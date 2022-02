PulsoEmpresarial Alcatraz Rugby Club campeón en Torneo Internacional de Colombia

Por segunda ocasión, Alcatraz Rugby Club se hizo sentir en el Torneo Binacional Copa Manuel Calderón de Cúcuta, al alzarse con el título, tras vencer a Cobras Rugby Club con marcador final de 24 a 19.

“Alcatraz Rugby Club lleva meses preparándose para este encuentro que además le dará experiencia internacional, de caras a su participación en uno de los campeonatos más importantes de Europa, el Torneo Costa Blanca en España, en el que buscarán dejar el nombre de Venezuela en alto”, dijo Andrés Chumaceiro, director de Fundación Santa Teresa al referirse al triunfo del equipo.

En el primer tiempo, los cucuteños salieron enfocados en obtener la victoria al anotar un try en los primeros minutos del partido, a lo que los aragüeños respondieron rápidamente con un try con conversión en las manos de Larry Brito y Adrián Madriz. Desde ese momento, se abrió el marcador y Alcatraz Rugby Club logró anotar dos tries y una conversión para cerrar el primer tiempo 19 a 12.

Al volver a la acción, Cobras ajustó su estrategia y lograron empatar el encuentro a 19 tantos. Luego de minutos reñidos en el campo de juego, Alcatraz consiguió hacer los 5 puntos de la victoria, para cerrar la pizarra 24 – 19.

Alcatraz R.C. ganó los tres partidos de su grupo contra los equipos de Santander (50 – 0), Legendarios (42 – 0) e Indios (28 -14), con lo que garantizó su paso a la semifinal en la que se vieron nuevamente las caras con este último y cerraron el marcador 24 -5.

“El quedar campeones en este torneo colombiano nos llena de orgullo y nos demuestra como un equipo ante las adversidades sale fortalecido” agregó Chumaceiro.

El Torneo binacional Manuel Calderón, se celebra en Cúcuta Colombia organizado por la Liga Nortesantandereana de Rugby. Este encuentro internacional sirve de antesala y preparación para el equipo venezolano, que viajará en el mes de mayo a uno de los torneos más importantes de rugby de España, Torneo de Costa Blanca Rugby Seven, en el que competirán en la categoría Élite junto a los mejores equipos de la convocatoria.

Alcatraz Rugby Club, es pentacampeón de la liga nacional. Está conformado por cinco selecciones competitivas: infantil, M-14, M-18, femenino y Mayor Libre, nació como parte de Proyecto Alcatraz, un programa de reinserción para jóvenes con problemas de conducta a través del trabajo, la práctica del rugby y la formación en valores. Con el tiempo evolucionó convirtiéndose en un equipo integrado en su mayoría por jugadores provenientes de los programas de rugby escolar y comunitario, así como de la Liga Infantil de Rugby que también lleva adelante Fundación Santa Teresa.

