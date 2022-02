Alfredo Ramos: Venezuela va a recuperar su libertad y democracia #19Feb

Alfredo Ramos, exalcalde del municipio Iribarren, aseguró que el pueblo de Venezuela «no se rinde» en su lucha de «recuperar la libertad y democracia».

«Soy optimista, cada vez que voy a una asamblea en cualquier sitio siempre hay venezolanos que no se rinden, y mientras haya venezolanos que no se rinden Venezuela tiene esperanza de que va a recuperar su democracia y libertad», expresó Ramos durante una actividad ciudadana.

El también dirigente de La Causa R, añadió que los factores democráticos lograrán «desalojar del poder» a Nicolás Maduro .

«Vamos a desalojar del poder a Maduro, no me queda la menor duda. Puede ser que haya en el pueblo apatía o desanimo, pero no podemos decir que el pueblo esta rendido», dijo.

Recordó que el pasado 11 de febrero sindicatos y trabajadores salieron a las calles por mejoras salariales.

«Hace unos días estaban en el país trabajadores y un grupo de venezolanos luchando por mejorar sus condiciones de vida», señaló, al afirmar que la sociedad se mantendrá exigiendo sus derechos.