OPINIÓN Lectura: El mago de los verdes #18Ene

Rindo un homenaje póstumo a quien en vida solo conoció para vivir la pintura. Se trata de un hombre bueno y noble que fue en su tránsito vital y con sus actos el pintor Hugo Daza; “el mago de los verdes” fue la expresión que se me ocurrió ante la destreza de Hugo para manejar con fidelidad el color de la vegetación. Porqué, quizá, sin exageración, yo que fui su amigo, puedo asegurar que los verdes en la pintura de paisaje de Hugo Daza están cargados de fidelidad con los verdes que hasta los matices reproducen fotográficamente esa fidelidad.

Hugo Daza fue un pintor larense que nació en un pintoresco lugar inmediato a Lícua conocido como Cambural en los predios de Duaca, la perla del norte. Como profesor se desempeñó en la Escuela de Artes Plásticas Martín Tovar y Tovar de Barquisimeto. Y como paisajista se ocupaba de pintarlos en los campos y caseríos de la región. Hugo Daza fue muy fiel a los verdes de la vegetación y un lienzo suyo reproducía con toda fidelidad plástica el verde y sus complejos matices y reflexiones. Hugo fue de los verdes de la vegetación en sus pinturas su más fidedigno exponente. De allí que “el mago de los verdes” sea una expresión apegada a la fidelidad. La técnica del color que Hugo como pintor dominaba lo demostraba sobre todo en los verdes de sus pinturas. Tenía la costumbre de pintar al aire libre; en muchas ocasiones lo acompañé a parajes verdaderamente hermosos en todos los sentidos que Hugo plasmaba fielmente en sus lienzos. En esas salidas Hugo me enseñaba a percibir en detalle matices difíciles de apreciar. A manejar el trazo con sentido estético. En una palabra, aplicar las técnicas que me enseñaba. Por ejemplo, me preguntaba: ¿qué color vez? Y me mostraba el .lugar. –Veo verdes, respondí. -¿No vez entre los verdes un morado? –en efecto, entre los verdes había un morado. La mirada del pintor escudriña. Este detalle suyo fue una enseñanza. En los verdes hay matices, hay reflejos de colores. Hay detalles que una refinada percepción descubre.

La última vez que vi a Hugo Daza fue cuando a llevarme de regalo el último paisaje de su obra, ya enmarcado en fina cañuela, pintado en el paso de Tacarigua una mañana en la cual los dos estuvimos pintando. Después lo acompañe con su hermano al hospital Gómez López donde lo esperaban dos camas de hospital; hablamos un poco y nos dimos una despedida definitiva. No tuve más noticias suya, lo había dejado la vida.

