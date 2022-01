OPINIÓN El sufrimiento en el mundo #25Ene

Tal vez yo esté escribiendo para alguien que por creer en Dios y pertenecer a alguna iglesia cristiana, aún en condición de líder, siente que no tiene derecho a sufrir. Que no entiende por qué él. Y hasta pensar incluso que Dios le abandonó. Y se siente mal. Entonces es bueno hacerse una pregunta de manera sincera en estos momentos. ¿Es posible, realmente, liberarnos del sufrimiento en este planeta como lo predicaba una organización religiosa cristiana por todo el mundo años atrás? ¿Será, que mientras estemos viviendo en este mundo de pecado podemos dejar de sufrir? ¿Es el sufrimiento, una condición humana, la cual podremos extirpar y sacarla de una vez por todas de nuestra existencia? ¡Creemos que no!

Las ciencias de la salud seguramente tendrán una explicación técnico-científica para esta condición humana. Darán su opinión. Los filósofos emitirán sus conclusiones al respecto. Videntes, curiosos y seguidores de los fenómenos paranormales harán lo suyo. Los incrédulos y burladores emitirán sus propios juicios. Y no negamos que se puede alcanzar algún alivio con tratamientos alternativos. Pero quien realmente tiene la verdad verdadera en este asunto es el mismo Dios. El Señor Jesucristo. Y lo expone de manera clara en Las Sagradas Escrituras y es por allí donde vamos a emitir nuestra humilde opinión. Por cuantas estas cosas son tan delicadas, que es menester exponerlas, no simplemente como una conclusión personal, sino como una voz que permita entender mejor lo que nuestro Señor Jesucristo vino a hacer. Y asirnos de la esperanza verdadera que da Paz.

Cuando entró el pecado Dios dijo le dijo al hombre “…maldita será la tierra por tu causa; con dolor comerás de ella todos los días de tu vida” Gen.3:17. ¡Todos los días de tu vida! Esa es la realidad, predicar que Dios va a eliminar el sufrimiento, como lo aseguraba la mencionada organización religiosa, de nuestra vida terrenal no compagina con lo que dice la Biblia. Pero, ¿acaso estamos desahuciados? ¡Por supuesto que no! Explica la palabra inspirada: “La pareja del Edén y con ellos la humanidad que vendría, estuvieron como criminales delante de Dios esperando la sentencia como producto de la transgresión. Pero antes de que oyeran de los espinos y los cardos, el dolor y la angustia que sufrirían y el polvo al cual debían volver, escucharon palabras que debían inspirarlos con esperanza. Aunque debían sufrir por el poder de su adversario, podían mirar hacia adelante a la victoria final.” Elena de White.

Se refería a la muerte del Señor Jesucristo por nuestros pecados, con lo cual nos rescataba de la perdición eterna. Dios nunca prometió que no sufriremos en esta tierra. Predicar eso es mentir. Todo lo contrario, nos dijo y nos dice: “Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción; pero confiad, yo he vencido al mundo” Juan 16:33 Y aflicción en la Biblia es: sufrimiento, adversidad, angustia, calamidad, dolor, miseria, padecimiento, quebrantamiento, tribulación. Pero también dijo “Confiad…”. Y ese es el punto, es confiar en Aquel quien murió en la cruenta cruz por nosotros para perdón de nuestros pecados. Y llevar todas nuestras cargas a él. ¡Hasta la semana que viene Dios mediante por la WEB!

William Amaro Gutiérrez

wilamagu2gmail.com