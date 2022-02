Economistas emplazan al régimen a publicar la Ley de Presupuesto, las estadísticas fiscales y cifras del Estado #17Feb

Exigir al régimen la publicación de la Ley de Presupuesto, las estadísticas fiscales y demás cifras elaboradas por los distintos entes del Estado, acordaron un grupo de los más importantes y reconocidos economistas venezolanos, a través de un comunicado en el cual lo emplazan salir del desacato y publicar las estadísticas económicas y sociales 17 de febrero de 2022.

Recuerdan en el documento que de acuerdo con el artículo 51 de la Constitución, todo ciudadano tiene derecho a solicitar información y a obtener respuesta oportuna por parte de los funcionarios públicos e igualmente el artículo 58 nos confiere el derecho a obtener información veraz y oportuna.

El texto del comunicado expone:

A los venezolanos y al mundo.

Quienes suscribimos este documento, ciudadanos venezolanos, asistidos por principios constitucionales nos dirigimos al Gobierno de Venezuela, con el objeto de exigir la publicación de la Ley de Presupuesto, las estadísticas fiscales y demás cifras elaboradas por los distintos entes del Estado.

Desde 2016, el Poder Ejecutivo no ha publicado las respectivas leyes de presupuesto, contraviniendo claramente lo establecido en los artículos 313 y 314 de la Constitución. En efecto, el artículo 313 es taxativo al establecer que “La administración económica y financiera del Estado se regirá por un presupuesto aprobado anualmente por ley”. Por su parte, el Texto Constitucional en el artículo 314 es explícito al contemplar que “No se hará ningún tipo de gasto que no haya sido previsto en la ley de presupuesto”. De esta manera, sin la publicación en la Gaceta Oficial no existe ley de presupuesto valida y por ello los funcionarios a cargo de la Administración Pública presumiblemente han estado incursos en actos reñidos con la ley.

En lo relativo a la Ley de Presupuesto de 2022 aprobada por la Asamblea Nacional el 14 de diciembre de ese año, todavía no ha sido publicada en la Gaceta Oficial y solamente se pudo conocer su Exposición de Motivos la cual carece de fundamentos técnicos al no incluir premisas fundamentales tales como el precio estimado del petróleo, el volumen de producción y exportación de petróleo, el tipo de cambio, y las tasas de inflación y crecimiento económico previstas. No obstante ello, en esa Exposición de Motivos se aprecia una subestimación manifiesta de los ingresos ordinarios, los cuales son la base para el cálculo del Situado Constitucional.

Las cifras fiscales dejaron de publicarse en 2009, los resultados de la actividad económica (PIB) están publicadas hasta el primer trimestre de 2019 al igual que los de la Balanza de Pagos y los datos de pobreza hasta 2013. Esta situación constituye una violación flagrante al derecho de los venezolanos a estar informados, al tiempo que le resta transparencia a la gestión pública y daña la credibilidad de los entes encargados de producir esas estadísticas.

Suscriben el documento:

Pedro Palma, Profesor Emérito IESA Ronald Balza, Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales UCAB y Profesor Economía UCV Iván Cañizales, Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales LUZ Leonardo Vera, Profesor de Economía UCV y miembro de la Academia Nacional de Ciencias Económicas José Guerra, Profesor de Economía UCV y Observatorio Venezolano de Finanzas Rodrigo Cabeza, Profesor de Economía LUZ Leonardo Palacios, Profesor UCAB Edison Morales, Profesor Economía LUZ José A Chirinos, ex Decano de la Facultad de Ciencias Económicas Sociales LUZ Blanca Zambrano, Profesora de Economía Universidad Experimental Rafael María Baralt Eduardo Labrador, Profesor de Economía Universidad Experimental Rafael María Baralt Douglas Romero, Profesor de Economía LUZ José Santeliz, Profesor de Economía UNIPAP Manuel Paredes, Economista Douglas Becerra, Profesor Economía UCV Luis Crespo, Profesor de Economía UCV Oscar Rodríguez, Economista, ex funcionario del BCV Livia Portillo, Economista, ex funcionaria del BCV Pavel Gómez, Profesor de Economía, Universidad del Desarrollo, Chile Misael Díaz, Economista, ex funcionario del BCV Roberto Casanova, Economista José Luis Carias, Profesor de Economía UCV Ángel Alvarado, Profesor Economía Universidad Monte Ávila Alejandro Padrón, Profesor, Sociología UCV Manuel Suherland, Economista, Centro de Formación Obrera Rafael Angulo, Profesor Sociología LUZ Oly Millán, Economista Morelba Brito, Profesora LUZ.