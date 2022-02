ClickDominical 7 Recomendaciones para pacientes diagnosticados con cáncer #6Feb

El pasado viernes 4 de febrero se conmemoró el Día Mundial del Cáncer, una fecha dedicada a la concientización de las personas sobre esta grave enfermedad y también para incentivar la prevención.

Por esta razón, Elimpulso.com contactó con el licenciado en Psicología, Anderson Jiménez, para obtener una serie de recomendaciones que servirán de ayuda a quienes reciben el diagnóstico o ya lidian con la enfermedad.

1- Buscar ayuda profesional:

Visitar a un experto en el tema debe ser prioridad para conducir su situación. No a la automedicación, no a los «consejos de vecinos» y no a las informaciones de internet.

2- La psicoeducación:

Esto está vinculado al primer punto, porque será el especialista, bien sea oncólogo o psicólogo, quien explique y ofrezca información necesaria para comprender y analizar su condición.

3- Cuidar la alimentación:

Además de mantener una dieta balanceada, es importante conocer de la mano de su doctor, los alimentos que ayudan a los procesos cognitivos que se generan en el cerebro. Esto depende de la circunstancia de cada paciente.

4- Hacer actividades recreativas:

Realizar actividades de entretenimiento o simplemente hacer lo que te gusta, pueden ayudarte a mantenerte bien emocional y físicamente.

5- Apoyo psicosocial:

Es fundamental el acompañamiento de las personas que te rodean, la orientación en grupos de apoyo y permanecer alejado de las desinformaciones de las redes sociales que puedan ser malinterpretadas. Solo lee noticias de avances científicos que puedan colaborar con la recuperación.

6- Evitar situaciones problemáticas:

Apartarse de los problemas de la vida cotidiana y el estrés que pueda provocar estas confrontaciones con familiares o conocidos.

7- Optimismo:

Entender que “no es una lucha sino un proceso”. Comprender que los pensamientos positivos no van a curar la enfermedad, pero reconocer y aceptar la realidad te permitirá encontrar la fuerza necesaria para salir adelante.

¡Tú puedes con esto y más!