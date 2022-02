ClickDominical Conozca las nominaciones más importantes de los Oscar 2022 #13Feb

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, año tras año, realiza la premiación más importante dentro del mundo del cine.

Los premios Oscar son los más esperados tanto por los actores, directores, productores como por los amantes del cine.

Es por eso que ElImpulso.com te muestra las nominaciones más importantes de este 2022.

1- Mejor director:

-Kenneth Branagh, Belfast

-Ryusuke Hamaguchi, Conduce mi coche

-Paul Thomas Anderson, Pizza de regaliz

-Jane Campion, El poder del perro

-Steven Spielberg, Amor sin barreras

2-Mejor actriz:

-Jessica Chastain, Los ojos de Tammy Faye

-Olivia Colman, La hija oscura

-Penélope Cruz, Madres Paralelas

-Nicole Kidman, Ser los Ricardo

-Kristen Stewart, Spencer

3- Mejor actor:

-Javier Bardem, Ser los Ricardo

-Benedict Cumberbatch, El poder del perro

-Andrew Garfield, tick, tick… BOOM!

-Will Smith, Rey Richard

-Denzel Washington, La tragedia de Macbeth

4- Mejor película:

-Belfast

-Coda

-No mires arriba

-Conduce mi coche

-Duna

-Rey Richard

-Pizza de regaliz

-El callejón de las almas perdidas

-El poder del perro

-Amor Sin Barreras

5- Mejor película animada:

-Encanto

-Luca

-Flee

-La Familia Mitchell vs. Las Máquinas

-Raya y el último dragón

6-Mejor película internacional:

-Conduce mi coche

-Fue la mano de Dios

-Lunana: Un yak en el aula

-La peor persona del mundo

7-Mejor canción original:

-«Be Alive», de Rey Richard

-«Dos Oruguitas», de Encanto

-«Down to Joy», de Belfast

-«No Time to Die», de Sin tiempo para morir

-«Somehow You Do», de Cuatro días más

8-Mejor banda sonora:

-No mires arriba

-Duna

-Encanto

-Madres Paralelas

-El poder del perro

9-Mejor montaje:

-No mires arriba

-Duna

-Rey Richard

-El poder del perro

-tick, tick… BOOM!