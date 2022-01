VIDEO Barquisimetanos firmarán para activar el revocatorio #24Ene

Tras el anuncio realizado por el Consejo Nacional Electoral sobre la aprobación de la recolección de firmas para habilitar un eventual referéndum revocatorio contra Nicolás Maduro y que se realizará este miércoles 26 de enero, Elimpulso.com consultó a algunos barquisimetanos, quienes indicaron que sí participarán, pero consideran poco el tiempo para recolectar las rúbricas.

Para Miguel Pérez el tiempo estipulado por el CNE, de 12 horas (de 6:00 a.m. a 6:00 p.m) es insuficiente para poder recolectar las 4.2 millones de firmas que permitirían activar el revocatorio contra Maduro, por lo que considera se trata de «una maniobra para entorpecer el proceso», sin embargo asegura que sí asistirá para colocar su firma.

Una opinión parecida tiene Luis Almao, quien indicó que no concuerda la cantidad de firmas que se deben recolectar, con el tiempo dado por el CNE. Pese a ello afirma que desea un cambio para el país y para sus hijos, por lo que dice que va a participar en el proceso.

Una opinión distinta tuvieron Delia Martínez y Wilmer Torres, quienes aseguraron que firmarían pero no para revocar a Maduro, pues consideran que ha hecho un buen trabajo en el país.

No obstante, la oponión joven de Gelismar Rodríguez dista de la de estas dos personas de la tercera edad. Rodríguez considera importante acudir al llamado de una oportunidad para que haya un cambio en el país.

«Queremos una venezuela diferente, queremos salir adelante porque la economía está destruida y no hay educación, no hay nada en el país», declaró Mauricio Medina desde la plaza Bolívar de Barquisimeto.

La información oficial del CNE

Para este proceso de recolección de firmas, el CNE informó vía Twitter que quedó establecido que el Registro Electoral que será utilizado para validar el proceso de recepción de manifestaciones de voluntad será el mismo aprobado y auditado para las Elecciones Regionales y Municipales del 21-N de 2021, el cual consta de 20.929.987 electoras y electores.

También informaron que serán 1.200 centros los habilitados para este proceso, los cuales se pueden consultar en la página web del CNE www.cne.gob.ve/

A través del Movimiento por el Revocatorio (Mover) en Lara, se pudo conocer que el número de firmas que debe recolectar el estado Lara es de 270.563. No obstante esta organización, que fue una de las que promovió la realización de este revocatorio manifestó que no acatará el cronograma establecido por el CNE, pues aseguran que no se respetó el lapso que se contempla en el reglamento para promover cualquier evento relacionado a una elección o a un revocatorio.

«En este caso el minimo son 15 díaspara la recolección de firmas», dijo Yennifer Peña, vocera de Mover capítulo Lara a Elimpulso.com

