OPINIÓN ¿La guerra o la paz? #23Feb

Nadie quiere la guerra, salvo quien tenga una mente enferma o perversa, que los ha habido en gran cantidad durante la historia de la humanidad. Eso que los cristianos llamamos pecados capitales, son los que han producido las guerras más graves y desastrosas. El primer caso de un pecado capital que genera un hecho violento, es el de Caín. En él ganó la envidia que le produce el éxito de su hermano Abel ante los ojos de Dios. Abel le presentó al Señor como ofrenda, los mejores frutos del campo y las mejores crías del rebaño. Caín también le presentó sus ofrendas, pero el Señor se fijó en las de Abel y se fijó menos en las de Caín, “lo cual irritó a éste hasta el punto de llevar a su hermano al campo y matarlo.” Así murió Abel y así empezó la guerra entre los hombres. Dios le reclamó a Caín: “pero qué has hecho, la voz de tu hermano clama a mí desde la tierra, por eso te maldice esa tierra que se ha abierto para recibir la sangre de tu hermano. Cuando cultives el campo, no te entregará su fertilidad. Andarás errante y vagando por el mundo.” Hasta hoy nunca se ha detenido la lucha y la violencia que genera la envidia, la avaricia, incluyendo el afán de riqueza y de poder, la lujuria, la soberbia, la ira, la gula y la pereza. Siempre acudimos a lo más fácil para resolver asuntos complicados y eso no los resuelve. Nos falta profundidad en nuestros análisis y soluciones. Hoy estamos ante el grave peligro de una guerra, Rusia, por avaricia, amenaza con invadir los pueblos separatistas que decidieron ser libres y autónomos. Curiosamente, el régimen venezolano, sin conocer bien el tema y sin empezar la guerra, ha tomado partido y ha apoyado a Rusia.

Se habla ya de la Tercera Guerra Mundial. Una guerra mundial hoy en día, sería una catástrofe, afectaría a todo el globo terráqueo. Por eso hemos visto a EE. UU., al Reino Unido. A Francia, a Alemania, a España y en general a todos los países amantes de la paz, buscar una solución al problema en Ucrania. Las armas de este tiempo son absolutamente superiores y sofisticadas, los instrumentos de investigación y análisis son muchos más difíciles de imaginarlos. Ya no estamos en la guerra contra Hitler de 1940 a 1945. Vietnam, Afganistán o Panamá quedaron atrás.

Escribiendo estas líneas veo parte de la intervención (parecida a las cadenas de por acá) del presidente Vladimir Putin, en la cual reconoce la independencia de las regiones separatistas en el este ucraniano, Donetsk y Lugansk. Vi que hubo celebraciones por el aludido anuncio de Putin. No obstante, a las pocas horas, el presidente ruso envía tropas hacia ambas regiones separatistas. Por su parte el Secretario General de la ONU, António Guterres, acusa a Rusia de violar la Carta de la ONU, al reconocer como repúblicas a las regiones ocupadas de Donetsk y Luchansk. Dios proteja a la humanidad entera.

Nadie quiere la guerra, todos queremos la paz. En palabras del Papa Pío XII: “Con la guerra perdemos todos, con la paz ganamos todos”. Abonemos para la paz.

Joel Rodríguez Ramos