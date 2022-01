Frank Andrade considera que la educación venezolana continuará en declive durante este 2022 #25Ene

«Siguen engañando al magisterio de docentes, por la sencilla razón de que al gobierno no le interesa que los venezolanos estén educados«, estas fueron las contundentes palabras de Frank Andrade, secretario general del Colegio de Profesores de Venezuela, tras ser consultado por Elimpulso.com sobre la situación actual del gremio de profesores en el país.

Para Andrade, los encuentros del magisterio con las autoridades del país son conversaciones estériles, porque las irregularidades siguen evidenciándose día tras día: «Nos quitaron todas los beneficios que teníamos en nuestra profesión (…) no contamos con ningún tipo de servicio a nuestro favor«, puntualizó.

La migración de los profesores venezolanos no es casualidad. Al evidenciar que los problemas continúan, que no hay condiciones laborales ni mejoras salariales, estos profesionales no logran conseguir el sustento en su oficio, y por ende, están en la obligación de abandonar sus lugares de trabajo.

Con respecto a lo que será la educación venezolana durante este 2022, Frank Andrade confesó que podría seguir empeorando en comparación a lo evidenciado en el 2021. ¿El motivo? «No existe ningún tipo de inversión en la educación de Venezuela«, precisó el secretario general del Colegio de Profesores.

De hecho, Andrade tomó como referencia una frase que se ha utilizado durante los últimos meses en la sociedad venezolana: «Venezuela se está arreglando«, ante esta afirmación, el profesor aseveró que esta es una «mentira total» al evaluar la situación de la educación en el país.

«Algunos dicen que Venezuela está mejorando porque notan inversión en algunos sectores, sin embargo, en la educación del país no se observa ningún tipo de mejora«, comentó. De hecho, acotó que solo se notan más problemas, porque hay menos profesores operativos, menos educadores en formación y menos interés de las autoridades en querer resolver los problemas del gremio.

«Observamos con gran preocupación como muchos de los educadores actuales son personas que no cursaron de manera regular sus procesos académicos (…) esto solo generará que la educación venezolana sea más irregular y limitada«, agregó.