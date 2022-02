RETACITOS #13Feb

Aseguran que la situación conflictiva que en estos momentos está planteada entre el sector empresarial de la región, léase Fedecámaras Lara, Cámara de Industriales, Cámara de Comercio y empresarios in dependientes que no están afiliados a esta organizaciones gremiales y la Alcaldía de Iribarren, debido a las elevadas tarifas que están cobrando por la prestación del servicio del aseo urbano en la capital larense, de no llegarse a un entendimiento entre las partes, va a seguir escalando y no se sabe hasta donde pudiera llegar, debido a las actuaciones torpes y poco eficaces del burgomaestre achocolatado, quien al parecer está dispuesto a matar la gallinita de los huevos de oro. Cuentan que al parecer, aquellos empresarios que no han pagado regularmente el servicio de aseo urbano, supuestamente les han bloqueado la página del SEMAT, encargada del cobro de tributos por patentes de comercio e industria y solamente la liberan cuando el contribuyente se compromete pagarle a la empresa de servicios encargada de la recolección de los desechos sólidos, en una acción que es ilegal, es inconstitucional y viola toda la normativa vigente en la materia. Después de una reunión celebrada en estos últimos días, se pudo conocer que el sector empresarial presentará una contraoferta a la Alcaldía, en la que se planteara una tarifa base de 30 $, revisable periódicamente en función de la frecuencia, la regularización y los precios, ya que al parecer el monto de las tarifas de la empresa de servicios, se estableció en función del área que cubre la empresa, lo cual es completamente absurdo, e incluso se indica que en algunos casos los montos de las tarifas eran tan irracionales, que ni las más grandes empresas de la región podrían pagarlos. La última palabra de los empresarios, es que si la Alcaldía no acepta, radicalizaran el conflicto, habrá acciones de calle, paros escalonados y los trabajadores saldrán a defender su derecho al trabajo. Así que amanecerá y veremos.

Resulta verdaderamente insólito que cuando los habitantes de la población de Siquisique, capital del municipio Urdaneta del Estado Lara, deberían reunirse para celebrar alborozados, los 401 años de la fundación de la ciudad, por el contrario, tal como lo revela la profesora Rebeca Armas, dirigente social de la zona, que el 9 de febrero, los habitantes de este pueblo generoso y de tierra fértil, no tienen ningún motivo para celebrar, porque arriban a esta importante fecha “en las peores de la carencias, han sido 17 años de total abandono, que nos han obligado a los habitantes de este pueblo a sobrevivir, entre la escasez de agua, el colapso de las cloacas, sin servicios de aseo urbano, calles oscuras y con huecos, vías de penetración inservibles y un hospital que carece de insumos, de ambulancias que puedan brin darle a tención a los enfermos, por eso queremos alzar la voz el día de hoy para manifestar que en sus 401 años Siquisique, no celebra, sino que protesta”. Ya en otras oportunidades hemos expuesto en esta sección, que Urdaneta es el municipio con las peores condiciones entre los otros 8 municipios que tiene la entidad federal. Por cierto, que comentan que cuando todo el pueblo estaba a la espera que en el programa radial del día lunes, anunciara los planes y proyectos de desarrollar con motivo del arribo a los 401 años de Siquisique, el burgomaestre se dedicó a amenazar con acciones legales, porque se sentía ofendido por lo publicado en los medios sobre el tráfico de influencias, utilizando la misma estrategia de que utilizan los funcionarios que no cumplen con sus funciones, tratar de amedrentar; sin embargo, son muchos los vecinos a denunciar públicamente este tipo de actuaciones, cuando lo que ha debido hacer es darle la cara a la gente de Urdaneta y anunciar que aplicara el plan “Mano de hierro” para meter en cintura a quienes estén traficando con el combustible en el municipio.

A propósito, a última hora nos llega una nueva denuncia de Urdaneta, pero en esta oportunidad tiene que ver con el servicio que presta la Línea Urdaneta, ya que los usuarios están denunciando ser víctimas de hostigamiento y agresión verbal por parte de uno de los colectores que presta servicios en esta empresa de transporte. Aseguran que el colector (FM) en días pasados al parecer se sobrepasó con una dama, incurriendo en delitos tipificados en la Ley Contra la Violencia de la Mujer y la Familia. Esta situación fue denunciada en la Fiscalía de Atención a la Mujer, por lo cual se abrió un procedimiento al agresor para dejar sentado un precedente por el hecho, ya que el personal que presta servicios en la línea de transporte debe entender que no le están haciendo ningún favor a nadie, los pasajeros pagan y por lo menos aspiran a que se les respeten sus derechos. Por tales razones, queremos aprovechar la oportunidad para recomendar a los propietarios o administradores de la mencionada empresa, a ser más selectivos a la hora de escoger al personal, hacer algunas inversiones pagándoles cursos de inducción relacionados con el tratamiento con el público, ya que no pueden olvidarse que los trabajadores son la “imagen” de la empresa, de tal manera que si actúan como patanes, todos pensarán que la línea está integrada, desde arriba hasta abajo, por personas con estas características, incluyendo a propietarios, administradores, conductores y colectores. Confiamos en que tomen estas observaciones como una crítica constructiva que al final del día beneficiará a la empresa de transporte.

Ante la gran cantidad de información que nos llega en torno a la decisión de IPSTAUCLA, de seguir los pasos de otras instituciones, que ante la ausencia de recibir un presupuesto suficiente y adecuado que les permita operar eficientemente, han decidido implementar un programa de autogestión, donde por los servicios medico asistenciales que allí se prestan, los afiliados y los usuarios externos, tienen que pagar unas cuotas solidarias, única manera de evitar la inevitable desaparición de la institución de servicios en el mediano y largo plazo. Ipstaucla no recibe una asignación presupuestaria desde hace cuatro años, solamente reciben las retenciones de los afiliados, las cuales tampoco llegan regularmente, ya que se manejan a través del Sistema Patria, mientras tanto hay que pagar la nómina, la reposición de inventarios, el mantenimiento de los equipos y con las retenciones solamente alcanza para pagar el 42% de las nóminas, por lo que hay que “parir” el resto de los recursos, cuando un rollo para ecos cuesta 25$ y una bata de bioseguridad cuesta 25 $; el monto de una consulta, más el eco, más el informe para los afiliados cuesta 10$ y para los pacientes externos, 20$. De acuerdo con las investigaciones que estuvimos realizando, aún el 72% de las personas que se atienden en los servicios, son afiliados y son trabajadores de la UCLA; además desde allí se donan medicamentos a los pacientes que no tienen como adquirirlos; así mismo se aplican las vacunas contra el Covid, acciones que requieren de recursos para poder ejecutarlas. Desde la Institución se apoya a los hospitales “Centinela”, pero nadie se ha preguntado, cuántos trabajadores de la UCLA han sido atendidos en ellos. Sabían que los servicios de vigilancia los absorbió y los paga el Instituto. Pero el colmo de la irresponsabilidad, es que cuando el Instituto está a la espera de los recursos de retenciones de los últimos meses, el pasado jueves les avisaron del envío de recursos solo por Bs. 5.000, menos del 25% de los recursos pendientes de pago, de los cuales solamente Bs. 3.000 serán para el pago de la nómina. Nos aseguran, que si hay alguien que tenga algunas ideas que aportar para mejorar estos mecanismos de autogestión, serán bien recibidas.

Se comenta en corrillos políticos larenses que viene como una especie de huracán que está relacionado el caso de pagos a cuadros y activistas políticos con fondos manejados desde el exterior. El asunto se hace visible y se exterioriza por razones de desequilibrio y poca equidad en los pagos a los beneficiarios, en términos populares, una injusta distribución de los beneficios. Se comenta por ejemplo, según lo expresado por fuentes directas y vinculadas con en el tema, que hasta $1.500 dizque le cancelan a los de la nómina regional y así van pasando con montos menores, por las diversas estructuras municipales y parroquiales. Algunos llegan a comentan que un profesional de la ingeniería o de la arquitectura de alguna empresa importante no llega ni a 250 $ mensuales, produciendo ganancias y beneficios para las empresas en las que laboran. Lo irónico y contradictorio es que según estas historias, a las estructuras políticas se les dan estos beneficios y no logran conquistar ni siquiera un triunfo de reina de carnaval. ¿Qué talco? Aseguran que los presuntos responsables de dichos operativos financieros estarían vinculados con VP y con AD. Prometieron consignar a la columna otros nombres de los jerarcas y de los beneficiarios en todo el Estado con precisión de los emolumentos, así que estaremos muy pendientes.

Ha llamado poderosamente la atención la prolongada ausencia de la Bella Soo al frente de la dirección del partido en la región. Aseguran que desde su partida al viejo continente para una visita familiar en fechas decembrinas, hasta el cierre de ésta columna el viernes 1, no había llegado. Afirman que quien está al frente de la Dirección del CES es el sempiterno administrador de la clínica de la 21. Estaremos atentos al reporte de nuestro corresponsal en migración del retorno de la dama. A propósito, al parecer se están produciendo una serie de cambios en las estructuras del partido blanco, lo cual ha caído muy mal a nivel de las bases. Argumentan que el actual equipo de Organización Seccional, carece de total autoridad moral y funcional para cumplir con dicha tarea, a propósito del rotundo fracaso sufrido en el último proceso comicial, lo que en otros tiempos ya hubiese provocado que la organización estuviese intervenida, no solo la Secretaría de Organización, sino todo el Comité Ejecutivo Seccional por tan pésimo papel electoral. El tan cacareado slogan de que «Al trabajo no le gana nadie» ha queda en entredicho, ya que en definitiva no ganaron nada, pero ni pá un remedio. Qué hubiera dicho el Caudillo Alfaro. Ni polvo quedaría de ésa dirección política que por vergüenza deberían poner los cargos a la orden de las bases de su partido. Amenazan con rebeliones parroquiales. Amanecerá y veremos.

Por cierto, sería interesante averiguar si es cierto que la titular de la secretaría de organización KH dizque ha sido «pillada» en varias ocasiones colocándole velas al Inefable. Afirman que viaja a todas partes con tres fotos del personaje, y en cada habitación de hotel o casa donde llega, dizque coloca los tres retratos y enciende una vela para alumbrar al susodicho. Diría doña Chía, ¿y para qué será eso?, supuestamente para que no le echen mal de ojo. Qué opinará la Bella Soo de esos particulares rituales. O como dirían en Sorte, será para un «amarre» o para que no la destituyan del cargo. Esperamos alguna referencia de la dueña del «Portal del tabaco». Lo único cierto es que el equipo de Organización blanco, en su mayoría está conformado por féminas, las cuales, cada una hacen todo lo posible para ser el centro de atracción de su jefe y hacen todo lo posible para complacerlo cual harén en sus mejores tiempos, o como diría una veterana y asidua visitante de la «casa del pueblo»… «Éso es lo que hay, para lo que hay que ver»!!! Volveremos sobre éste tema, porque aseguran que ahora es cuando hay tela donde cortar, y como aquí no somos escaparates de nadie, informaremos como es debido.

Muy lamentable la muerte de una joven madre en el Hospital Pastor Oropeza de Carora, cuando se disponía a dar a luz. Al parecer la dama fallecida acudió en varias oportunidades al hospital ya que sentía que el parto se acercaba, sin embargo fue devuelta sin mayores indicaciones. Cuando se le presenta el parto y por fin la ingresan, supuestamente fue maltratada, humillada y vejada, y cuando el médico de guardia ordenó que la subieron a sala de parto, fue allí cuando se desencadenó la desgracia, al parecer el galeno no estaba debidamente preparado para este tipo de emergencia, y por la premura dizque la dama fue desgarrada, lo que le ocasiono una fuerte hemorragia que no pudo ser controlada, debido a que banco de sangre, no estaba funcionando y no hubo como detener el sangramiento, falleciendo a los pocos minutos, dejando en la orfandad a cuatro niños. Después de la muerte pasaron el cuerpo a la morgue y de allí fue entregado de inmediato a una funeraria para su entierro, el cual debía hacerse sin demoras, queda por preguntar: ¿Por qué tanta prisa?, acaso se estaría en presencia de una mala praxis. En pleno dolor los familiares formularon la denuncia ante los medios y cuando se consultó con el director del hospital con su cara de tabla que lo caracteriza, solo dijo » estos casos suelen pasar», pero llama poderosamente la atención que al p arecer son varias las fallecidas y hasta ahora nadie investiga y nadie da una explicación.

A propósito, Carora continua sin agua, y este es el clamor del Caroreño, por Dios hasta cuándo será este suplicio, alguien que le haga llegar la denuncia al gobernador, que entienda que por fin termine de entender que los primeros saboteadores los tiene a su alrededor, es su misma gente; señalan al gerente operativo de municipios foráneos de Hidrolara, quien tiene cinco años en el cargo, de ser el responsable la destrucción de Hidrolara en los municipios, y sobre todo en Torres en donde pretende que sea la comunidad quien cargue el muerto. Carora esta ahogada en cloacas desbordadas y el gerente operativo lo único que sabe decir es «que se reúna la comunidad, que busquen retro o yumbo, que compren el material que necesiten, que contraten el volteo para que busquen material de relleno, que apoyen la cuadrilla, sin darse cuenta que la mayoría, son personas de escasos recursos que no pueden con la carga excesiva de costos para reparar las cloacas, lo poco que obtienen lo gastan en comida y servicios de agua y gas, además estas son obras públicas que son responsabilidad del gobierno nacional y regional, por lo tanto no tiene la comunidad que ocuparse de resolver las ineficiencias de Estado lerdo, anquilosado, lleno de ineptos. Los caroreños le recuerdan al gobernador que siempre hidrobarro tenía a su disposición, operadoras que se encargaban de reparar filtraciones, cloacas, botes, mantenimiento de los equipos, desmalezamiento de las aducciones entre otras cosas, hoy pretenden que sean las comunidades que den respuestas al desastre que inicio con Carmelina y que hoy se le suma a Pereira. Y qué tal si se habla de las parroquias, allí es de terror la situación que viven, muchas capitales de parroquias que tienen hasta tres años sin agua, cloacas colapsadas sin que nadie de la cara. Las personas hacen el reporte y a partir de allí comienza el peloteo, antes Hidrobarro atendía, ahora hay que ir a la prefectura, porque resulta que allí reciben las quejas, pero tampoco resuelven. Los vecinos están lanzando un SOS, SOS

Como ya lo hemos advertido, con la llegada de Javier Oropeza a la Alcaldía de Torres ha quedado al descubierto olla con los peores guisos de todas las administración que hayan pasado por esta corporación; así es como en las primeras de cambio, han descubierto que, bienes de la Alcaldía están diseminados por El Venado, en Urdaneta, por Coro, en estos lugares hay algunos automotores que fueron cedidos a unos amigos del ex alcalde, mientras en el municipio las cosas están más o menos en los términos siguientes: en Rio Tocuyo tienen un estacionamiento improvisado donde hay una gran cantidad de cisternas, y otro tipo de unidad «guardadas»; en el caserío El Rosario hay una camioneta en manos de un sujeto, según vocero de un colectivo; en Curarigua en unas granjas hay camionetas, tractores, y otras cositas que pertenecen al estado; en El Roble también hay bienes de la alcaldía en manos de dos sujetos, uno testaferro de un diputado rojito y el otro tiene un alias del noble animal de Arabia saudita; en Las Palmitas, en algunos talleres y caseríos, hay camiones, camionetas desarmadas o escondidas, se ha detectado la desaparición de unas motos y bicicletas, también desaparecieron mobiliarios de las oficinas aires acondicionados, mesas, computadoras, laptop, cuadros y todo lo que pudieron sustraer o robar. Ante estos escenarios, el alcalde Oropeza público un Edicto solicitando la devolución de los bienes dando un plazo prudencial antes de proceder de manera jurídica tal y como lo establece la Ley, tenemos la información que el burgomaestre “esta resteado” y no se va a detener en las investigaciones que haya que hacer para recuperar estos bienes, sin importar quien caiga, sabe que cuenta con el respaldo de la mayoría de los caroreños honestos, dispuestos a recuperar la ciudad.

Al parecer la Ciudad Madre se ha convertido en una zona sin Ley, ya que al parecer el nuevo burgomaestre no ha sido capaz de meter en cintura a quienes se dedican a la economía informal, pero tampoco a la formal; en las diferentes dependencias de la corporación, dizque están cobran do peajes bajo el pretexto de las venideras festividades carnestolendas, mientras que afirman que los cuerpos de seguridad están más al servicio de los sectores privados, que de los ciudadanos, así que quienes en El Tocuyo tenían confianza en que con la nueva primera autoridad de la zona, se acabarían con los vicios de la pasada administración, pero estos no solo han continuado, sino que se han profundizado, según el decir de los vecinos. Asimismo, se conoce de otros hechos irregulares, como es el caso que al parecer a los buhoneros se les está cobrando 1$ para comprar el aceite para el camión del aseo urbano. Asimismo des hacienda están obligando a las gentes que tienen permisos temporales, a que se pongan al día y tienen que pagar en dólares para que les quiten las multas. Afirma don Guille que estas son algunas de las cosillas que pasan en el municipio Morán y que van a ser investigadas.

Se quejan los vecinos de la Urb. Rómulo Gallegos en torno a unos botes de agua que ya tienen más de un año, sin que las diferentes quejas y denuncias que han sido elevadas a la consideración de Hidrobarro, hayan sido atendidas. Al parecer el sitio exacto está ubicado a unos 200 metros de la redoma de Agua Viva hacia la Chucho Briceño, cerca de los terrenos de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado. Aseguran los vecinos, que ante la total y característica ineficiencia de la hidrológica, decidieron plantear el caso al concejal Francisco Castillo, pero al parecer este también se hizo de la vista gorda y todo sigue como hace un año, el bote de aguas blancas está allí tan campante, mientras que los vecinos siguen padeciendo por las carencias del vital líquido. Confiamos en que la hidrológica no va a permitir que este bote de agua permanezca allí por otro año, obligando a los vecinos a realizar una vaca para comprar una torta y celebrar el segundo aniversario, porque esto sería el colmo de la in competencia de la empresa de servicios.

Orlando Fernández Medina, con todos sus defectos y cuestionamientos que se le han hecho, a lo largo de su larga trayectoria como dirigente político regional, con muchas decisiones que se le han cuestionado públicamente, así como algunas historias de carácter personal, de las cuales no le gusta hablar, es sin duda alguna uno de los personajes del cual siempre habrá que hablar cuando se toque el tema político en la región. En efecto, el comentario viene al caso porque en los últimos días son muchas las versiones que han estado circulando por las redes sociales, por los medios tradicionales, en los que se señala que en cualquier momento deja solo al baquiano Lencho en UNT, que ha estado en conversaciones con Delsa la de Encuentro Ciudadano; también se ha comentado que al parecer el líder máximo de UNT no quiere que se desprenda de la organización en Lara, e incluso se informó que había sido invitado a una visita a Maracaibo, a reunirse con el líder de la organización; por todas estas razones, quisimos conocer cuáles son sus planes y proyectos en el marco de su vida política, en el futuro inmediato y esta fue la respuesta que recibimos de quien hemos identificado en esta sección como “El perifoneador de Yaritagua”: “Ilustre, lo único que es cierto es que nuestra meta es seguir la lucha por Libertad de Venezuela. Y hoy formamos parte del grupo Salvemos a Venezuela que creamos en Lara con otras fuerzas políticas. Todo lo que sea luchar por la libertad de Venezuela, dentro del marco de la propuesta de Guaidó y la comunidad internacional. No hay otra cosa que nos convoque. La única fuerza que no es mueve es la libertad, salir de Maduro . Quien ande en otra cosa es uno más del montón de los negociadores con la dictadura. Gracias por la consulta”, de tal manera que ya tienen claro cuáles son los escenarios en los que se estará moviendo el popular personaje de la política local y nacional.

El Ministerio Público y las autoridades del ambiente, no deben tener ningún tipo de consideraciones, tampoco respetar privilegios a esta gran cantidad de irresponsables que han violentado todas las leyes ambientales vigentes, para montar un festín con tales manifestaciones de opulencia, que las carpas y las pijamas de los invitados estaban personalizadas, ya que suponemos que deben estar estrechamente vinculados con el alto gobierno o estar enchufados, porque no aguantaron las ganas de promocionar el evento y se dieron a la tarea de colocarlo a través de las redes sociales, como si fuese una excentricidad más de las tantas que se cometen en el país a la vista de las autoridades, sin que pase nada. Se habla de daños incuantificables en el Parque Nacional Canaima, lo cual a nadie sorprende porque al sitio solo se puede llegar en helicópteros, ni en carros 4×4 ni por ningún otro medio de transporte y quienes conocen del tema, sabe lo nocivo para el ambiente de los aterrizajes de estas aeronaves. Así que mano dura, sin contemplaciones.

JBS