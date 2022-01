Story sobre el revocatorio: Hay que ir a México para establecer las reglas #20Ene

El embajador de Estados Unidos para Venezuela, James Story, afirmó que por medio de la mesa de diálogo en México se podrían «establecer las reglas» ante un eventual referéndum revocatorio, pero dejó claro que su país acompañará el proceso «desde lejos».

«Ellos cambian las reglas para siempre ganar y van a cambiar las reglas en el revocatorio. Por esa razón hay que ir a México para establecer las reglas que funcionen para todos y que todos puedan participar, a mi me encantaría ver el revocatorio porque es constitucional, pero con reglas que van a funcionar para todos», expresó Story durante su espacio Aló Embajador.

Seguidamente manifestó que su país respetará la decisión que tomen los venezolanos sobre si respaldar o no el revocatorio, señalando: «Vamos a acompañar el proceso desde lejos».

Del mismo modo, aseguró que desde la administración de Nicolás Maduro buscan generar un «dilema» en torno a respaldar o no este mecanismo contemplado en la Constitución.

«Creo que es un derecho constitucional, el articulo 233 que dice que Juan Guaidó es presidente interino también es constitucional. Los venezolanos tomarán sus propias decisiones», puntualizó.

«Lo que siempre quiere hacer Maduro es crear un dilema, ¿Sí o no?, ¿Soy legítimo o no?», añadió.

El diplomático estadounidense también planteó una interrogante a los factores democráticos, en caso de que Maduro perdiera un eventual referéndum revocatorio.

«Si ganan ¿Cómo la oposición va a poner un candidato en 30 días?, hay que pensarlo bien.

Migración de venezolanos a Estados Unidos

El embajador de Estados Unidos para Venezuela aprovechó la oportunidad para referirse a la migración de venezolanos a su país, catalogando la situación de «muy triste».

«No solamente venezolanos sino gente de América Central, primero ese rio bien difícil cruzar, luego el desierto donde muchas personas no están preparadas para caminar, la mejor manera es no tratar de cruzar la frontera porque no tenemos las personas suficientes para cuidar a los que están pasando, no traten de hacerlo», indicó.

En su mensaje, añadió que Estados Unidos aboga porque se alivie «la crisis política en el país para que los ciudadanos se puedan quedar en sus casas, no queremos ver esa cantidad de gente yéndose».

«Por favor no traten de cruzar la frontera, busquemos la forma de buscar un fin a la tragedia en Venezuela», sentenció.

Por último, citando a la encuesta de Encovi, aseveró que el 95% de los venezolanos viven en condición de pobreza, realidad que se ha agudizado desde el año 2013 cuando menos del 10% de la población padecía esta situación.

«Nosotros estamos dispuestos a aumentar las donaciones por la crisis humanitaria», concluyó, exponiendo la voluntad del gobierno estadounidense de aliviar el deterioro de la calidad de vida de la población venezolana.