ESPECIAL ¿Por qué Venezuela no puede salir de la hiperinflación en 2022? #17Ene

Algunos economistas y analistas económicos vaticinaron a fines del año pasado que en marzo de 2022, Venezuela comenzaría a salir de la hiperinflación; pero, al parecer, esos augurios no se cumplirán.

El doctor Orlando Zamora, analista financiero, entrevistado por Elimpulso.com, esgrime razones por las cuales no será posible superar la crisis, ya que el Ejecutivo Nacional y el Banco Central de Venezuela (BCV) toman medidas erróneas.

Al grano, las dificultades que impiden enfrentar la hiperinflación son, entre otras, las siguientes:

1- El encaje legal, superior al 80 por ciento, entraba la economía.

2- La masa circulante es mayoritariamente en dólares estadounidenses y el bolívar, prácticamente, no cuenta para nada.

3- El dólar ha sido anclado, desde octubre del 2021, porque se piensa, equivocadamente, que de esa forma no subirán los precios.

4- Las reservas internacionales no pasan de los 5 mil millones de dólares, pero no están disponibles.

5- Se trata de estabilizar el dólar con inyecciones hechas por el BCV a la banca.

6- Es falso que haya un bolívar digital.

7- Los bancos no tienen liquidez.

8 – El mayor peso de la inflación recae sobre empleados públicos, asalariados, jubilados y pensionados.

Circulante y transacciones

A causa de la crisis económica, el Ejecutivo Nacional y el BCV han permitido que haya un sistema bimonetario con el bolívar, que es la moneda de curso legal, y el dólar estadounidense, considerado por el propio gobierno como válvula de escape para la economía.

No existe cifra oficial acerca de la circulación de la moneda de los Estados Unidos en Venezuela, pero las estimaciones que se hacen indican que están circulando, en estos momentos, 2.500 millones de dólares. En esa moneda es que se hacen la mayoría de las transacciones, alcanzando el 70 por ciento o un poco más. Es difícil precisar la cantidad de efectivo de esos dólares, porque proviene de diferentes partes. Importante es destacar que la moneda estadounidense es la que está dándole calor a la economía nacional.

En el país se llegó a tener 260 billones de bolívares en circulación, pero al producirse la última reconversión monetaria y quitarle los 6 ceros al bolívar, éste, que se había devaluado considerablemente, terminó perdiendo su valor. Y, desde luego, el dólar se impuso como la moneda que se utiliza con mayor facilidad en el país.

Después que hicieron el desastre de esta hiperinflación, Nicolás Maduro y el BCV decidieron no seguir emitiendo más papel moneda, siendo por tanto muy escaso ahora conseguir efectivo.

Encaje y producción

Con la imposición del encaje legal en el 85 por ciento, el gobierno apartó la banca de la actividad económica.

Ningún banco concede préstamos y por consiguiente, la actividad económica es afectada, ya que sin créditos no puede haber inversiones y sin éstas no es posible incrementar la producción de bienes y servicios. Esto trae como consecuencia que también disminuyen los puestos de trabajo y al aumentar el desempleo, crece la economía informal como una forma de sobrevivencia de las personas.

Hay quienes piensan que la banca debería incorporarse a lo que se ha dado en llamar la dolarización financiera, mediante la cual los bancos puedan hacer préstamos en dólares, pero el sector bancario está renuente porque teme que no pueda recuperarlos, tomando en cuenta la situación del riesgo que tiene el país. Sobre todo por la manera en que el gobierno maneja la política cambiaria.

Bolívar y anclaje del dólar

A pesar del peso que está ejerciendo el dólar sobre el bolívar, éste no va a desaparecer, dice el doctor Zamora. Porque ya estamos sumergidos en el modelo bimonetario.

Como ejemplo, la gente paga en bolívares la gasolina que tiene precio en dólar.

El gobierno no sinceriza la dolarización porque los salarios de la administración pública no se pagan en dólares, ni tampoco los bancos operan en dólares y porque ha habido un anclaje de la moneda estadounidense.

Ésta medida la ha tomado el gobierno con la intención de que el tipo de cambio se mantenga estable, prácticamente estancado. Así lo demuestra el hecho de que desde principios de octubre del año pasado, cuando hubo cambio del cono monetario, el gobierno se empeñó en estabilizar el dólar y de esa forma pretender controlar la inflación, impedir el aumento de los precios, así como evitar que la gente comprara la moneda de los Estados Unidos.

El tipo de cambio arranca con el dólar a 4,14 bolívares y hoy está a 4, 64, lo que nos dice que sólo ha variado en 50 céntimos de bolívar en más de tres meses.

Esta es una política insostenible, asevera el analista financiero. ¿Cómo se revaloriza el bolívar estancando el dólar cuando el signo monetario venezolano no tiene valor por sí mismo? No hay reservas internacionales, ni actividad económica importante, el papel del Estado se ha disminuido porque todo lo está haciendo el sector privado. Todo esto hace presumir que en cualquier momento nuevamente se dispare el dólar.

Las 70 intervenciones que ha hecho el BCV para estabilizar el dólar es una política equivocada totalmente, porque está quemando las reservas, cuando periódicamente se sacan 20, 40 ó 50 millones a la calle, para que la moneda estadounidense no pueda tener mayor valor.

No existe todavía posibilidad de que Venezuela pueda recuperar el nivel de producción petrolera, cuya exportación le proporcionaba al gobierno los dólares y éstos iban al BCV.

Como el Banco Central ya no cuenta con esos dólares en la proporción de hace cuatro años, ha tenido que vender el oro en Turquía, Irán y otros países, para que la administración de Nicolás Maduro cubre algunas necesidades. Pero tampoco se sabe cuánto tiene de ese material precioso.

El misterio de las reservas

Señala el doctor Zamora, quien ejerció la jefatura del Departamento de Riesgos del Banco Central de Venezuela, que las reservas de esta institución son misteriosas al haberlas situadas en 11 mil 300 millones.

Han sido maquilladas con 5 mil millones del Fondo Monetario Internacional (FMI), que jamás este organismo le va a entregar a Venezuela, expuso. Está contando con un dinero que no existe.

Conviene recordar que a raíz de la pandemia de la enfermedad COVID-19, el FMI ofreció recursos a los países con problemas económicos de acuerdo con las cuotas que le correspondía a cada uno. A Venezuela debería asignarle 50 mil millones de dólares, pero como la directiva de la institución estimó que su gobierno no estaba reconocido y no se acogía a sus orientaciones, en el momento de mayor dificultad, podría asignarle 5 mil millones de dólares para fortalecer las reservas. Pero, si no cumplía los lineamientos del organismo, nada recibiría, como en efecto ha pasado.

Debido a que las reservas están muy bajas no puede sostener, por mucho tiempo, esas intervenciones que ha venido haciendo para estabilizar el dólar.

El BCV admitió que cayeron a 5 mil millones y luego hizo conocer que se había logrado subirlas con los ingresos recibidos por la mejora en la producción petrolera, en diciembre, pero ya le ha metido 380 millones de dólares a la banca a través de sus intervenciones, desde octubre de 2021. Esa es una cantidad muy grande para un país con escasas reservas.

Sobre éstas hay dudas del nivel que tienen, porque la mayoría está conformada por papeles y la disponibilidad en efectivo es muy baja.

El gobierno tiene la esperanza de que se siga reactivando un poco más la actividad económica, contando con un tipo de asistencia de capitales y lograr de esa manera mantener el tipo de cambio bajo. Pero, eso es una quimera.

Es una ilusión pensar en un cambio bajo cuando el bolívar no vale nada y si el gobierno no ha hecho nada para rescatarlo, lo que se está es creyendo en una política fingida.

La ilusión del bolívar digital

Uno de los mayores engaños que ha hecho este gobierno es el de haber anunciado, para su última reconversión monetaria, la creación del bolívar digital.

La moneda digital es emitida por algunos Bancos Centrales en forma electrónica y que no necesita ser verificada porque tiene la garantía de la institución que la emitió.

Ese Banco Central que pone en circulación dicha moneda crea unas cuentas especiales y no tienen que ser manejadas con tarjetas de débito.

Es una moneda anónima y tiene la misma cualidad del papel moneda.

¿Existe el bolívar digital en Venezuela?, pregunta el doctor Zamora y de inmediato da la respuesta: No. Nuestro país está a años luz de lo que es una moneda digital, que permite a través de cualquier sistema circular como un billete.

La campaña del gobierno y del BCV es una ilusión y considera digital aquel dinero que se transfiere con facilidad mediante la tecnología.

Situación de la banca

En cuanto al sector bancario, su situación es muy precaria, asienta el doctor Zamora. Prácticamente se encuentra fuera de la economía.

¿Qué es lo que está haciendo? Apenas se está limitando a ser un medio de pagos. Algunos tienen problemas para suministrarles las cantidades que piden los usuarios. Se ha distorsionado todo: pero como el gobierno es el culpable de la crisis, eso pasa como rutinario. En condiciones normales, bancos que estén funcionando de ese modo serían intervenidos por no cumplir con la cámara de compensación.

La banca está apartada de la economía porque no puede funcionar plenamente, comenzando por no poder dar créditos.

La actividad bancaria se ha reducido considerablemente. La avenida Urdaneta, de Caracas, era el primer centro bancario y hoy casi no hay actividad en sus instalaciones. Asimismo desaparecieron las agencias que funcionaban en los centros comerciales.

Los bancos están reducidos a su mínima expresión para poder cubrir los costos de personal que ha sido reducido y mantener la actividad de pago, nada más.

De acuerdo a cifras oficiales, han sido eliminadas 540 agencias bancarias hasta el año 2021. Y ni hablar de los cajeros automáticos, por cuanto dejaron de funcionar ya hace tiempo y fueron reemplazados por los puntos de venta de los establecimientos comerciales.

De igual modo se ha reducido el personal, ya que de 7.000 empleados ahora no sobrepasa los dos mil quinientos.

En Venezuela había 46 bancos universales, de los cuales quedan 23, cinco de ellos pertenecientes al Estado venezolano: Venezuela, Bicentenario, del Tesoro, Agrícola y de la Fuerza Armada Nacional. Los dos primeros, a pesar de los problemas que han tenido en sus plataformas, funcionan. Los otros tres son mantenidos por el Estado.

Quedan también dos microbancos dirigidos particularmente a emprendedores.

Es de recordar que en el país hubo 13 bancos internacionales de los cuales se fueron doce de Estados Unidos, Holanda, Portugal, Chile, Brasil y Colombia, principalmente, y hoy solamente queda uno, el Provincial.

El Banco de Desarrollo Iraní y el Banco Internacional de Cuba no los conoce nadie, porque en realidad no son bancos y funcionan como agencias para financiar programas económicos gubernamentales, pero no lo han hecho.

Remesas

Una gran parte de los seis millones de venezolanos que, a consecuencia de la crisis, se encuentran trabajando en el exterior han estado enviando dinero a sus familiares, a través de las remesas que en el mejor momento llegaron a alcanzar los 3.000 millones de dólares, pero a consecuencia de la pandemia china cayeron a 1.700 millones. Y últimamente se estima que no pasaron de los 1.500 millones de dólares el año pasado.

Es posible que este año se incremente, sin embargo el mercado de trabajo presenta dificultades en todo el mundo.

El peso de la hiperinflación

Si la palabra diabólica tiene el sentido de crueldad, esa es utilizable para calificar la política del gobierno contra los trabajadores de la administración pública, jubilados y pensionados, sobre quienes cae todo el peso de la hiperinflación.

En cambio está permitiendo que unos individuos, particularmente importadores, se enriquezcan con la entrada de enormes volúmenes de mercancía y están exonerados de pagar impuesto o si lo pagan es muy poco. Tienen toda la libertad para operar, ya que ni siquiera se determina de dónde provienen los recursos que utilizan para sus actividades.

Y por la misma circunstancia llegan unos capitales que no son supervisados, pero se trata de gente vinculada con el régimen.

Estamos, pues, en una economía errónea, anárquica, sin objetivos claros y precisos, pero que en el fondo hace más grave la crisis económica, terminó sus declaraciones el doctor Zamora.