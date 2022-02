Diputado Lamazares: Hay que acabar con la persecución política #2Feb

Al salvar su voto en la sesión del Consejo Legislativo en la que éste mayoritariamente se pronunció contra Juan Guaidó, el diputado Alexis Lamazares se pronunció por el cese a la persecución política en el país.

En declaraciones a los medios, el parlamentario regional dijo que Nicolás Maduro demuestra un gran temor a la disidencia y, en consecuencia, apela a la actuación salvaje de arremeter contra la dirigencia que le hace oposición.

Ya basta de persecución política, porque esa no es la forma de resolver una crisis que, hasta ahora, afecta a la inmensa mayoría de la población, la cual no está pensando en política sino en que le sean resueltos sus problemas de subsistencia, ya que no sólo carece de recursos para adquirir alimentos, sino que no puede disponer de medicamentos para su salud.

Es por ello que considero como lo más conveniente una ley de amnistía y pacificación, para que el país pueda reencontrarse, ya que hasta ahora el enfrentamiento no ha conducido a nada, sino al agravamiento de la crisis.

Por otra parte, Lamazares dijo que el Consejo Legislativo tiene que estar al lado de las comunidades y entender que cuando las decisiones de la gobernación no se ajusten a las necesidades de la gente, tiene que hacer comprender al gobernador la realidad.

En este punto señaló que el presupuesto regional para el presente año, presentado por el gobernador, humilla a los educadores, policías, médicos y funcionarios, además de los campesinos.

El sector agrario ha sido totalmente marginado y, prácticamente, no existe para la administración de Nicolás Maduro.

En lugar de perseguir a la disidencia, Maduro debe ocuparse de los pensionados de la tercera edad, ya que el monto que reciben del Seguro Social es un insulto, por cuanto ni siquiera les alcanza para adquirir dos paquetes de harina precocida.

No hay que echarle más leña a la candela, dijo. Ya la gente está cansada de disputas, de insultos, de acusaciones, de la degradación de la política y lo que quiere es que se le mejoren sus condiciones de vida, pero eso sólo puede lograrse cuando haya condiciones para llevar a cabo planes, programas y decisiones que mejoren la producción, haya trabajo bien remunerado y capacidad de compra.