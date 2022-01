Son titulares miércoles #26Ene

Venezuela entre los países más corruptos del mundo, acompañada de Nicaragua y Haití

Logros de la revolución: muere otro venezolano en la frontera con Chile

Maduro amenaza con cárcel a Juan Guaidó aprovechando la tensión de EEUU con Ucrania

Exdirector del Sebin, Manuel Cristopher Figuera, revela planes de la dictadura de Maduro contra más de 130 objetivos del gobierno de Colombia

Se incrementan fallas eléctricas en varios estados del país

CNP Caracas denuncia campaña del régimen de Maduro para “liquidar” moralmente a periodistas

En riesgo de descomposición el cuerpo de la Madre María de San José de Maracay por robos al santuario por robo de aires acondicionados.

Expertos inmobiliarios afirman que precios de inmuebles aumentaron 15% en 2021

Simple TV incrementa 151% precio de sus planos

Un profesor de la ULA fue hallado en severo estado de desnutrición y a su lado la esposa sin signos vitales, en su vivienda en el estado Mérida

Dip. Lozano: El terrible hallazgo de los profesores universitarios en Mérida, solo es una muestra de los detalles de las consecuencias del atroz régimen de Maduro

Una tragedia personal y familiar absurda, ilógica, irracional e inadmisible, resultado de la actitud miserable y mezquina de un gobierno interesado exclusivamente en el mantenimiento del poder, que con odio menosprecia a los que por encima de todo y de todos, Dan ganas de llorar al saber de la muerte por inanición de la esposa de del Prof. Pedro Salinas.

Profesores universitarios: dar clases se ha vuelto un servicio social más que una profesión

Comerciantes de Lara protestaron para exigir tarifas justas por parte de Fospuca

Venezuela solo aplicó 7 de 40 recomendaciones de la ONU en derechos humanos

Bachelet ve «pocos avances» en casos de violaciones de DDHH en Venezuela #25Ene

Fedecámaras realizará encuentro gremial este jueves en Barquisimeto

Doctor Joel Rodríguez Ramos: Es descabellado pretender hacer ahora otra lista Tascón

Voluntad Popular anuncia su renovación y relegitimación

INTT avanza con el operativo » Ponte al Día con tu vehículo» en sus oficinas de todo el país.

Transportistas piden prorrogar hasta el 1 de marzo, registro de entrega de combustible.

Griselda Colina: “es un derecho de los venezolanos el secreto del voto”

Se necesitan entre 3 y 15 dólares para reparar calzados

Denuncian presunta malversación de fondos en Corpoelec Zulia

Eluz Duno: El presidente de Corpoelec está obligado a comparecer por ante el Clef a rendir cuentas de la responsabilidad asignada

Enfrentamientos entre la FAN y la guerrilla en línea Apure-Arauca se avivaron este 25 Ene

Plataforma Unitaria anuncia asambleas para fortalecer unidad y ruta de elecciones libres

Colectivos armados se apoderan de casas y apartamentos en Caracas

La nueva reforma de Ley de Registros y Notarías es publicada en Gaceta Oficial

Revocar a Maduro: Un proceso «exprés» que nació fulminado

Es imposible activar el revocatorioÑ el Movimiento Venezolano por el Revocatorio (MOVER), asegura no entender que para elegir al Presidente de la República se habilitan más de 30.000 mesas de votación en el país y para la recolección de voluntades que buscan activar el mecanismo constitucional para revocar a Maduro solo se dispone un aproximado del 4% de la plataforma electrónica

Para la activación del revocatorio no es obligatorio que en toda Venezuela más de 4.200.000 personas manifiesten su deseo de revocar a Maduro, la norma jurídica establece que en las 24 entidades federales, se recolecte el 20% del registro electoral, entendiéndose que si en uno de los 23 estados del país sumando al Distrito Capital no se supera la meta la solicitud no es aprobada.

Un ejercicio numérico. En el estado Mérida el registro electoral vigente (corte 21 de noviembre) determina que son 640.961 electores, la meta a recolectar seria de 128.192, para lo que el CNE dispuso de solo 12 horas y 30 puntos de recolección en los 23 municipios de la entidad andina. Para lograr la meta del 20% en cada punto deberían manifestar su voluntad 4.274 personas, unas 357 por hora y cerca de 6 por minuto, algo matemáticamente imposible al tomar en cuenta el tiempo en que pueden tardar los ciudadanos en la herradura electoral, pasó por el área de desinfección y lo que tarde el operador o técnico de soporte de la máquina captahuellas en introducir el número de cédula la persona.

En la capital del estado, el municipio Libertador, el CNE habilitará solo tres (03) puntos de recolección, si aplicamos la fórmula arriba explicada en la ciudad de Mérida solo se pudiesen recolectar 12.822 voluntades, pero el municipio Libertador tiene registradas en el REP un total de 179.051 personas, y lo recolectado no equivale ni al 10% del REP Municipal.

Transparencia Venezuela: Delcy Rodríguez, presentó ante la Asamblea Nacional, la Ley de Presupuesto para el ejercicio fiscal 2022, por un monto equivalente a 13.437 millones de dólares, además entregó la Ley de Endeudamiento y el Plan Operativo Anual. Sin embargo, una vez más, *como ya es costumbre desde 2017, la información es insuficiente, sin olvidar que la Ley de Presupuesto no se publica desde ese mismo año*.

Delcy Rodríguez en el III Examen Periódico Universal de la ONU: «Hemos dado ejemplo en el mundo con el Sistema de Salud Público»

Sede del Sistema de Salud de Nueva Esparta es un cementerio de ambulancias

Hospitales venezolanos siguen en crisis: Denuncian falta de personal de salud, insumos y equipos de bioseguridad.

Sujetos armados en Sucre atacaron un puesto de servicio de Pdvsa y asesinaron a un GNB

Violencia de bandas delictivas toman Venezuela: En Barrancas del Orinoco la acción del crimen organizado conforma un Estado paralelo

Zulia y Táchira entre los estados con más dificultad de gas directo, según experto.

ALAV estima que las aerolíneas intentarán reactivar la ruta España-Venezuela “lo más pronto posible”.

Sector industrial venezolano opera entre 18 y 19% de su capacidad: crisis eléctrica complica la situación.

Régimen de Maduro promete «desmontar instrumentalización de los DDHH» en el III Examen Periódico Universal de la ONU

‘El Pollo’ Carvajal reveló las operaciones de un cofundador de Podemos para cobrar dinero del régimen de Maduro en España

España pidió al régimen de Maduro dejar la persecución y encarcelamiento de opositores, en examen de la ONU

Reino Unido pidió al régimen de Maduro acabar con el trabajo forzado, explotación sexual y la trata de personas en el Arco Minero del Orinoco

Bélgica pide a la dictadura de Maduro en examen de la ONU investigar los asesinatos extrajudiciales

EE.UU a la dictadura de Maduro durante examen de la ONU: «Que rindan cuentas todos los miembros de fuerzas de seguridad o grupos armados por el régimen responsables de abusos contra los DDHH»

Canadá urge a Venezuela resolver la corrupción por las minas de oro en el Arco Minero

Brasil pidió al régimen de Maduro garantizar condiciones para celebrar elecciones libres y justas.

Cuba “reconoce avances de Venezuela en protección de DD.HH” durante examen de la ONU.

Costa Rica pide al régimen de Maduro acabar con la persecución, criminalización de defensores de DDHH, trabajadores humanitarios, periodistas y activistas en Venezuela

Austria pidió a al régimen chavista restaurar todos los medios de comunicación cerrados

Guariqueños cansados de los cuentos del régimen piden culminar obras que quedaron en ruinas

Inac todavía no autoriza comercialización de boletos para vuelos Venezuela – España

«Rusia pretende utilizar a nuestro país como ficha de canje», alertó Cristopher Figuera

Murió Ramón Martínez, exgobernador de Sucre, tras complicaciones por Covid-19

Venezuela sigue sin incorporar la vacuna contra el VPH a su esquema de inmunización

Maduro anunció que el Poliedro de Caracas abrirá nuevamente sus puertas para «grandes espectáculos»

Migrante venezolano muere en frontera norte de Chile tras cruzar cinco países. Edgard Zapata, de 47 años, fue hallado en el sector de Pisiga Carpa, en la comuna Colchane, una zona andina a más de 3.600 metros de altura sobre el nivel del mar con temperaturas extremas, explicó el cuerpo policial de Carabineros.

Polar Pilsen estrenó su Calendario 2022 en un creativo web show



Internacionales:

Las acciones de General Electric (GE) caen a los $89, lo que significa un retroceso del 6% respecto a su cierre anterior.

Cuba: Fiscalía informó que hay 790 acusados por las protestas de julio

Al menos 8 reclusos mueren y 7 resultan heridos durante un motín en una cárcel del estado mexicano de Colima

El “Chapo” Guzmán perdió la posibilidad de anular su sentencia a cadena perpetua

Rusia recomienda al régimen de Maduro aceptar la creación de una oficina del Alto Comisionado de la ONU en Venezuela

Argentina supera los 8 millones de contagiados desde que comenzó la pandemia

Desaparecen 39 personas tras volcar un barco en las costas de Florida.

Brasil registra 487 muertes por covid-19, la cifra más alta desde noviembre

Monedero usó un testaferro y un banco en Suiza para enviar a España el dinero que cobraba del chavismo

Perro antinarcóticos detectó más de una tonelada de marihuana en Valle del Cauca

Ejecutivo de Transvalue se declaró culpable en Florida por traficar oro desde Curazao

Coalición internacional de países exigen ante la ONU: Elecciones libres y justas, fin de la represión y respeto a los derechos humanos en Venezuela

Francia pide a la dictadura de Maduro reanudar conversaciones en México para posibilitar y negociar la salida a la crisis venezolana

Noruega pide al régimen de Maduro aspirar a una solución pacífica de la crisis y poner fin a los juicios de civiles en tribunales militares

México insta a Venezuela a realizar investigaciones sobre casos de detenciones arbitrarias y el uso excesivo de la fuerza https://t.co/LmrZzMUzJy

Colombia en examen de la ONU: “Solo la restauración de la democracia en Venezuela permitirá al pueblo superar la grave crisis”

Francia comunica una cifra récord de 501.635 contagios de covid-19 en un día

Lamborghini anunció que todos sus vehículos desarrollados a partir del 2023 tendrán motor eléctrico

Murió segundo policía latino herido en un tiroteo en Nueva York

Ucrania desarticuló un grupo apoyado por Rusia para preparar ataques

A cuatro meses para la primera vuelta de las elecciones, Colombia se debate entre Petro y mil nombres para presidir el país

Atenas continúa atrapada por el temporal de nieve

Rusia levanta la cuarentena por ómicron para viajeros de países de África

El periodista insultado por Biden contó que recibió una llamada del presidente: No es nada personal

Tragedia en Indonesia: Pelea e incendio en discoteca deja 18 muertos.

Rusia creó la crisis con Ucrania para llevarla a una negociación, advierte experto.

Rusia incluye al opositor encarcelado Navalni en la lista de “terroristas y extremistas”

Usar mascarilla en los aviones reduce el riesgo de contraer Covid-19 hasta doce veces, advierte estudio

Al menos ocho muertos en Camerún tras avalancha antes de un partido de la Copa África

Guardaparques y especialistas han retirado 4.000 galones de crudo derramado en zona reservada marítima de Perú

El mundo vive la peor semana en cuanto a la propagación del coronavirus.

Se extiende crisis en Honduras con instalación de dos legislaturas paralelas

Nuevo apagón deja a varios países de Asia Central sin servicio eléctrico.

Más de 30 personas a juicio en Panamá por el escándalo de los «Panama Papers»

Filtran FOTOS del príncipe Andrés festejando con Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell en un yate rodeado de mujeres

Helicópteros militares «Black Hawk» escoltaron a un ovni en Estados Unidos

Eric Clapton se une a los pocos casos de antivacunas en mundo del espectáculo

Elton John cancela dos conciertos en Texas tras dar positivo de coronavirus

Automóvil que se transforma en avión obtiene certificado de aeronavegabilidad en Eslovaquia



Deportes

Adidas instala una cancha de tenis flotante en la Gran Barrera de Coral en Australia

Nadadora trans señalada de ventajismo se convirtió en centro de polémica en EEUU

El Abierto de Australia revierte su decisión de censurar el uso de camisetas de apoyo a Peng Shuai

Nadal derrota a Shapovalov y pasa a semis en Australia

Magallanes conquistó el título 13 tras dramática remontada ante Caribes.



