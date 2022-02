Al menos 20 gremios y sindicatos del estado Lara se unieron para exigir sueldos dignos #11Feb

El Sindicato de Empleados Públicos del Ejecutivo del Estado Lara se concentró este viernes 11 de febrero para denunciar las precarias condiciones laborales a las que se enfrentan actualmente en Venezuela, específicamente, por los bajos salarios que perciben.

Alberto Domínguez, Presidente del Sindicato de Trabajadores del Instituto Venezolanos de los Seguros Sociales (IVSS), comentó a Elimpulso.com que alrededor de 20 sindicatos y gremios se unieron, a pesar de sus diferencias, para ejercer presión y exigir que sus sueldos sean revisados y mejorados a la brevedad.

- Publicidad -

«Queremos recuperar el salario, la contratación colectiva y el sistema laboral que está por el suelo. Estamos haciendo un plan de acción en conjunto, buscamos la unidad por la estabilidad de la economía nacional», expresó Domínguez. Agregó que hay muchos puntos de encuentros entre los gremios, ya que son diversos los problemas que padecen en Venezuela, sin embargo, para esta oportunidad decidieron enfocarse en el tema salarial.

«En el 2018 prometieron anclar el salario al Petro pero hasta los momentos, cuatro años después, no entiendo cómo Maduro no se da cuenta que el salario está anclado a 7 Bolívares y no al Petro», indicó. Sobre esto, recalcó que en la Constitución de Venezuela se evidencia que los salarios deben estar anclados a lo que refleja la Canasta Básica, por ende, tomando en consideración que la Canasta Integral está en una cifra cercana a los 800 dólares, Domínguez considera que el salario de los venezolanos no debería estar alejado de este monto.

Por otra parte, Deborah Velásquez de Valecillos, Presidenta de la Asociación de Profesores UCLA, leyó un documento en el que evidencian el descontento de los gremios venezolanos: «Seguiremos alzando nuestras voces con honor y compromiso«. Asimismo, resaltó que para el próximo martes 15 de febrero realizarán una concentración de calle para seguir defendiendo sus derechos al trabajo y a un salario digno. «No nos podemos arrodillar ni quedar de brazos cruzados, debemos exigir respuestas puntuales«, expresó.