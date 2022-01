Guaidó: La dictadura de Maduro fue doblemente derrotada en Barinas #13Ene

En torno a los resultados de las elecciones a gobernador en Barinas, comicios que fueron repetidos este 10 de enero en esa entidad y en las que resultó electo el candidato de la Unidad Sergio Garrido, el líder opositor y presidente interino Juan Guaidó, se pronunció a través de su cuenta de Twitter y estas fueron sus impresiones:

«Venezuela, Barinas es ejemplo de resistencia y fuerza de nuestra gente, pero también una muestra de lo que es capaz de hacer la dictadura para silenciar a una mayoría que desde hace mucho tiempo exige cambiar.

- Publicidad -

Esta vez no pudieron la dictadura fue doblemente derrotada por la determinación de un pueblo que no se dejó amedrentar y que a pesar que les arrebataron su voluntad el 21 de noviembre por no haber condiciones reales para que se respete el voto, decidieron salir de nuevo, masivamente, a defenderse y reiterarlo, forzando al régimen a reconocerlo.

Para ello fue necesario la unidad en torno a un propósito claro y dejar las diferencias políticas a un lado, pero también fue necesario asumir la ofensiva para defender a la gente ante la clara y repetida estrategia de la dictadura de vulnerarla.

Los hechos lo han demostrado, el dilema no está entre votar o no votar, el reto es lograr los espacios para el ejercicio de las mayorías, defender la voluntad de los venezolanos y hacer que se cumpla.

Por eso tenemos que luchar por condiciones electorales para que el escenario de Barinas el 21 de noviembre no se repita de cara a una elección presidencial.

La resistencia democrática es mayoría. Así como en Barinas, en toda Venezuela. Esa mayoría que somos tenemos como propósito lograr elecciones verdaderamente libres y justas, porque sólo retomando la Democracia y la Constitucionalidad podremos salir del fondo al que nos ha arrojado la dictadura.

Significar y orientar el debate resta poder al régimen. Comparte para dar respuesta:



¿Cómo defender la voluntad de los venezolanos?



¿Por qué la dictadura esta vez reconoció su derrota en Barinas?



¿Como vamos a lograr la elección presidencial que nos deben?#UnidosParaLuchar👇🏽 pic.twitter.com/xOYQqSS45S — Juan Guaidó (@jguaido) January 13, 2022

Sólo en Democracia y Libertad las familias venezolanas tendrán el futuro de calidad, prosperidad y reencuentro que queremos. Con ese espíritu, con esa convicción, debemos llevar este mensaje a toda Venezuela.

Tenemos retos inmediatos, nos toca construir con humildad poder retomar el Acuerdo de Salvación Nacional para lograr el cambio. En unidad avanzaremos en una ruta para salir de la dictadura, una elección libre y justa para salir de este régimen, una elección presidencial lo antes posible con garantías o la posibilidad de un evento plebiscitario donde se decida si el dictador se queda o como queremos todos, se va, lo digo de esta manera para diferenciarlo de la activación del revocatorio sin reglas como en 2016.

Venezuela necesita una elección, no una trampa burocrática sin reglas, fortalecer la unidad a través de la plataforma unitaria con la renovación de los liderazgos, pero sobre todo prepararnos para defender la decisión de la mayoría.

Nosotros seguiremos articulando, organizando y movilizando a todos los venezolanos, seguiremos luchando por garantías electorales, seguiremos alzando la voz, denunciando al mundo las violaciones sistemáticas a los Derechos Humanos en Venezuela, los crímenes de lesa humanidad y las terribles condiciones de vida en las que hoy vivimos los venezolanos.

Seguiremos cumpliendo nuestras obligaciones y articulando el apoyo de nuestros aliados internacionales. Si seguimos presionando todos unidos, lograremos el cambio que deseamos. Hoy y siempre Dios Bendiga a Barinas, Dios Bendiga a Venezuela».