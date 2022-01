Pedro Carmona Estanga: La labor de Guaidó ha sido compleja #25Ene

“Si Guaidó no logra unificar propósitos y estrategias en la oposición, será casi imposible una salida”, así lo señaló el empresario Pedro Carmona Estanga en una entrevista para El Nacional donde se refirió al trabajo político que ha venido desarrollando el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, para lograr sacar a Nicolás Maduro del poder.

“La labor de Guaidó ha sido compleja, pese al reconocimiento internacional logrado de parte de numerosos países democráticos del mundo, pero no ha podido llevar a término su lema de cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones limpias. Por ello, su capital político se ha erosionado, aunque sigue siendo reconocido por la Asamblea Nacional legítima, y por países como Estados Unidos y la Unión Europea. El tiempo juega en su contra. No tiene ahora otra opción que lograr los tres objetivos de su oferta, pues no hay que confiar en que las negociaciones de México conduzcan a algo creíble, ya que todos los intentos previos solo han significado oxígeno y tiempo en favor del gobierno”, dice parte de la entrevista reseñada por El Nacional este martes 25 de enero.

Sobre una posible salida de Nicolás Maduro, a través de un referéndum revocatorio este 2022, Carmona Estanga fue enfático en señaló que “la voluntad del régimen para impedirlo es inmensa”, además, recordó esta misma convocatoria en el 2004 contra el expresidente Hugo Chávez donde estuvo lleno de «presiones e irregularidades«.

“Las barreras legales para la convocatoria a un referéndum revocatorio son numerosas, y la voluntad del régimen para impedirlo es inmensa. Recuérdese el referéndum revocatorio de Chávez en 2004, que convirtió a los firmantes en ciudadanos de tercera categoría, y estuvo lleno de presiones e irregularidades. O la estrategia de Maduro, con la complicidad de los demás poderes, de ni siquiera permitir la convocatoria de un revocatorio a partir de 2016. La idea suena atractiva, después de la derrota en Barinas, pero si no se logra, el régimen obtendría la carta de legitimidad que busca afanosamente”, acentuó el empresario.

Punto de inflexión para deponer a Nicolás Maduro

Carmona Estanga, durante la entrevista ofrecida para El Nacional, consideró que las investigaciones que realiza la Corte Penal Internacional (CPI) sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela sería un punto de inflexión futuro para deponer a Nicolás Maduro.

Recordó que estos delitos no prescriben, pero precisó que “pensar en que habrá un resultado de la investigación de la CPI en corto plazo, sería pecar de optimismo”.

“La espada de Damocles pende pues sobre Maduro; los delitos de lesa humanidad no prescriben, pero pensar en que habrá un resultado de la investigación de la CPI en corto plazo, sería pecar de optimismo. Pero algún día, como ocurrió con algunos de los victimarios en la guerra de los Balcanes, llegará la larga mano de la justicia internacional”, refiere Carmona Estanga.