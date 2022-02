Proyecto difundirá legado de científicas venezolanas del siglo XX; Premio Mujeres en Ciencia para Suher Yabroudi #16Feb

Por Violeta Villar / www.lawebdelasalud.com

Científicas venezolanas del siglo XX, sus aportes a la ciencia en Venezuela, es el nombre del proyecto que impulsa la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales (Acfiman), a través de su Programa Mujeres en Ciencia, para difundir el legado de las científicas venezolanas.

- Publicidad -

De igual modo se informó que Suher Carolina Yabroudi, profesora e investigadora de la Universidad del Zulia, recibirá el próximo 16 de febrero el Premio Mujeres en Ciencia 2021 por parte de la Acfiman.

Las mujeres en Venezuela, explican desde Acfiman, han ocupado un papel importante en el desarrollo de la investigación científica, y durante el siglo XX, un grupo importante de ellas formó parte de las generaciones de estudiantes de nuestras universidades que obtuvieron títulos de cuarto nivel, tanto en universidades nacionales como fuera de nuestro país.

Una gran parte desarrolló sus carreras científicas y contribuyó a la formación de nuevas generaciones de investigadores, teniendo, igualdad de oportunidades independientemente del género.

Sin embargo, en Venezuela, muchas de estas investigadoras, son poco conocidas o sus aportes no han sido suficientemente divulgados.

Por considerar importante reconocer esa labor, la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales (Acfiman), a través de su Programa Mujeres en Ciencia, quiere continuar dando a conocer a las científicas venezolanos y sus contribuciones, en esta oportunidad en el siglo XX, periodo en el cual la mujer venezolana escaló posiciones importantes en el ámbito científico.

Científicas venezolanas del siglo XX sus aportes a la ciencia en Venezuela es el nombre de este proyecto cuyo objetivo es dar a conocer los nombres, y de forma breve, los aportes de científicas venezolanas al desarrollo de la ciencia en Venezuela durante el siglo XX.

Para ello, se realiza de forma abierta, una invitación a nuestros jóvenes estudiantes a distintos niveles (bachillerato, pre y postgrado), investigadores, o personas interesadas en la ciencia, para que postulen una o varias científicas, indicando sus aportes. La pregunta a plantear es la siguiente: ¿Conoces a alguna científica venezolana y puedes describir, de forma breve, su o sus aportes a la ciencia en Venezuela?

Datos a ser incluidos en la propuesta:

1- Nombre y apellido de la científica postulada.

2- Lugar y fecha de nacimiento.

3- Institución (es) donde ha trabajado o trabaja.

4- Presentación y justificación de la postulación (no más de una página).

Recepción de postulaciones

1- Para la postulación, las científicas deben trabajar en las áreas de interés y áreas conexas de la Academia: Las Ciencias Exactas y Naturales (Biología, Ciencias de la Tierra, Computación, Física, Matemáticas y Química), Las Ciencias de la Salud (Farmacia, Medicina y Odontología), Las Tecnológicas (Agronomía, Ingeniería y Veterinaria).

2- La científica que se postule puede residir en o fuera de Venezuela, siempre que se resalte su aporte a la ciencia en Venezuela del siglo XX.

3- La información debe ser escrita en una página, que debe incluir el texto en español (media página) y en inglés (media página).

4- En una hoja adicional se deben colocar los siguientes datos del postulante: nombre, profesión y dirección de correo.

5- Debe incluir nombre, fotografía, ubicación y de forma muy breve su contribución a la ciencia en el siglo XX.

6- De las candidatas que se postulen se realizará una selección a través de un Jurado Calificador que estará formado por miembros pertenecientes a ACFIMAN (Individuos de Número o Miembros Correspondientes), e investigadores invitados de reconocida trayectoria.

7- De las solicitudes recibidas, las seleccionadas serán incluidas en el texto Científicas venezolanas del siglo XX sus aportes a la ciencia en Venezuela.

8- Las seleccionadas, también, recibirán un botón digital, que las acredita como científicas venezolanas del siglo XX. Se incluirá también, los datos personales del postulante, reconociendo su aporte al postular científicas venezolanas.

9- Si decides escribir sobre ello puedes enviar la información al correo [email protected]

10- El periodo de postulaciones está abierto desde el 11 de febrero, fecha seleccionada para comenzar este proyecto con motivo de corresponder al día Internacional de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia, en reconocimiento al papel clave que el género femenino desempeña en la comunidad científica y la tecnología.

Otras iniciativas

En junio de 2010 bajo los patrocinios del IAP (Global Network of Science Academies), la Red Interamericana de Academias de Ciencia (Interamerican Network of Academies of Sciences, IANAS) establece el Grupo de Trabajo de Mujeres en Ciencia (Women for Science Working Group, WfS-WG). La primera reunión de Puntos Focales del Programa se realizó en México en febrero de 2011.

Las actividades del Programa Mujeres en Ciencia en Acfiman se iniciaron en el año 2012.

El objetivo central es resaltar la contribución de las mujeres venezolanas al desarrollo de la ciencia en nuestro país.

Durante el periodo 2012-2015, la directiva del programa estuvo constituida por las doctoras Liliana López (coordinadora-geoquímica), Deanna Della Casa de Marcano (química), Gioconda San Blas (química), Ana María Font (física), Patricia Lugo (geoquímica), Karla Quintero (geoquímica), Cristina Valderrama (matemáticas), Luz Bettina Villalobos (biología), Marisol Aguilera (biología), Mireya Goldwasser (química), María Antonieta Ranaudo (química), Mairene Colina (matemáticas) y Carenne Ludeña (matemáticas).

Actualmente la directiva está conformada por Liliana López (coordinadora), María Antonieta Ranaudo, Alicia Ponte Sucre (medicina), Deanna Della Casa de Marcano, Gioconda San Blas y Mireya Goldwasser.

Las actividades programadas están destinadas a reconocer y valorar los aportes hechos por venezolanas dedicadas a la consolidación de la actividad científica y tecnológica dentro o fuera del país, a través de la producción de conocimiento, formación de recursos humanos especializados y en la gerencia académica e institucional. Estas actividades incluyen:

a) Censo de Mujeres en Ciencia, iniciada en el año 2012 cuyo objetivo fue estimar el número de mujeres venezolanas dedicadas a la investigación en las diferentes áreas y obtener un diagnóstico de la evolución en la participación y contribución de la mujer en la investigación científica desarrollada en nuestro país. La encuesta respondida por 836 mujeres incluía datos personales, y profesionales y académicos. Esta encuesta llevo a IANAS a proponer encuestas similares en otros países y Mujeres en las Academias de las Américas (2015) realizada por IANAS.

b) Premio Mujeres en Ciencia, creado en el año 2013 y con el auspicio de la Empresa Francisco Dorta & Sucres C.A.

c) Libro dedicado a investigadoras pioneras en diferentes áreas científicas, proyecto iniciado en el año 2013, que culminó con la publicación del libro “Mujeres en Ciencia Venezuela, sus historias inspiradoras” en el año 2016, editado por las Dras. Liliana López y María Antonieta Ranaudo. Este libro consta de una pequeña reseña científica seguida de una entrevista a algunas venezolanas que sembraron las bases para la investigación en líneas específicas.

d) Libro dedicado a jóvenes científicas, “Mujeres Científicas en Venezuela: Relatos de Inspiración a la Ciencia”, coordinado por la Dra. Karla Quintero. Este un proyecto iniciado en 2016, tiene como objetivos reconocer y valorar la labor de jóvenes científicas en Venezuela e incentivar el interés por la ciencia como profesión, en otras jóvenes. Está dirigido a estudiantes y egresadas de la educación media, diversificada y universitaria. Se espera su publicación en breve.

e) Videos de científicas venezolanas: como una manera de narrar la trayectoria de investigadoras y proporcionar mensajes inspiradores relacionados a su trabajo, proyecto actualmente en ejecución.

f) Encuesta 8 preguntas a científicas venezolanas: su objetivo es recabar la opinión de científicas venezolanas al desarrollo de la ciencia en nuestro país, proyecto actualmente en ejecución.

Adicionalmente a través de las actividades realizadas por IANAS, se ha contribuido a la producción de los libros Mujeres Científicas de las Américas (2013), Jóvenes Científicas, un futuro brillante para las Américas (2015) y Encuesta de Mujeres en las Academias de las Américas (2015). Otra actividad realizada fue la organización de la reunión anual de puntos focales de Mujeres en Ciencia, realizado en Caracas en septiembre de 2016.

Leer más: www.lawebdelasalud.com