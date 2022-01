Agricultores denuncian 90% de caída en la producción de papa #24Ene

El presidente de la Unión Agrícola y Ganadera de los Andes (Unagandes), Antonio Escalona, informó que este año la producción de papas registra «una caída vertiginosa».

«Es una caída acumulada y aproximadamente en algunas zonas de hasta 90 % y en otras zonas de un 70 %«, dijo en entrevista para Unión Radio.

Escalona afirmó que la producción nacional «apenas cubre la demanda» y que actualmente en el país no se realizan importaciones de papa. «Hoy en día no superamos las 50 mil toneladas».

Aseguró que los productores nacionales evalúan las acciones pertinentes para tomar los correctivos necesarios para «tratar de minimizar esta crisis».

Comentó que presentarán al gobierno una serie de propuestas para «rescatar la producción del tubérculo icónico dentro de la mesa del venezolano».

Entre las propuestas se encuentra la importación de semillas para el refrescamiento genérico del material de semillas que hay en Venezuela.

«No tenemos semillas para rendir las cosechas, no tenemos semillas que resistan plagas y enfermedades, no tenemos semillas que nos de un buen producto que pueda competir con los otros productos que están en el país», agregó.

