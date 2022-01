Son titulares viernes #28Ene

CNE declara «improcedente» solicitud de revocatorio contra Maduro tras contabilizar 42.421 firmas



Promotores del revocatorio pedirán nulidad de firmas recolectadas



Smolansky: Cabello promueve un discurso de odio, violencia y antisemita en Venezuela



Maikel Moreno seguirá al frente de la presidencia del TSJ



Reportan fallas de internet CANTV en varias zonas de Caracas como también en Mérida, Zulia, Falcón



Presidente (e) Guaidó ratificó llamado a movilización este 12 Feb



Hallan con vida a pasajeros de la lancha que naufragó en La Guaira el pasado viernes.



Invasores quemaron la Escuela Agronómica Salesiana de Barinas presuntamente apoyados por altos jerarcas del chavismo



Foro Penal: Presos políticos en Venezuela, sometidos a prisión preventiva eterna



Guaidó: Son minoría y arrebataron el evento plebiscitario sin guardar ninguna forma



Venezuela es el país con más casos de abuso del uso de la fuerza letal en la región: las víctimas se concentran en sectores populares



Jorge Rodríguez anunció acciones legales contra promotores del revocatorio



Cámara Venezolana de Emprendimiento: Tarifas de registros y notarías son confiscatorias e intimidatorias



Gobierno quita protección a los inquilinos al no renovar decreto contra desalojos.



Chavismo promete bonos a quienes posicionen sus tendencias diarias en Twitter



Detuvieron a cuatro funcionarios de la Policía de Carabobo por robo, secuestro y extorsión



Vecchio denunció pasos tangibles de Maduro para detener a Guaidó



Ausencia de crédito agropecuario pone en peligro «ciclo de invierno 2022» alerta Nicolás Romano de Aprove



La producción petrolera venezolana nunca se ha recuperado en los niveles anunciados por el Gobierno, afirma Rafael Quiroz.



Yummy lidera el mercado con entregas en menos de 15 minutos –



Nueve años paralizado tiene el servicio de Rayos X de un hospital del estado Guárico



A casi dos años de pandemia, chavismo pedirá reportes de pruebas de Covid-19 en clínicas privadas



Un kilo de pollo puede costar hasta dos salarios y medio.



Según la ACTV: Venezuela sigue empeorando en el Índice de Percepción de la Corrupción



Piden reconsiderar nuevas tasas en registro y Notarias por no estar acordes con la realidad del país.



Fedecámaras en Barquisimeto: 130 leyes impiden invertir, producir y el crecimiento del país



UE auspició entrega de 4 mil kits de bioseguridad al personal sanitario del estado Lara



Iván Simonovis entregó informe a la embajada de España en EE.UU. sobre violaciones a los DD.HH. cometidos por Luisa Ortega Díaz



Régimen chavista creará una comisión para pedir compensaciones económicas a España por la Conquista



Más del 80% de la exportación de petróleo de Venezuela va a China y Cuba



Hospitalizaciones son más cortas desde la llegada de ómicron



Sudeban y sector bancario coordinan estrategias para fortalecer el Bolívar Digital



Casos de COVID-19 en Venezuela 1.887 nuevos casos y 6 Fallecidos



Estiman que la producción de Pdvsa cayó 25% durante enero



Conindustria: Tenemos que recuperar el nivel adquisitivo, hay que darle sentido al trabajo y a la remuneración



Profesores universitarios de la tercera edad son los más desprotegidos: 35% no percibe ingresos fuera de la pensión



Fetrabanca: Más de 30 mil trabajadores bancarios abandonaron sus puestos



Torino Capital. Venezuela: La hiperinflación llegando a su fin, pero estimamos inflación de 226% en 2022, con un tipo de cambio de 32 Bs/USD.



Usaid: La migración venezolana ocupa el segundo lugar a nivel mundial



Dólar: 4,57 Bs/$ – Promedio Paralelo: 4,72 Bs/$ – Bitcoin $ 36.967,60







Internacionales:



Tres ataques a bases militares en Colombia dejan un muerto



Xiomara Castro asumió como presidenta de Honduras y prometió “luz gratis para 1 millón de familias pobres”.



Venezuela y Honduras restablecen las relaciones diplomáticas durante la toma de posesión de Xiomara Castro



Pobreza extrema en Latinoamérica subió a 13,8 % en 2021: «la región más vulnerable durante la pandemia»

Ofrecen cinco mil euros a cada persona que quiera repoblar uno de los pueblos más bellos de Italia



Brasilia vuelve a prohibir el público en eventos deportivos por la covid-19



Guardia Costera de EEUU encuentran otros cuatro cuerpos sin vida del naufragio frente a Florida



Senado de Chile destituye al presidente de la Comisión de DD.HH. del país por “actitud negacionista” ante los regímenes de Venezuela, Cuba y Nicaragua



Organizaciones judías alertan sobre la «banalización del Holocausto».



Evergrande pidió seis meses para presentar una “propuesta de reestructuración” a sus acreedores



Reserva Federal de EEUU apunta a marzo para la primera subida de los tipos de interés poscrisis



Biden confirma que designará a una mujer afrodescendiente a la Corte Suprema



Temporal de nieve causa estragos en Turquía y Grecia



Fiscalía pide prohibir salir de Perú a cuatro directivos de Repsol tras el derrame



Rusia anuncia nuevas negociaciones sobre Ucrania dentro de dos semanas en Berlín



China pide a EEUU que «respete» a Rusia para resolver crisis en Ucrania



Corea del Norte lanza dos misiles hacia el mar de Japón



Las mascarillas y certificados Covid dejan de ser obligatorios en Inglaterra a partir de este 27 Enero



Joe Biden firma una orden ejecutiva que convierte el acoso sexual en un crimen militar



impactante nevada cubrió de blanco a Jerusalén



El Parlamento chileno aprobó este miércoles un proyecto de ley para subir la pensión básica, a 220 dólares mensuales



Dinamarca elimina todas las restricciones y se convierte en el primer país en decretar el fin de la pandemia



Centro para una Cuba Libre condenó el silencio internacional ante los juicios a niños cubanos por protestar el 11 Julio



Bajan a 260.000 las peticiones semanales del subsidio por desempleo en EEUU



Pasajera expulsada de vuelo de Miami por quitarse tapabocas demandará por diez millones de dólares



Regulador europeo aprueba píldora anti Convid de laboratorio Pfizer



La tormenta tropical Ana deja cerca de 80 muertos en el sudeste de África



Inglaterra retira la mayoría de restricciones para combatir la COVID-19



Paraguay asumió presidencia pro témpore de Prosur y prometió más integración



Duque: Ataques cobardes del ELN no nos van a arredrar en nuestro objetivo



Avanza propuesta para inspección más estricta de edificios en Florida



Variante ómicron ya concentra al menos el 90% de los casos globales analizados



Ómicron comienza a disminuir en Estados Unidos por primera vez



Polémica en EEUU: un hospital de Boston dejó fuera de la lista de trasplante a un hombre por ser antivacuna



Muere congelado el fotógrafo René Robert tras una caída en las calles de París. El artista, de 84 años, permaneció nueve horas en la acera sin que nadie le prestara ayuda.



EEUU pidió reunión en el Consejo de Seguridad de la ONU por amenaza rusa a Ucrania



Petro, Fajardo y Gutiérrez se miden en debate electoral para la primera vuelta de las presidenciales del 29 May en Colombia



Neil Young retira su música de Spotify porque la plataforma emite un podcast que difunde desinformación sobre el Covid-19.



Marc Anthony y Ozuna ofrecerán conciertos en Venezuela



Vanessa Senior fue tendencia en Twitter porque la inhabilitaron sus dos cuentas en la red social Instagram.



Elon Musk revela qué un Androide podría convertirse en la prioridad más alta para Tesla que los coches eléctricos



Bad Bunny agotó entradas para su concierto en Medellín un día antes de que salgan a la venta







Deportivas



Argentina dejó a Chile con un pie fuera del Mundial de Catar



Nadal despierta preocupación tras perder 4 kilos en Australia



Serie del Caribe 2022 arranca este 28 Ene con los dominicanos como equipo a vencer



Nadal pasó a la final.



LeBron James y Kevin Durant serán los capitanes del Juego de las Estrellas de la NBA



Rubén Limardo se pierde el Gran Prix de Doha tras dar positivo a covid-19



Venezolana Yoveinny Mota impone récord nacional de vallas







Nada en la vida debe ser temido, solamente comprendido. Es hora de comprender más y temer menos …Marie Curie