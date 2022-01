RETACITOS #30Ene

Por supuesto que no hubo ninguna sorpresa con la convocatoria que hizo el Consejo Nacional Electoral, para participar en la recolección de firmas para convocar a un referendo revocatorio contra quien en estos momentos, está al frente del gobierno revolucionario. Tal y como estaba previsto, desde el mismo momento en el que se anunció convocatoria, por supuesto con el voto salvado de los rectores afectos a la oposición, ya se sabía que el objetivo era decretar la defunción del procedimiento y descartarlo para el corto y mediano plazo. En la mayoría de los centros de recolección de firmas no acudió nadie y en los 1.200 que se instalaron en todo el territorio nacional, apenas si se pudieron recibir unas muy pocas firmas , en tal sentido el CNE expuso: “Visto el informe, el CNE declaró sin lugar solicitud de Referendo Revocatorio al mandato del Presidente, de acuerdo con el artículo 29 de las normas que rigen este proceso”; pero además no conformes con esto, rematan señalando; “Aprobada sin lugar esta solicitud, se declara también la improcedencia de una nueva solicitud de Referendo Revocatorio contra el mandato del Presidente de la República, Nicolás Maduro, tal como lo establece el artículo 72 de la Constitución”, en palabras más coloquiales: “Muerto el perro, se acabó la rabia” , ahora a la oposición no le queda ni siquiera el derecho a pataleo, así que a prepararse para el 2024, con un candidato único, electo en primarias y al margen de los cogollos.

El comentario que se publicara la semana pasada en este sección, en torno a todas las estrategias que se vienen cocinando desde las interioridades de Conatel, para mantener metidas en cintura a las radioemisoras de todo el territorio nacional, bajo el argumento de no aprobarles las concesiones, lo que les permitiría operar libremente amparadas por la Ley, pareciera que sorprendió incluso a los propios miembros de la CamRadio que al parecer tenían la intención de reunirse con la Comisión, para escuchar sus planteamientos, intercambiar impresiones y conocer de primera mano las medidas que aplicaría el Gobierno la posición que asumiría el gremio en consecuencia. En todo caso, se comenta que luego que trascendieran las informaciones, ha habido una especie de distensión en el seno de la Comisión, así compromiso de revisar y aprobar algunas concesiones; mientras tanto, los recaudados presentados por las emisoras para gestionar sus concesiones, siguen engavetados y hasta estos momento no se tiene información de que hayan sido entregadas algunas de las cientos de concesiones que están en la larga lista de espera; lo cierto es que la Comisión les sigue mandando propaganda oficial para ser radiada, haciéndole publicidad a los programas de las gobernaciones y alcaldías, de manera gratuita, lo que constituye una abierta violación a la propiedad privada, porque estas son empresas que tienen sus estructuras de costos, sus nóminas de personal y que no pueden estar trabajando gratuitamente.

Definitivamente la salud es un derecho fundamental del ser humano; sin embargo, quienes tienen el deber de hacer cumplir este principio constitucional, parece que les tiene completamente sin cuidado. El pasado 25 de enero el Ambulatorio Urbano III Don Felipe Ponte de Cabudare se mantuvo durante más de tres horas que duró el racionamiento de luz, a oscuras ya que la planta de emergencia no arrancó, y por supuesto hubo que recurrir a las lámparas de los celulares para poder andar por los pasillo. Resulta verdaderamente insólito que el principal centro Asistencial Público con un área de influencia directa de más de 200 mil habitantes, se edificación de la ampliación se encuentra paralizada desde hace más de 4 años. Desde la salida del sargento de Nirgua. La emergencia está sin aire acondicionado. Se admite que la nueva gestión de la Alcaldía ha realizado aportes para el alumbrado público. Lamentablemente, hay una manifiesta incapacidad gerencial de la institución y de las autoridades de salud regional para sol ventar las graves fallas y deficiencias de este importante centro de salud pública, situación que ha sido denunciada por Sepeel y otros Sindicatos y Gremios de la Salud regional, así que vamos a esperar que es lo que opina el Director Regional de Salud, que cada día pareciera ser una marioneta dentro del sector, ya que ni lava ni presta la batea.

Sería interesante averiguar si es cierto que una empresa operadora de televisión por suscripción, supuestamente estaría haciendo una oferta engañosa en la región con el plan de Fibra Hogar, mediante la cual ofrecen cambiar el servicio a la red de fibra óptima. Al parecer esta migración la ofrece la empresa prestadora del servicio “gratuitamente a los clientes y suscriptores”, hasta aquí todo se ve muy bien; sin embargo, luego llega la empresa DS para la instalación del servicio y exige el pago de 40$ por la conexión, y aquellas personas que no acepten o no tengan las divisas para pagar, te retiran el servicio, sin aviso ni protesto. El caso ha sido tan escandaloso, que la denuncia ha sido presentada tanto en la Sundde como en Conatel, dándose el caso que a diario son numerosas las personas que se han estado sumando a esta denuncia que constituye, por llamarla de una forma no agresiva, como una “oferta engañosa”, porque te ofrecen una cosa y luego te pretenden cobrar por otra. Los usuarios están de acuerdo que haya un ajuste razonable y solidario en las tarifas debido al cambio a la fibra óptica, que supone una mejor calidad en las imágenes y sonido, pero siempre poniendo las cartas sobre la mesa, no a través de manipulaciones y7 triquiñuelas. Las decenas de clientes afectados, confían en que tanto la Sundde como Conatel abran un a investigación tanto a la empresa de TV por suscripción, como a la empresa de servicios que se ocupa de la instalación, porque allí hay una responsabilidad compartida en perjuicio de los usuarios.

Siguen presentándose situaciones anómalas e irregulares en el municipio Urdaneta del estado Lara; ya no es solo que el burgomaestre se ha negado a ordenar que se realice una investigación en torno a la gestión de su antecesor, de quien se dice que dejó no solo la alcaldía en quiebra; sino que las condiciones de los principales servicios públicos del municipio, sobre todo aquellos que dependen de la gestión del alcalde, son los peor calificados entre los 9 municipios de la entidad regional, lo que por supuesto se refleja en un evidente deterioro de la calidad de los vida de los habitantes de las numerosas parroquias. Pero para variar, circula una información que indica que al parecer una dama que participo en las elecciones del 21N, fue electa concejal por lista, habría abandonado la curul en el CM, así como su cargo como docente, ya que viajó hacia el imperio y desde allí se ha encargado de colgar en las redes sociales, fotografías vistiendo ropas de invierno, al igual que el cubano con el cual salió del país vía México el pasado 28 de diciembre, al parecer sin participar ni siquiera a la organización política a la cual pertenece, para que proceda a convocar al suplente, al igual a docente que deberá ocupar su cargo en la escuela bolivariana Ricardo Ovidio Limardo, de Siquisique. Esta es una nueva demostración que evidencia como se maneja la política en Urdaneta.

Como militante disciplinado, el burgomaestre Cocosette confirmó que el pasado 26 de enero, desde la 6 a.m. se trasladó hasta el centro electoral asignado para ser testigo del PS UV ante el llamado del CNE para el proceso de recolección de firmas, en el marco del referéndum pretendido por la oposición. Lo que no dice el personaje, es que su presencia en el lugar de los acontecimientos, así como ocurrió en el resto de los centros habilitados por el C N para la recolección de las firmas, no se presentó absolutamente nadie a fimar. Quienes desde el CNE atendiendo a las recomendaciones de Miraflores, giraron las instrucciones a la opinión pública, no entendieron que esta medida llevaba plomo en el ala y que nadie participaría en un proceso chimbo, jalado por los cabellos y que estaba en contra hasta de los principales promotores del proceso revocatorio. Sámate al fijar posición advierte que el CNE al violar la Constitución y las 4 normas Sublegales que regulan el ejercicio de este derecho, hace imposible cumplir con solicitud de convocatoria del revocatorio presidencial; mientras que desde el Foro Cívico, rechazan el anuncio del Consejo Nacional Electoral (CNE) que, tras una decisión dividida del directorio, aprobó el viernes 21 de enero un cronograma que hace imposible el cumplimiento de la etapa de recolección de firmas para la activación del Referendo Revocatorio, de acuerdo a lo previsto en la constitución venezolana; es por ello que no causó ninguna sorpresa la nula participación en los centros de recolección de firmas.

Por los vientos que soplan, pareciera que la única organización política que ha seguido trabajando en función de sus objetivos de rescatar la institucionalidad del país y la libertad de Venezuela, en la región es UNT conociéndose que en los próximos días adelantará un proceso de renovación interna de sus cuadros directivos; recientemente trascendió que Don Guille como un reconocimiento a su trabajo dentro de la organización fue ascendido a la Dirección Ejecutiva Federal de UNT, acto en el que estuvo presente el alcalde de Torres Javier Oropeza, es decir que ahora está en las grandes ligas y también nos indican que es quien tiene el control de la mayoría de la dirección regional, o sea que el personaje ha venido ganando posiciones dentro de la organización y sus ascenso es un mensaje que tiene nombres y apellidos y ahora va a destacar con mayor impacto la presencia de Lara. Sobre las versiones que por allí circulando en torno a la posibilidad de que Manuel Rosales lance nuevamente su nombre como candidato presidencial, trascendió que no hay una decisión al respecto, que ciertamente algunos grupos y organizaciones han estado palmeándole la espalda y ofreciéndole su respaldo, pareciera estar descartado por los momentos, lo que por supuesto no implica que en un futuro las cosas puedan cambiar y el maracucho decida otra cosa. Mientras tanto, también se ha comentado que aún no hay ninguna decisión en torno a la posible salida de OFM de las filas de UNT e incluso sabemos que ha sido invitado por el jefe mayor a visitarlo en Maracaibo, en tanto que le recomiendan a Luis Florido asumir temporalmente una posición de bajo perfil, mientras las cosas vuelven a la normalidad.

Llega hasta nuestra mesa de redacción una invitación que están haciendo desde el ente recaudador, a nivel nacional invitando a los comerciantes, propietarios de negocios y potenciales contribuyentes para que participen en la I Primera jornada de venta de equipos fiscales, en la misma el usuario podrá adquirir aparato de su preferencia que se ajuste a su comercio, desde la impresora, maquina fiscal, hasta el dispositivo de transmisión de datos para el fiel cumplimiento de la Providencia Administrativa N° 0141. Al parecer las maquinas las importa el ente recaudador, se estima que según la data en su poder de 300 mil o 400 mil contribuyentes especiales, el precio de cada equipo se estima en 1.000 $ e incluso ya tienen el contacto con el banco del Estado que va a financiar a los contribuyentes, a quienes ya están llamando para informales de la negociación. En primer término quisiéramos averiguar si es una operación normal, dentro del ramo de comercio, que un organismo de la administración pública, encargado de la recaudación de los tributos, pueda directamente ofertar los equipos a través de los cuales se realiza el proceso, y sobre todo que lo publiciten de la manera abierta como lo están haciendo, es decir que se cobran y se dan el vuelto. Esta es la primera duda que tenemos, una segunda surge cuando en el mimo aviso se advierte que: En la jornada participarán los únicos proveedores autorizados por el ente recaudador para la comercialización de los equipos fiscales. El operativo de venta y comercialización de las maquinas fiscales, se estará realizando entre 7 y 8 de febrero en las principales sedes del ente recaudador en todo el país, dándose a conocer las direcciones de las dependencias del Servicio, en todo el territorio nacional; pero además en el aviso en el que publicitan “la oferta” exponen “Contribuyente pague lo justo por la maquina fiscal, sin sobreprecios”. La inquietud qué como observadores objetivos e imparciales nos queda en la mente: ¿Cuáles son los beneficios que obtiene el ente recaudador en esta negociación? ¿ Reciben algún porcentaje del valor que pagan por los equipos?

Nuevamente llegan denuncias en torno a la gestión administrativa del Parque Zoológico Bararida de Barquisimeto, caso este al que nos hemos referido infinidad de veces, en la mayoría de los casos con denuncias de los propios trabajadores de este centro de recreación, donde al parecer la gerencia tiene “vara alta” con el gobernador del estado, porque nunca se llegó a ordenar una investigación a pesar que muchas denuncias fueron en viadas al mandatario, con los soportes correspondientes. En esta oportunidad, se insiste en que presuntamente se estarían cobrando las entradas para el ingreso a las instalaciones en dólares, llamando la atención de los usuarios que estos recursos que supuestamente están ingresando, no están siendo reinvertidos en el mejoramiento de la infraestructura del parque, mucho menos en la alimentación de los animales, que en su mayoría presentan aspectos “famélicos”, con el pellejo pegado a los huesos, muchos se ven enfermos y esta es la preocupación que inquieta a los usuarios, ya que se estima que además de los ingresos propios que genera el zoológico con los personas que acuden a ver a los pocos animales que aún quedan, es de suponer que la gobernación debe tener una asignación presupuestaria para su mantenimiento, por lo que emplazamos al Consejo Legislativo del estado Lara; a la Contraloría a ordenar una investigación para que determinen que es lo que viene pasan do con esta institución y su gestión administrativa.

Por fin los propietarios de una segunda vivienda o aquellos que tenían alquilado algún anexo, con cuyo ingreso podían completar los menguados salarios, han vuelto a respirar tranquilos después que el gobierno en octubre del año pasado, no hizo una nueva prórroga del Decreto dictado por el gobierno debido al impacto de la pandemia, prohibiendo el cobro de los cánones de arrendamiento o la desocupación de aquellas personas que estuviesen alquilados inmuebles, de lo que fueron muchos los que aprovecharon de la buena fe de los propietarios e incluso pretendieron apropiarse indebidamente de las viviendas; mientras que muchos otros denunciaron las invasiones de las casas y apartamentos de los venezolanos que migraron a otros países, todo ello amparados en la medida coyuntural dictada por el inquilino temporal de Miraflores. En efec to, En la Gaceta Oficial Nº 42.101, con fecha del 7 de abril de 2021, se publicó el decreto presidencial 4.577 con el que se prorrogaba por seis meses la suspensión del pago de cánones de arrendamiento de viviendas y de inmuebles de uso comercial, debido a los efectos económicos generados a raíz de la pandemia por coronavirus, que afectaron por igual a arrendadores y arrendatarios. Esta medida, que fue inicialmente aplicada en marzo de 2020 y extendida hasta ese entonces, debía ser renovada en octubre de 2021, pero no ocurrió. Así que todo el mundo a ponerse al día o a buscar para donde mudarse.

Insólito. El pasado 14 de enero fue reportado el accidente laboral que sufriera la Licenciada en Enfermería YS, en el HPOR de Barquisimeto, la dirigencia sindical cumpliendo con su responsabilidad como representante de los trabajadores, denunciaron oficialmente el caso el 17 de enero ante las oficinas de INPSAPSEL, ubicada en la Av. Morán, quienes son los encargados y obligados a velar por la prevención, la seguridad laboral de los trabajadores y también sobre la investigación de los accidentes para su corrección y posibles sanciones; sin embargo, el día viernes 28 de enero todavía en esa dependencia nadie ha movido un dedo para cumplir con la LOPCYMAT. Los dirigentes sindicales se preguntan: ¿si este accidente hubiese ocurrido en una empresa privada, también tarda rían tanto tiempo en cumplir con su trabajo?. Por otra parte, los dirigentes gremiales siguen insistiendo no solo en la grave crisis del sector salud, sino en especial la falta de personal, denuncia que también formulan los familiares de los pacientes, tal como ocurrió esta semana en HUPAZ. La respuesta del ejecutivo era que había trabajadores en reposo por la variante del Covid. Si no se producen cambios en las políticas de salud, los resultados seguirán siendo los mismos y lamentablemente empeorará la situación en perjuicio del pueblo venezolano, quien es el que paga los platos rotos.

Muchos sectores del país han estado haciendo un seguimiento, con el mayor interés, a las últimas actuación es que ha venido adelantando el Ministerio Público, en contra de los grupos que vienen traficando con el combustible, en distintas regiones del país, en medio de la mayor impunidad, por cuanto lamentablemente, el personal militar al que le han encomendado el mantener el orden en el suministro a los usuarios, han visto la posibilidad de hacer lucrativos negocios y sin correr ningún tipo de riesgos. El descaro ha llegado a tales extremos que ya no se trata de desviar las gandolas con el combustible hasta donde están los clientes que lo pagan en dólares, sino que la sofisticación ha llegado a los extremos, con los enormes riesgos que esto implica, sobre todo para personas que no son duchas en el manejo de este tipo de operaciones, de perforar las tuberías matrices a través de las cuales se transporta la gasolina, para trasegarla en bidones, pimpinas y así facilitar el transporte a los potenciales clientes. El Fiscal Tarek William Saab ha sido categórico al exponer que no habrá contemplaciones, sobre todo con aquellas personas que sean capturadas en flagrancia traficando con la gasolina y con el diésel, anunciando la puesta en funcionamiento de una línea telefónica para denunciar los casos de tráfico de combustible, garantizando la confidencialidad a las personas que formulen las denuncias. Vamos a ver hasta donde le llega la gasolina al Fiscal en su empeño de poner freno al tráfico de combustible, lucrativo negocio que mueve muchísimo dinero en todo el país.

La semana pasada hicimos un comentario en torno a un problema vecinal que están viviendo los habitantes de la Urb. Los Libertadores, en el este de la ciudad. Al parecer no se ha podido constituir una nueva junta de condominio, por cuando no pareciera existir entre los vecinos ninguna voluntad ni interés en participar, lo que ha creado una situación complicada, en las que al parecer hay grupos que no terminan de ponerse de acuerdo para solventar sus diferencias y dificultades para que todo vuelva a la normalidad. Se afirma que hay algunos vecinos que tienen meses de mora y se niegan a pagarlas, a estos se les señala de ser responsables de filtrar información a los medios; se tiene conocimiento de litigios judiciales que a nadie benefician. Desde esta sección hemos señalado que Los Libertares debe ser el ejemplo, por la calidad de la gente que allí habita; quienes tienen la piel sensible a las críticas, cumplan con sus obligaciones y si quieren que los respeten, deben respetar los derechos de los demás, se trata de un problema interno y corresponde a todos resolverlo, tratando en la medida de lo posible que no trascienda más allá de los linderos de la urbanización, por el bien de todos.

