveymonkey.com/r/J3ZPNVT

Allí encontrarás las preguntas con las diez opciones para que escojas tus predicciones. El tiempo estimado para responder todas las preguntas es de dos minutos. Cada pregunta requiere de una respuesta. Una suerte de matriz como la que muestro a continuación, posiblemente te ayude mucho:

Caso Repuesta/Predicción

A B C D E F G H I J 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Luis Alejandro Aguilar Pardo

@Nash_Axelrod