Juan Vicente Pérez es ahora el hombre más longevo del mundo #21Ene

Luego de conocerse la muerte del español Saturnino de la Fuente García (1909-2022), quien tenía 112 años y 341 días, la fundación LAS Latin American Supercentenarias y el Grupo de Investigación en Gerontología de Los Ángeles, en Estados Unidos, reconocen al tío Juan Vicente, como es llamado por cariño en el pueblo de San José de Bolívar, estado Táchira, donde habita desde hace 107 años, como el hombre vivo más longevo del mundo, con 112 años y 237 días.

Este noble agricultor de las montañas tachirenses ya es considerado una leyenda para su Táchira natal y toda Venezuela. En un país donde la esperanza de vida es llegar a ser septuagenario, Juan Vicente se mantiene firme y aferrado a la vida, sin haber sido tratado nunca por un geriatra.

Vive entre limitados y modestos recursos, a pesar de las constantes peticiones a funcionarios e instituciones regionales, para cubrir los requerimientos básicos, como un colchón antiescaras, alimentos, pañales y medicamentos, sigue sin obtener respuesta. Solo el amor y cuidados de su familia y el pueblo de San José de Bolívar, mantienen a este supercentenario firme en su deseo de vivir.

A pesar de sus limitados movimientos y pocas palabras, ya descifradas entre balbuceos y gestos, sus días siguen transcurriendo en su silla de ruedas, aferrado a un rosario y los posibles recuerdos que guardara de más de un siglo de vida.

El pasado mes de septiembre, al ya fallecido Saturnino de la Fuente, un zapatero oriundo de Puente Castro, al noroeste de España, le fue otorgado el certificado de Récord Guinness como el hombre más longevo del mundo. Tras su muerte, muy cerca de cumplir los 113 años, el 11 de febrero, el título recae sobre Juan Vicente Pérez, el campesino de mirada noble y serena nacido en El Cobre, de corazón enraizado en tierras rioboberas.

Se espera que en los próximos meses le sea otorgado el certificado que pone su nombre en el libro de récords más famoso del mundo.

Su hoja de vida Juan Vicente Pérez Mora

C.I.: 1.900.871

Nació el jueves 27 de mayo de 1909, a las 12 del mediodía, en El Cobre, estado Táchira.

Edad: 112 años y 237 días

Sus abuelos:

José del Espíritu Santo Pérez y María del Carmen Mora

Sus padres:

Eutiquio del Rosario Pérez Mora y Edelmira Mora

Sus hermanos:

Rufino Abigail, Pedro María (+ 67 años), Abraham Pérez (+ 63 años), Rafael Ángel, Salomón Pérez (+ 1 año), Miguel Arcángel, Tobías de Jesús (+ 68 años), Salomón de Jesús (+ 78 años), María Betzabeth (+ 73 años)

Su esposa:

Ediofina del Rosario García (+ 81 años)

Sus 11 hijos:

Juan Bautista (+ 11 años), José Guillermo (+ 57 años), Alis Teresa (+ 2 años), José Juan (+ 74 años), Isabelino del Rosario, Ángel Edecio, Carmen Edilia (+ 56 años), María Elena, Berto Andrónico, María Pérez y Nélida del Socorro.

Nietos: 18 Bisnietos: 41 Tataranietos: 12

Cronología de su edad

5 años: Juan Vicente Pérez llega a San José de Bolívar, estado Táchira, a la aldea Los Pajuiles, y allí fue donde comenzaron a trabajar la agricultura, y uno a uno, sus hermanos se fueron casando.

8 años: visea chimú por primera vez, a la semana ya tenía un bojote de chimú en el bolsillo y era todo un hombre.

21 años: “Un secreto de vida, juramento a su hermano y compadre Abraham Pérez”

28 años: le propone matrimonio a Ediofina del Rosario García, de 21 años, fue el único de los hermanos que realizó semejante proeza, ya que para esa fecha el papá era quien buscaba las esposas a sus hijos y luego les daba tierras para que trabajaran.

30 años: nació su primer hijo, José Juan, en Los Pajuiles.

31 años: cambia la finca y casa que tenía en Los Pajuiles, con su hermano Miguel, que tenía una casa y finca en Caricuena; en este sector es donde nacen los demás hijos (10).

Trabajaba la caña de azúcar y el café, tenía un trapiche de piedra que había construido su hermano Miguel, y con el tiempo fueron los 2 hermanos en bestias a Táriba y compraron cada uno un trapiche mecánico, halado por bueyes.

39 años: su hija Alis Teresa tenía 20 meses y le arrancó una mata de apio de un sembradío que tenía en la parte de arriba de la casa, tío Vicente cortó una hoja de la misma mata de apio y le pegó por la pierna para regañarla: luego la bajó en brazos hasta la casa.

39 años: 2 meses después del acontecimiento con la mata de apio, muere su primer hijo, Alis Teresa.

Tío Vicente, al día siguiente de haber enterrado a su primera hija, fue adonde su mamá Edelmira y le contó lo sucedido. Su mamá le dijo que tuviera paciencia, que Dios le regalaría muchas hembras. Al regresar a la casa, fue al sembradío de apio y arrancó todas las matas.

Tío Vicente fue alguacil de Caricuena, era el encargado de solventar las disputas de tierras y problemas de familia.

49 años: Trabaja en la construcción de la carretera de El Zumbador a Queniquea, la cual fue hecha a pico y pala. No existía ningún tipo de maquinaria. Trabajaban en grupos de 6 personas y les asignaban un pedazo para trabajar. Tenían que terminar la faena para poder cobrar los 2 bolívares por día. Si no terminaban el mismo día y lo hacían al día siguiente, no les pagaban el dinero.

Tío Vicente solo recibió clases por un mes, no aprendió a leer ni a escribir.

50 años: se reunían todos los hermanos en casa de su hermana Betzabeth, en Queniquea, y armaban las parrandas. Tomaban miche y comían en abundancia. La fiesta era desde el sábado, hasta el día domingo. Su hijo Edesio tenía una vitrola y la llevaba. Juan Vicente no sabía bailar e Isabelino, su hijo, tampoco. Les tocaba darle vuelta a la manilla para que sonara la música, de Antonio Aguilar, Hermanitas Calle, Negro Picante. Era un disco de 6 canciones.

51 años: se toma su primera foto, en blanco y negro.

54 años: saca por primera vez su cédula de identidad en La Grita.

58 años: vende la finca de Caricuena y compra tierras y una casa en San José de Bolívar.

59 años: renueva su cédula de identidad.

67 años: Tío Vicente obtiene la beca de Inager. Cuando iba a cobrar la beca, compraba un tocino completo para sacar manteca y todo el mercado que podía traer. Además compraba alambre, grapas, clavos, hojas de cinc, herramientas, todo esto con la beca.

75 años: renueva su cédula por el formato nuevo.

78 años: celebra sus bodas de oro, renueva los votos sacramentales en la iglesia del pueblo.

88 años: renueva la cédula de identidad.

88 años: muere Ediofina, su esposa. Fue un golpe muy duro para él y la familia. Tío Vicente, ese episodio de su vida lo tomó con mucha serenidad y paciencia. Estuvo siempre presente en su velorio y la acompañó al cementerio para darle el último adiós. Por su rostro no salió una lágrima.

88 años: muere su hijo José Guillermo. Cuenta tío Vicente que Guillermo se murió 2 veces: la primera vez lo encontraron en su cama sin respirar y lo bajaron al piso. En seguida dijo: “vayan y busquen a mi sobrina Custodia, que ella sabe cómo ayudarlo”. Cuando ella llegó le dio de tomar trucha licuada con otras cosas, y en 2 horas ya estaba parado y caminando. La segunda vez llamaron al cura para que le diera la hostia y cuando llegó, se molestó y dijo: “para qué me mandan a llamar, para darle la comunión, si está muerto”, pero tío vio que movió un dedo y dijo: “vayan y busquen a Custodia”, y otra vez Guillermo reaccionó. La tercera vez que le dio el mal murió.

98 años: comienza a usar silla de ruedas y le retiran la prótesis dental.

99 años: muere su hija Edilia del Carmen. Luego de la muerte de la esposa de tío Vicente, fue su hija Edilia quien estuvo al cuidado de la casa y de sus hermanos. Tiempo difícil se vivió en esa época, con sacrificio y con mucha paciencia, Edilia logró cuidar a todos, hasta su último momento.

104 años: vende la última parcela que tenía para remodelar la casa principal.

104 años: muere su hijo José Juan.

109 años: estafaron a tío con la pensión. Una persona se hacía pasar por tío y la cobraba, hasta que su hija y nieto lo llevaron a San Cristóbal para solucionar el problema y pudiera volver a cobrar su pensión. Ese mismo día, tío Vicente le dijo a su nieto que comprara bastante comida, carne y queso, para llevar para la casa, y que comprara una botellita de ron Cacique, que eso era bueno para la tos, pero que no se le olvidaran los huevos y el café. En ese momento, su nieto le echa broma, diciéndole que el abuelo es rico y que tiene mucho dinero porque cobró la pensión. Tío Vicente fue un niño inocente de la crisis fuerte en el país.

110 años: Tío Vicente cumple 110 años e ingresa en la lista de supercentenarios del Grupo de Investigación en Gerontología – Gerontology Research Group- de Los Ángeles, y pasa a ser la persona más longeva de Venezuela.

111 años:

* 10 de mayo: nos contacta Mattias C. desde Italia, biólogo ambiental, apasionado por la gerontología, y colaborador del Grupo de Investigación en Gerontología, y nos informa que tío Vicente es la persona con más edad en Venezuela.

26 de mayo: Mattias nos envía los requisitos que se requieren para verificar al tío Vicente, y además nos informa que es el séptimo hombre más longevo del mundo y número 1 de Venezuela.

27 de mayo: tío Vicente recibe las felicitaciones por su cumpleaños 111, por más de 20 medios de comunicación a nivel nacional, luego de la publicación de Diario La Nación, y se hace tendencia en Venezuela.

y se hace tendencia en Venezuela. 4 de junio: Mattias C. envía todos los documentos legales, traducidos al inglés, en formato PDF (partida de nacimiento certificada, acta de bautismo, acta de matrimonio certificada, reconocimientos, sus primeras cédulas de identidad y la cédula actual, con fecha de vencimiento en el año 2021), al director del instituto, Young Robert Douglas, para su investigación y luego certificación y verificación como la persona con más edad en Venezuela y el sexto hombre más longevo del mundo.

13 de junio: se recibe repuesta por parte del instituto donde nos indican que fueron recibidos todos los requisitos para su estudio e investigación.

112 años:

El 27 de mayo, contra todo pronóstico y temas de salud que lo aquejaban, Juan Vicente Pérez llega a los 112 años de vida y es celebrado por su familia, el Táchira y toda Venezuela.

El 17 de septiembre, la fundación LAS- Latin American Supercentenarias- y el Grupo de Investigación en Gerontología de Los Ángeles, anuncian que el puertorriqueño Emilio Flórez Márquez, con 113 años y cuatro días, considerado el hombre más longevo del mundo, ha muerto, por lo que Juan Vicente Pérez se convierte en el segundo hombre más viejo del mundo, solo por detrás del español Saturnino de la Fuente.

El 18 de enero de 2022, a la edad de 112 años y 341 días, muere el español Saturnino de la Fuente García (1909-2022). Juan Vicente Pérez se convierte en el nuevo hombre vivo más longevo del mundo (nacido el 27 de mayo de 1909), de 112 años de edad y 237 días. Fuente: Freddy Abreu, sobrino-nieto de Juan Vicente Pérez

