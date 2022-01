Pensionados y jubilados se concentraron en la Plaza de la Moneda en la ciudad de Caracas #19Ene

Para exigir mejoras salariales que les permitan poder hacer frente a sus necesidades básicas como alimentación y salud, pensionados y jubilados se concentraron este miércoles en la Plaza de la Moneda, en el centro de la Gran Caracas.

Carlos Julio Rivera, vicepresidente de la Asociación Nacional de Trabajadores Jubilados de los Seguros Sociales, advierte en que los ingresos que perciben resultan insuficientes comprar los alimentos y las medicinas, tampoco para vestir.

Asegura que se siente estafado en el Seguro Social, ya que los trabajadores que laboran en sus distintas dependencias, no disponen de un servicio que actúe como rector de la seguridad social en este país. Denuncia vera que los distintos servicios servicios que ofrece el Seguro Social “no los cumplen”, siendo los principales perjudicados los trabajadores.

Mientras que, Milagros Peña, exigió soluciones para poder hacer frente a los costos que implica cualquier enfermedad, advirtiendo que en estos momentos, el trabajador de a pie no se puede enfermar en Venezuela.

Anunciaron que los adultos mayores acudirán a la sede de la Vicepresidencia de la República, para pedir respuestas oportunas a las solicitudes presentadas durante esta protesta.

Ratifican que los jubilados y pensionados venezolanos no tienen cómo alimentarse, no tienen para sus medicamentos, no tienen cómo hacerse los exámenes diagnóstico para el control de sus enfermedades