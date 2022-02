Rafael Narváez culpa al régimen por muerte de niños por falta de transplante de médula en el Hospital JM de los Ríos #14Feb

El abogado defensor de los DDHH y coordinador de la defensa de los derechos civiles, Rafael Narváez, fustigó la conducta indolente del sector oficial al no atender la emergencia del Hospital JM de los Ríos que, centro asistencial que a su juicio se ha convertido en una funeraria en capilla ardiente por el fallecimiento de muchos niños que no han podido sobrevivir al no tener acceso a un transplante de medula osea en ese centro asistencial.

Dijo el también ex parlamentario, que el régimen tiene como resolver esa situación, ya que destinando el presupuesto de la renta petrolera y la producción de oro del arco minero, podría subsanar la deuda con el Estado Italiano para que reactive el convenio, creando una nueva esperanza en los corazones de los niños y sus familiares.

Expresó además, que no es posible que el caso de “El Koki”, delincuente que mantuvo en jaque a los organismos de seguridad del estado y que fue abatido recientemente, haya tenido más notoriedad que los fallecimiento de los niños del Hospital JM de los Ríos, e incluso que el niño asesinato por las balas del Guardia Costera de Trinidad y Tobago.

El abogado penalista manifestó que el régimen estaría incurso en el delito de homicidio culposo en el caso de la muerte de los niños en el Hospital JM de los Ríos.

«La nueva ministro para la salud está obligada a iniciar su gestión por el JM de los Ríos y asumir la realoidad de garantizar el derecho a la salud y a la vida», dijo.