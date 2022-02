Son titulares miércoles #16Feb

Reservas de oro en el BCV cayeron a nuevo mínimo histórico de los últimos 50 años



Hallaron ocho cadáveres de indígenas waraos en la desembocadura del río Orinoco



Federación de Trabajadores del Cemento: Producción nacional paralizada el 90%



Llamado urgente de Gustavo Tarre Briceño a la Cidh tras muerte de niño venezolano en Trinidad y Tobago



Guaido: La dictadura ha tenido pocas excusas para secuestrarme o miedo para detenerme



Tribunal del régimen de Maduro ordenó mantener en prisión a los activistas de MOVER detenidos por colgar pancartas



Amnistía Internacional urgió investigación sobre «detenciones arbitrarias» en Venezuela



Espacio Público rechaza privativa de libertad de los dos dirigentes de MOVER: ‘Protestar no es delito’



«Queremos morirnos viejos, no de hambre», claman jubilados del sector salud.



«Compraban» y no pagaban: Fueron capturados cinco estafadores de Marketplace en Mérida



De Grazia insiste en primarias presidenciales este año: “Deben participar venezolanos dentro y fuera del país”.



La leucemia es el tipo de cáncer infantil más común en Venezuela, según la Fundación Amigos del Niño con Cáncer



Zulia y Bolívar serían los estados con más megabandas en Venezuela, según especialista



Venezuela confirma 1.065 nuevos casos por COVID-19 y 8 fallecidos



Comisionado Pizarro advirtió sobre las cifras de cáncer infantil en Venezuela



Preso político Juan Carlos Marrufo inició huelga de hambre por hacinamiento en la Dgcim.



Alianza del Lápiz exige expulsión del Embajador de Trinidad y Tobago en Venezuela;»Canciller Plasencia haga su trabajo»



Piden a Comisión de Contraloría de la AN legítima, investigar caso del BOD.



Profesionales de la Salud apoyan movimiento Salvemos Venezuela



Las panaderías que la administración de Nicolás Maduro intervino en 2017 para incorporarlas a la red oficialista de establecimientos Patria han cerrado en su mayoría.



Un informe elaborado por @UNmigration, reveló que el 21% de 4.600 venezolanos encuestados fue obligado a trabajar sin recibir ningún tipo de remuneración, o fueron retenidos contra su voluntad desde que salieron de Venezuela.



Jubilados, pensionados y trabajadores activos de las Corporación Venezolana de Guayana (CVG) se concentraron este 15 de febrero en la sede principal de la Corporación en Puerto Ordaz, municipio Caroní para exigir el pago de salarios y pensiones dignas.



Este martes empleados públicos protestaron en la avenida Rómulo Gallegos de Coro, en el estado Falcón, para exigir reivindicaciones salariales y la dolarización de sus sueldos.



Por segunda semana consecutiva trabajadores de las diferentes empresas de compra y venta de chatarras en el estado Yaracuy han protestado por lo que ellos han denominado irregularidades y vacíos legales en decreto regional para regular dicha área



Un grupo de motorizados del municipio Atures en la ciudad de Puerto Ayacucho, estado Amazonas protestaron este lunes 14 de febrero. Exigiendo normalización en el suministro de combustible



Paralizadas desde hace cinco años quimios y radioterapias en la unidad de oncología más moderna de Venezuela



Más de 800 trabajadores educativos sin empleo en Táchira por retaliación política.



Activistas denunciaron tala indiscriminada de árboles: «Caracas va a ser una enorme isla de calor»



Hay más responsables: En la muerte por torturas del capitán Acosta Arévalo hay médicos y militares que deben ser investigados



Precios de alimentos se disparan en Venezuela pese a tendencia baja del dólar.



Omar González, dirigente de Vente Venezuela. «Pranes están desatando una ola de extorsiones contra las academias de béisbol del país».



Los verdaderos logros de Maduro: Un profesor universitario venezolano pasó de ganar 1000$ mensuales a solo 10$.



El nuevo impuesto para pagos con dólares en Venezuela es un “contrasentido”, según analistas



Cicpc alerta sobre nuevo “modus operandi” para hackear cuentas de mensajería “no le de ningun codigo a nadie”6805:39

AN Legítima pide declarar persona non grata al primer ministro de Trinidad y Tobago y exige justicia por asesinato de niño migrante venezolano



Actividad en los centros comerciales aumentó 25% en febrero en comparación con el 2020, advierte Cavececo.



Nuevas reformas lagislativas en Venezuela, no garantizan la justicia para víctimas de violación de DDHH.



El viceministro de Transporte Aéreo y presidente de la aerolínea Conviasa, Ramón Velázquez Araguayán, informó que Venezuela recibirá a turistas iraníes a partir del 2 de marzo.



Trabajadores, jubilados y pensionados del Metro de Caracas y empleados de universidades públicas cierran la avenida Universidad y caminan al Centro de Caracas para exigir mejoras salariales. Funcionarios desplegados en el lugar



Presidente (e) Juan Guaidó: Solicitamos a la Corte Penal Internacional y a la Acnur que apoyen una investigación por la muerte del bebé migrante en Trinidad y Tobago



Con Sistema Patria, chavismo desintegró los sueldos: Gremios protestaron en Margarita por mejoras salariales



Trabajadores y jubilados del Metro de Caracas también se unieron a la protesta nacional de este 15 Feb



La Justicia de Italia pidió la extradición de Robinho y presentó una orden de captura por el caso de violación







Internacionales:



Sánchez emplaza a Casado a romper los pactos con Vox.



Bolsonaro llega a Moscú para impulsar las relaciones comerciales



Camioneros que ocupan el centro Ottawa responden a Trudeau con una desafiante fiesta callejera



Hasta 20 años de prisión arbitraria en Cuba para manifestantes del 11 de julio



Parlamento Europeo enalteció a Duque por su apoyo a los venezolanos



Piedad Córdoba contra las cuerdas, mientras su ex asesor promete más pruebas



Ingrid Betancourt declarará en indagación contra Piedad Córdoba en Colombia



Veppex pide a EEUU que investigue a Piedad Córdoba: ‘está claramente demostrado que tenía fuertes vínculos con el testaferro de Maduro, Alex Saab’



Capturan al expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández tras la petición de extradición a EE.UU. por narcotráfico



Cuba enviará en marzo a la OMS la información de su vacuna anti covid Abdala



Rusia anuncia retirada parcial de tropas pero mantiene exigencias a Occidente



Biden mantiene la presión sobre Rusia mientras apuesta por la diplomacia en Ucrania



Intel compra la israelí Tower Semiconductor por 5.400 millones de dólares



Canciller alemán Scholz calificó retirada de tropas rusas como una buena señal pero espera más gestos de Moscú



Eurocámara valida enviar € 1.200 millones en ayuda urgente a Ucrania.



Científico mexicano se declaró culpable de espiar para Rusia en Miami



Sube a 10 número de muertos por naufragio de pesca español frente a costas de Canadá



Presidente de Perú asegura que sacará a las Fuerzas Armadas para combatir la delincuencia



Scholz le toca “la tecla” a Putin durante encuentro: condena de Navalny es incompatible con principios del Estado de derecho



Alcaldía de Nueva York despide a 1.430 empleados que se negaron a vacunarse contra la covid-19



Operativo en España para desarticular una red internacional de blanqueo de dinero mediante criptomonedas



Hijo de Piedad Córdoba habría renunciado al Congreso días después de cerrar sociedad en Panamá



Condenado a cadena perpetua un profesor indonesio por violar a 13 menores



Personas se ofrecen para ir a prisión voluntariamente en Suiza y poner a prueba una nueva cárcel



Iván Duque pide a la UE acelerar el pago de donaciones para migrantes venezolanos



España busca al testaferro de Monedero que desvió dinero chavista a paraísos Despidieron a más de mil empleados en Nueva York por no vacunarse contra el coronavirus fiscales



Elon Musk donó más de cinco mil millones en acciones a organizaciones caritativas



Pedro Castillo pide cadena perpetua para él mismo “si se demuestra que ha robado”



Bogotá estrenó 172 autobuses cero emisiones y su quinto patio eléctrico



Familia real británica respira gracias al acuerdo entre el príncipe Andrés y Virginia Giuffre6205:39

- Publicidad -

Medios ingleses revelaron que el acuerdo que firmó el príncipe Andrés fue por más de USD 10 millones.



Familia de la mujer asesinada en el set de «Rust» demandó a Alec Baldwin



Spider-Man: No Way Home se convierte en la tercera película más taquillera de la historia de EEUU



Los parques temáticos de Disney no exigirán más mascarillas a visitantes vacunados, pero hay una excepción



El régimen China censuraro la popular serie estadounidense “Friends”



El legendario ajedrecista Borislav Ivkov murió a los 89 años



Si necesitas afianzar estrategias para potenciar tus comunicaciones digitales, optimizar tus audiencias o mejorar tus ventas online, El próximo 21 y 22 de Febrero es el *Marketing Crash Course 2022* dónde podrás llevarte las herramientas que impulsen tu marca online. Costo USD 29



Link de registro: https://www.goliiive.com/marketing-crashcourse-2022-







Deportivas



PSG gana al Real Madrid sobre la final en la ida de octavos de final en la Champions League



Mbappé fulminó al Real Madrid en el minuto final de la ida en Champions



El Superbowl lo más visto en Estados Unidos en los últimos 5 años



Djokovic prefiere no jugar en los torneos donde le obliguen a estar vacunado contra la COVID-19



Defensa de Kamila Valíeva aseguró que la patinadora dio positivo en dopaje porque «se contaminó con la medicina de su abuelo»