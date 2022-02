Presidenta del Colegio de Enfermeras de Caracas llamó al gremio a movilizarse por salarios dignos #14Feb

La presidenta del Colegio de Enfermeras del Distrito Capital, Ana Rosario Contreras, se pronunció este lunes 14 de febrero sobre las condiciones laborales del gremio, la falta de insumos en centros de salud y los bajos salarios que perciben.

“Hoy vemos como se pretende judicializar a las enfermeras y enfermeros por no atender a un paciente, cuando la realidad es que no hay médicos para atender, no hay medicamentos, ni equipos”, precisó la profesional de la salud.

- Publicidad -

Contreras resaltó la necesidad de articular los distintos movimientos que existen en el gremio para exigir sus derechos fundamentales de trabajo.

En este sentido, llamó al personal de enfermería del país a movilizarse y articularse en la «defensa del derecho al trabajo, el derecho a la vida y el derecho a la libertad y democracia, que es lo que puede traer condiciones de trabajo decentes y salarios suficientes».

Por último, la dirigente puntualizó la necesidad de construir un «tejido social de lucha» que permita encontrar una solución a la emergencia humanitaria compleja que vive el país.