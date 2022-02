OPINIÓN Sobre el amor y la felicidad #15Feb

Una de las cosas que más me agrada recordar en este día, a parte del amor por mis hermanos, hijos, mis nietos, mis amigos y demás familiares, es el amor que Dios ha sembrado en mi corazón por mi esposa. Por tenerla conmigo y disfrutar de su amor día a día. Por ser la ayuda idónea que todo hombre desea tener a su lado. Por lo cual doy gracias a Dios a diario. Y lo otro que me llena de gozo también, es certificar que el amor viene de Dios al crearnos y no “evolucionó” de un mono que supuestamente llegó a convertirse en hombre.

Como profesor de Historia Antigua en la Universidad y 27 años lidiando con estos temas, nunca pude entender eso a pesar que tenía que explicarlo a mis alumnos de acuerdo al plan de estudios establecido. Sin embargo, cuando comencé a caminar por las maravillosas páginas de LAS SAGRADAS ESCRITURAS, al sentir una gran sed por comprender ese fenómeno. Cuando la oscuridad velaba mi entendimiento y sacudía mi cabeza tratando de entenderlo, vino a mí el Agua de Vida, tomé, y no sentí más sed, como la samaritana en el pozo de Jacob. Igual, apareció ante mí la Luz del Mundo que guindaba en aquella cruz del calvario, entonces, la oscuridad se disipó de mis ojos y vi, mi mente se aclaró, y ahora, voy por la senda de la Verdad verdadera.

Pude aclarar confusiones que agobiaban mi existencia y fui feliz. Todo cambió, aclaré dudas y la paz llegó a mi corazón. Descubrí que amamos por cuanto Dios nos amó primero, y ese sentimiento, a pesar que el enemigo vencido, trata de sacarlo del corazón de la humanidad, persiste en muchos que se dejan guiar por Dios. Por ello me gozo en este día. El cual debería ser, el cada día de nuestras vidas.

Triste, si colmados por odio o resentimientos contra alguien, nos sumergiéramos y nos ahogáramos en la verde hiel de la ira y la impotencia, anhelando venganza contra ese, que nos ha hecho daño. Desaprovechando la ocasión para disfrutar con los amados. Me hace recordar una expresión que alguien dijo por allí. Que odiar y guardar resentimiento contra otra persona, es como tomarse un vaso de veneno y esperar que el otro se muera. Algo muy cierto. Pero cuando Ud. perdona, cuando comprende las carencias del enemigo, cuando deja que Dios tome el asunto en sus manos, quizás el otro, al cual Ud. ha perdonado, tal vez ni se entera que lo ha hecho, pero definitivamente la paz y la tranquilidad regresan a su corazón. Entonces, podrá dormir plácidamente, levantarse tranquilo y vivir un día feliz. !Fácil no es!. Quizás algunos entienden que su paz llegará cuando se ejecute la venganza. Pero no es así, por cuanto, seguro, nacerá otro odio. Ya le ha hecho nido al resentimiento en su corazón.

Mi apreciado lector, créame, el amor es la medicina. La recomienda DIOS para la paz de su alma, que es en última instancia lo que el hombre anhela. Cuando Jesús, clavado en la cruz, antes de exhalar su último suspiro. Antes de entregar su espíritu o aliento de vida al Padre, dijo, refiriéndose a quienes le habían crucificado, “Padre, Perdónalos porque no saben lo que hacen”, no estaba dando una orden, una directriz o un nuevo mandamiento. !No!. Estaba dando la clave, el secreto, la solución a la angustia y el padecimiento del hombre sobre este sufrido planeta. Estaba mostrando el camino de la verdadera felicidad, estaba poniendo en nuestras manos la llave para abrir la paz individual y permanente: El perdón. La Madre Teresa de Calcuta lo expone así. “El perdón es una decisión, no un sentimiento, porque cuando perdonamos no sentimos más la ofensa, no sentimos más rencor”. DIOS lo confirma en su Palabra “Nosotros amamos, porque Él nos amó primero” 1Juan 4:19.

¡Hasta la semana que viene por la WEB Dios mediante!

William Amaro Gutiérrez

[email protected]