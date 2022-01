Atilano Linárez: Se ignora quiénes acudieron a centros del CNE #28Ene

Aunque el régimen ha dado como información que 42.142 personas acudieron el miércoles 26 a los 1.200 centros que, supuestamente, fueron abiertos por el Consejo Nacional Electoral en todo el país, se ignora si es cierta esa cifra o si forma parte de la propaganda oficialista.

Así lo considera el ingeniero Atilano Linárez, exdiputado regional y activista del Movimiento Venezolano para el Referendo (Mover), quien manifestó que esta organización pidió a la ciudadanía que no asistieron a esos centros, porque no existían condiciones para hacerlo.

Lo que sí hizo Mover fue una jornada de observación para determinar si, efectivamente, el CNE había procedido a abrir las instalaciones, si llevaron las captahuellas, cuadernos, sellos y todo lo necesario, así sí se cumplieron las medidas de bioseguridad.

Hubo 77 centros en Lara, definitivamente, pero fueron instalados en los sitios más distantes, claro está, para impedir la movilización de los inscritos en el registro electoral, porque los funcionarios del CNE pensaron que la gente iba a acudir.

Para llevarse a cabo un proceso como el del revocatorio hay darle facilidades a los electores, informar oportuna y con tiempo, garantizar el funcionamiento de los centros y, por supuesto, tener un calendario adecuado, pero nada de eso hizo el organismo, porque su objetivo era muy claro: evitar, como lo pidió Maduro, que se hiciera el revocatorio como ya lo habían hecho en el 2016 Tareck El Aissami y otros gobernadores cuando utilizaron los tribunales para aplazar, indefinidamente, el proceso.

Y de la noche a la mañana acuerda abrir los centros, pero, se le olvidó informar a las comunidades y, entonces, se vieron a los estudiantes de primaria acudir a los planteles, creyendo que había clases y, por supuesto, no las hubo. Por cierto, fueron muy pocos los escolares que se movilizaron porque los planteles tampoco están en condiciones de funcionar, porque, generalmente, no tienen agua para tomar, ni para los baños.

No había cuadernos para asentar nombres y apellidos de las personas que, inadvertidamente, fueron a los centros, ya que el llamado de Mover fue a no asistir porque en doce horas, del seis de la mañana a las seis de la tarde, no se podían presentar más de cuatro millones de personas a 1.200 centros en todo el territorio nacional. Era una burla lo que decidió el organismo electoral. Y en todo caso impedir que se completara ese 20% del electorado, como está contemplado en las normas del revocatorio.

Lo que sí se pudo comprobar era que los funcionarios electorales hacían preguntas que no venían al caso y solicitaban datos sobre teléfonos de residencia, celulares, direcciones de las personas y zonas donde habitaban como una forma de intimidar, asustar y hacer que los interrogados se fueran corriendo a sus casas.

Por su parte, el doctor José Gregorio Zaá, especialista en materia electoral, dijo que los centros abiertos fueron en las zonas más alejadas de las concentraciones urbanas.

Pero, quienes sí estaban merodeando por los centros eran el alcalde de Iribarren, en lugar de estar ocupándose de los problemas de la población; y funcionarios de diversas dependencias, así como activistas del régimen.

En la avenida 20 con Vargas instalaron un centro de recepción, comentó. Nosotros no avalamos estos centros porque fueron producto de tropelías y todo tipo de trampa. Porque el calendario que debía ser de por lo menos 45 días fue reducido a cuatro.

Tania D´Amelio, dirigente del PSUV y como tal fue diputada a la Asamblea Nacional, siendo ahora rectora del CNE, fue una de las que habló sobre el revocatorio. Y Jorge Rodríguez ha dicho que van a promover acciones contra quienes propusieron el referendo. Luego, Diosdado Cabello pidiendo que le den nombre para hacer la lista Cabello. Y el usurpador, en la apertura del año judicial, dice que la culpa del fracaso del revocatorio fue de Juan de Guaidó y de la oposición. Lo más risible es que habla de victoria cuando ahora ha quedado más legitimado por las acciones del CNE.

La gente de Catedral tenía que pasar un cerro para ir a San Benito o El Jebe, donde fueron colocados los centros de las unidades educativas Simón Bolívar y Nuestra Señora de Coromoto.

Los electores de Bararida, Patarata, La Concordia, avenida Morán, el casco central, Las Trinitarias, Fundación Mendoza, El Manzano, Macuto, avenida Uruguay, tenían que ir al Jebe o San Benito. Los de la parroquia Santa Rosa tenían que ir a El Cercado o Tierra Negra.

Claro está, el 70 por ciento de los habitantes de esas parroquias son de oposición y los mandaron a los sitios más alejados.

Es por ello que, conociendo las trampas del CNE, el lunes, en la mañana, introdujo el recurso de reconsideración del calendario, porque lo que buscaba el organismo electoral era impedir, como en efecto lo hizo, el referendo revocatorio, dijo el doctor Zaá. Pero, ninguna dictadura es eterna y todas desaparecen como pasará con esta que hoy aflige a los venezolanos.