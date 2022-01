OPINIÓN Reflexión en positivo: La oración #20Ene

Me llego esta oración con la petición de que la publique en mi artículo semanal y como creo que tiene mucho de cierto lo hago con todo el gusto; esto como una contribución a tantos ingenuos que andamos de sobra y vivimos permanentemente confundidos o extrañados por quienes tienen un discurso casa “Bobo” o encantador de serpientes y sirva para abrir los ojos a quienes siempre están prestos a ser trompo servidor o gallo de carea, constantemente a servir o ser palanca o escalera para que los indiferentes estén en la palestra dándose vida y en práctica; lo que dice la oración por supuesto no tiene perdida y es el ejemplo diario; espero que estas invirtudes sean tomadas en cuenta y a la vez sirvan para obtener un poco de malicia y se le pueda frenar en buena parte los que felizmente viven de esta práctica o como experiencia aunque se dice que la experiencia llega cuando uno ya no la necesita o como dijo Voltaire “ Que la esperanza no es tanto lo que te sucedió sino lo que hiciste con lo que te ha sucedido.”

La oración

LA ORACION QUE CAUSO CONTROVERSIA EN ESTADOS UNIDOS

Oración de apertura en el senado de Kansas.

Tal vez quieras leer esta oración que fue hecha en Kansas en la sesión de inauguración de la

“Kansas House of Representatives.” Parece que esta oración molesto a algunas personas cuando se le pidió al Pastor Joe Wright que hiciera oración de apertura en el senado de Kansas, todo el mundo esperaba una oración ordinaria, pero esto no es lo que ellos escucharon:

Señor, venimos delante de Ti este día, para pedirte perdón y para pedir tu dirección.

Sabemos que tu palabra dice:* Maldición a aquellos que llaman bien a lo que está mal* (Isaias 5.20). Y eso es exactamente lo que hemos hecho.

Hemos perdido el equilibrio espiritual y hemos cambiado nuestros valores.

_Hemos explotado al pobre y hemos llamado a eso: suerte

Hemos recompensado la pereza y la hemos llamado: ayuda social.

Hemos asesinado a nuestros hijos que aún no han nacido y lo hemos llamado: despenalización del aborto.

Hemos sido negligentes al disciplinar a nuestro hijos y lo hemos llamado: desarrollar su autoestima.

Hemos abusado del poder y hemos llamado a eso: política.

Hemos codiciado los bienes de nuestro vecino y a eso lo hemos llamado: tener ambición.

Hemos contaminado las ondas de radio y televisión con mucha grosería y pornografía y lo hemos llamado: libertad de expresión.

Hemos ridiculizado los valores heredados de nuestros antepasados y lo hemos llamado:obsoletos y pasados.

_ ¡Oh Señor!, mira en lo profundo de nuestros corazones; purifícanos y líbranos de nuestros pecados._

Amén.

La reacción fue de inmediata. Un parlamentario abandonó la sala durante la oración. Tres más criticaron la oración del pastor calificando la oración como un mensaje de intolerancia.

Durante las seis semanas siguientes, la iglesia Central Christian Church donde trabaja el pastor Wright recibió más de 5000 llamadas telefónicas de las cuales sólo 47 fueron desfavorables.

Esta iglesia recibe ahora peticiones del mundo entero, la India, África, Asia para que el pastor WRIGHT ore por ellos.

El comentarista Paul Harvey difundió esta oración en su emisión de radio The Rest of TheStory (el resto de la historia) y ha recibido una acogida mucho más favorable por esta emisión, que por cualquier otra.

Con la ayuda de Dios, quisiéramos que esta oración se derrame sobre nuestra nación, por tantas semejanza con lo que está ocurriendo en nuestra país y que nazca en nuestro corazones el deseo de llegar a ser una nación bajo la mirada de Dios.

Esto no es una cadena de oración, pero cuando estamos juntos, somos más que una cadena, somos un solo pueblo.

Si puedes, envía esta Oración a tus seres queridos y amigos. En 30 días el mundo entero la habrá leído.

Ahora más que nunca el campo es la solución, unidos todos por la paz, la Convivencia, el respeto y la prosperidad de nuestro país.

José Gerardo Mendoza Durán

