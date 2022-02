RETACITOS #27Feb

Los distintos sectores del país deben mantenerse alerta, en torno al conflicto geopolítico que en estos momentos tiene al mundo en vilo, con las intenciones claras y abiertas de Rusia de invadir a Ucrania, problema que pareciera estar muy alejado de nuestras fronteras, pero al contrario lo tenemos detrás de la oreja, y el país ha visto con preocupación y profunda inquietud, como el Inquilino temporal de Miraflores ha salido a rasgarse las vestiduras en un abierto respaldo a la posición del presidente ruso, olvidando que el origen primigenio de este problema se origina, cuando Ucrania comienza a tender puentes hacia los países de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, también conocida como la Alianza Atlántica, que es una alianza militar intergubernamental que se rige por el Tratado del Atlántico Norte o Tratado de Washington, firmado el 4 de abril de 1949. El economista Luis Vicente León advirtió que la grave situación producida por el reconocimiento y apoyo Ruso a las provincias rebeldes del este de Ucrania representa un riesgo de guerra de impacto mundial, con posibles consecuencias negativas, políticas y económicas, para Venezuela. Asimismo agregó que cualquier movimiento del gobierno venezolano de apoyo concreto a Rusia, más allá de un discurso diplomático, será visto por USA como agresión mayor en su propia área de influencia y las consecuencias serán inmediatas, empezando por el bloqueo a cualquier posibilidad real de negociación. Demás está recordar al personaje de las comiquitas, anunciar que estaba resteado con el presidente Putin, lo único que le faltó fue decir que iba a enviar a Vladimir Padrino y a sus muchachos a luchar al lado de Rusia.

*****

- Publicidad -

El último sainete u ópera bufa a la que se ha enfrentado en la sociedad venezolana en pleno, la cual aún no sale de su estupor, fue cuando trascendió la noticia a los medios de comunicación, la información en la cual se daba cuenta que la Universidad Bicentenaria de Aragua, había acordado otorgarle el Doctorado Honoris Causa al gobernador del estado Táchira y exburgomaestre de Caracas, el comisario Freddy Bernal. Las reacciones en contra de tan bochornoso hecho, no se hicieron esperar, por cuanto es este es un reconocimiento que torga a personalidades que hayan hecho un aporte notable de carácter nacional o universal, al conocimiento científico o al desarrollo humanístico, entendiendo por la misma, una contribución novedosa y ampliamente reconocida que rebase la frontera de la especialización o un mejor entendimiento del ser humano como sujeto de conocimiento, o de cualquier manifestación propia de su naturaleza como ser racional y cultural, independientemente de su nacionalidad, raza, sexo, condición social, ideología política o religiosa u otra característica contingente similar. Asimismo, el Doctorado honoris causa​ es un título honorífico que da una universidad, asociaciones profesionales, academias o colegios a personas eminentes. Esta designación se otorga principalmente a personajes que han destacado en ciertos ámbitos profesionales. Pero la cosa no termina allí, porque según lo que publican las redes sociales cuando se ha comenzado a profundizar en las razones que dieron origen a ese inmerecido reconocimiento, dizque los investigadores han detectado que entre los socios de la UBA al parecer se han tropezado con nombres como Vielma Mora y el de la “fosforito”, incluso se comenta que el coordinador de la casa de estudios, supuestamente es el cónyuge de una alta funcionaria de despacho de Asuntos Penitenciarios, comentándose que presuntamente a este personaje lo premiaron con una maestría en la universidad de las Fuerzas Armadas sin haber cursado ni una materia; también aseguran que la novia del flamante doctor Honoris Causa dizque habría recibido un título de Psicóloga sin haber cursado la carrera.

*****

Insólito. De acuerdo con versión de testigos, al parecer la Plaza Juan Jacinto Lara, en la Urb. La Mora en Palavecino, construida durante el gobierno de Orlando Fernández Medina, sin ninguna razón aparente, fue tirada al abandono, no se le hizo más mantenimiento, el personal que allí laboraba poco a poco se fue retirando, toda esta actitud de descuido solo con la intención de destruir, causar daños, ya que la infraestructura era un sitio perfecto para la recreación y el esparcimiento, porque estaba en perfecto estado, pero como a nadie le gusta ver ojos bonitos en cara ajena, decidieron hacer lo mismo que ha hecho la revolución bolivariana, con las instituciones, con las empresas del Estado y con todas aquellas propiedades que fueron expoliadas, destruirlas al extremo que hoy nada están produciendo. Algunos de los vecinos sugirieron que se hablara con OFM para informarle que la plaza prácticamente la desmantelaron; al parecer otros vecinos al parecer fueron a hablar con el nuevo burgomaestre, con la finalidad de solicitarle que interpusiera sus buenos oficios, para acometer la refacción de la plaza y, supuestamente, palabras más, palabras menos, el personaje habría dicho que no quería saber nada de este dirigente político y que no iba a reparar la plaza para darle oxígeno al ex gobernador, lo cual de ser cierto, pone en evidencia la mezquindad del funcionario, quien en lugar de pensar que con la recuperación de la plaza, se benefician los vecinos, está pensando principalmente con criterio de politiquero.

*****

El inicio del proceso de renovación de autoridades y relegitimación de liderazgos en todo el país, acaba de anunciar formalmente UNT, en pro de fortalecer y consolidar la organización y seguir dando ejemplo de democracia, cuando próxima a arribar a sus 16 años trabajado por la democracia social en Venezuela. Creemos que esta decisión es sabia y oportuna, porque ya en algunas entidades, se venían manifestando señales de molestia con las autoridades y liderazgos actuales. Como ejemplo, tenemos un reciente caso en uno de los municipios de Lara, Morán para ser más preciso, donde le remiten una comunicación a la directiva de UNT, que entre otras cosas exponen: “Nos dirijimos a uds muy respetuosamente en esta oportunidad, ya que nos hemos enterado y no por autoridades del partido, que algunos dirigentes de Lara están convocando a una reunión en El Tocuyo, Municipio Morán sin conocimiento de la Dirección Ejecutiva Municipal Moran. Debo informarles, que toda actividad que tenga que ver con UNT, debe tener el pleno conocimiento de la DEM Moran, de lo contrario serían actividades al margen del partido. Nada cuesta informar debidamente a la Directiva municipal, para que entre todos impulsemos el crecimiento del partido. Si la DER, Dirección Ejecutiva Regional, no nos da una respuesta pronto y oportuna, nos dirigiremos a la Dirección Nacional, puesto que estamos apegados a los estatutos del partido, donde reza “que toda actividad debe ser notificada a las DEM, DER, DEP. Nuestros líderes tanto Nacionales como Regionales pueden hacer acto de presencia las veces que así lo amerite, pero el deber es Informar a las autoridades de cada Municipio, para prestar todo el apoyo como partido que somos para dichas actividades”. La comunicación la suscribe la Dirección Ejecutivo de UNT en Morán, reclamación en la que les asiste toda la razón. Muy tensa las relaciones entre Don Guille y el Baquiano, ya que el primero al parecer quiere la presidencia de UNT en Lara y anda moviéndose por los municipios, hace reuniones con las estructuras en busca de apoyo, sin autorización, para cuando se haga la elección de las autoridades, así que los mares andan encrespados internamente en la organización.

También en Avanzada Progresista, el sargento de Nirgua anunció que adelantarán un proceso de renovación, incluyendo la revisión de los liderazgos directivos actuales; sin embargo, aquí cabe el dicho de “cría cuervos y te sacará los ojos”, ya que por los vientos que soplan, al parecer le pasó lo del “camarón” que se durmió y se lo llevó la corriente, y esto es precisamente lo que le pudiera ocurrir, ya que después de la debacle de Lara, no encontró a quien echarle la culpa, porque el nepotismo que existió en la organización estaba a la vista de todos, nadie podía hablar con el candidato sin autorización de su entorno, les negaban las audiencias a las pequeñas organizaciones y a los dirigentes de las mismas, de manera que en estos momentos, aquel poder omnímodo que en algún momento tuvo dentro de AP, hoy brilla por su ausencia. Esta situación de auto cuestionamiento postelectoral, incluso la ausencia durante semanas en las que no dio la cara, al parecer si fue aprovechada por quienes se pusieron al frente de la organización como LR, RR, asesorados por ES que vuela con todo y jaula, quienes ya tienen todo listo para asumir el control de Avanzada, sea por vía de estatutos en asamblea o por la vía judicial, a través de una decisión del TSJ. Lo cierto es que el paisano en estos momentos está en una posición muy inestable y debe tratar de buscar un entendimiento para que no salga de la organización que fundó, por las puertas de la cocina, ya que el apoyo de las bases, de acuerdo a lo que hemos investigado, en estos momentos, lo tienen aparecen dispuestos a dirigir la organización, incluso corriendo el riesgo de dejar a Falcón por fuera, así que amanecerá y veremos.

*****

Pica y se extiende el problema interno del CAEL en Lara, ya que al parecer sin que se hayan producido elecciones, al parecer han sacado una directiva de la chistera, la cual de todas todas es irrita, porque como lo hemos señalado en varias oportunidades, no somos abogados, pero tenemos claro que una Asamblea gremial no puede elegir autoridades, solamente se abocan a la escogencia de una Comisión Electoral que se ocupará de adelantar las convocatorias, establecer los períodos de inscripción de candidatos, de campaña electoral y de fijar la fecha de las elecciones, es lo que indica la lógica en cualquier cuerpo colegiado. De tal manera que una directiva electa a dedo, entre los amigos, sin tener siquiera una mayoría representativa de un gremio tan amplio como el Colegio de Abogados en Lara, carece de legitimidad. Asimismo, habría que investigar si es cierto que en una asamblea que no se realizó, por falta de quorum, luego supuestamente aparece un documento en el libro de actas, cuya legitimidad también pudiera ser objeto de cuestionamientos. Al parecer, allí lo que procede es que un grupo representativo de abogados convoque a una Asamblea, designe una Mesa Directiva que se declare en sesión permanente y se dedique a buscar la implementación de las vías que permitan devolver la normalidad al CAE, utilizando las vías que ellos como abogados conocen. Mientras tanto, se puede ir sustanciando un expediente de aquellos agremiados que han estado actuando de espaldas a los intereses de la organización gremial, para una vez que se regularicen y normalicen las actividades, ya con una nueva junta directiva electa, realizar las investigaciones correspondientes, de manera que quienes aparezcan como responsables, tengan su derecho a la defensa, puedan realizar el descargo de las acusaciones que se les imputen y se apliquen las sanciones disciplinarias a las que haya lugar, este pareciera ser el camino menos espinoso en este caso.

*****

Hay que insistir en las denuncias. Ya hace más de un mes que la Licenciada en enfermería Yaritza Silva sufrió un aparatoso accidente laboral en el HPOR cuando cayó al vacío al no tener puerta el Ascensor, la cual tiene más de 4 años con esta falla, presentándose la respectiva denuncia el Lunes 17 de Enero ante las oficinas de INPSAPSEL y hasta la presente fecha todavía no han movido ni un dedo para cumplir con la LOPCYMAT, además que el IVSS aún no ha presentado el informe sobre el ACCIDENTE ante esta oficina de INPSAPSEL, pero no conforme con esto la lcda Yaritza Silva se reintegró a sus labores sin ser recibida por medicina laboral para saber de sus condiciones. En verdad no se sabe a quién acudir ante tanta indolencia e incumplimiento de las leyes, INPSAPSEL debería ser eliminada de Derecho pues de hecho no existe para lo que fue creada. Los trabajadores se siguen preguntando: ¿si este accidente hubiese ocurrido en una empresa privada, también tardarían tanto tiempo en cumplir con su trabajo? Esta semana se anunció la reactivación de INPSASEL y la aplicación de sanciones a los patronos que no cumplan. Deberían comenzar por este caso.

*****

El burgomaestre de Urdaneta se niega a coger mínimo, sigue sin hacer caso a los reclamos de la comunidad, y cuando le hacen señalamientos que lo comprometen, aprovecha su programa de radio para amedrentar a la gente, amenazándolos con acciones judiciales. En estos momentos ha acometido un proceso de refacción de la sede de la Alcaldía, mientras el pueblo sigue abandonado, en su programa anunció la renovación de las oficinas, instalación de nuevos aires acondicionados, mientras tanto las calles del pueblo siguen destrozadas, las vías de penetración intransitables, los hospitales sin equipos, no hay ni siquiera un tensiómetros, estetoscopios, no hay medicamentos, tampoco insumos de limpieza, fallas permanentes en el suministro de agua y también en el resto de los servicios, asimismo hay situaciones a nivel administrativos, que son bastante delicadas, pero que no se ha preocupado en indagar o revisar; de paso presuntamente estaría vendiendo el gas con sobreprecio, surgiendo de inmediato la pregunta : ¿Quién fiscaliza a la Alcaldía y al burgomaestre?, porque la C ontraloría Municipal brilla por su ausencia, por lo tanto la Alcaldía tiene una nueva y flamante administración, pero lamentablemente persisten los viejos vicios, las mañas y malas costumbres de la administración anterior, según denuncian los vecinos de todos los pueblos de Urdaneta.

*****

A propósito, el hambre y la desnutrición continúa haciendo estragos en los municipios larenses, sobre todo en aquellos que están más retirados de la capítal, específicamente en las familias más vulnerables, la población infantil, las personas de la tercera edad, ya que no todos los abuelos están pensionados, pero si todos tienen necesidades y carencias que no pueden satisfacer porque no trabajan por la edad y sus familiares han migrado o carecen de cualquier tipo de ingreso. Llega hasta nuestra mesa de redacción una gráfica de una humilde familia sentada a la mesa comiendo, donde incluso aparece un menorcito que al parecer tiene serios problemas de salud, pues bien el condumio de esta familia está compuesto por plátanos verdes sancochados, y con las conchas de los plátanos, las trituran y hacen un sofrito que les sirve como acompañante y el bollo que se observa en la gráfica lo obtiene el jefe de la familia, en los comedores populares de Barquisimeto. La pregunta que brota de manera espontánea, es ¿Cómo puede sobre vivir una familia con este tipo de alimentación? Y si antes muchos de estos hogares no podían adquirir la bolsa de alimentos CLAP, ahora que la han incrementado el precio en más del 350% mucho menos podrán alimentarse. Mientras tanto comentan los del entorno que dizque el jefecito regional le gustan los camarones al ajillo o los calamares rebozados. ¿Qué talco?

*****

Todo cuanto ocurre en la frontera colombo-venezolana es para coger palco producto de la anarquía y anomia existente en toda la zona. En Machiques de Perijá en el estado Zulia, manda todo el mundo menos el régimen. Desde enero pasado volvieron a aparecer los llamados » irregulares» guerrilleros y miembros del Ejército de Liberación Nacional, quienes mantienen en jaque a comerciantes, ganaderos y licoreros. La situación ha generado una alta preocupación e indignación colectiva. Los tienen amenazados y chantajeados. Los extorsionan exigiendo altas cifras en dólares para respetarles la vida y tranquilidad en sus faenas. “El Caracas” se hace llamar quien soborna a los trabajadores mediantes conexión vía WhatsApp. Aunado a ello deben pagar la gasolina a un dólar y la luz se les va de manera inter- diaria. Para completar la dramática realidad, el bolívar nadie lo quiere recibir para ninguna transacción, sino solo pesos y verdes. Los machiqueros y perijaneros están al borde de la locura y el desespero; sin embargo sus reclamos y protestas se estrellan ante la indiferencia de las autoridades, lo que les hace sospechar que también andan en la “pomada” y se hacen de la vista gorda a cambio de los beneficios que perciben.

*****

A propósito, la poca operatividad, negligencia y el estado destartalado de las unidades de ambulancia en el estado Lara, se puso una vez más a de manifiesto a raíz del accidente del helicóptero del Ejército que cayó en Pavia, donde dos efectivos castrenses perdieron la vida. Las ambulancias, aun cuando mucha gente fue testigo del accidente, incluso hicieron videos del aparato precipitándose a tierra, en todo momento brillaron por su ausencia y solo después de hora y media de ocurrido el siniestro, fue cuando se presentaron al lugar. En esta sección nos hemos cansado de denunciar que hay una situación difícil y compleja con el problema asistencial, de equipos médico-quirúrgicos, dializadores, de tomógrafos, equipo de RX y de ambulancias en la entidad, incluso el dirigente sindical Alberto Domínguez se ha tomado la molestia de pre sentar las deficiencias en cifras con los soportes correspondientes, pero las autoridades de salud no han atendido de forma inmediata esta emergencia. Menos mal que en el caso del sinietro del helicóptero de las FANB, algunos valientes vecinos se la zona, de manera valiente y heroica, sin ninguna clase de recursos y exponiendo sus vidas, como lo pudieron ver en los videos que circularon por las redes, lograron rescatar y salvar las vidas del piloto y copiloto. Nuestro mayor aplauso y reconocimientos para ellos. Cuando vemos esta tipo de actuaciones llegamos a la conclusión de que no todo está perdido en este hermoso país que es Venezuela.

*****

El nuevo alcalde de Torres está haciendo un gran esfuerzo por poner orden en Carora y recuperar espacios y parte del patrimonio municipal, esto es lo que ha venido demostrando en las primeras de cambio y así se lo están reconociendo propios y extraños, porque es tal el desbarajuste que hicieron las administraciones anteriores, que el daño causado es tan extenso, que van a pasar muchos años antes que puedan comenzar a verse los resultados de una gestión sana, honesta y en función del rescate y desarrollo de esta hermosa y tradicional ciudad larense. En todo caso, personas que aprecian y le tienen un gran respeto al joven Javier Oropeza, le recomiendan no bajar la guardia, dormir con un ojo abierto y el otro cerrado; debe poner mucha atención con algunos personales al parecer pudieran estar tratando de hacerle sombra, concretando negocios en beneficio personal y en detrimento del servicio público. Estamos conscientes que el compromiso que ha adquirido, al asumir la responsabilidad de ser la primera autoridad civil del Municipio Torres, es de proporciones gigantescas, pero quienes lo conocen, saben de su trayectoria, también están conscientes que es del tamaño del compromiso que le pongan por delante, y que no le va a temblar el pulso a la hora de poner orden en la casa, ya que sabe que cuenta con el respaldo de la mayoría de las honorables familias caroreñas y de todo ese pueblo que está dispuesto a respaldarlo en el rescate de la ciudad.

*****

Sería interesante averiguar si es cierto que el MP habría ejercido un recurso de apelación con efecto suspensivo, contra la decisión que otorgó la libertad al imputado que presuntamente causó accidente automovilístico, donde perdió la vida una persona, suceso que causó conmoción en toda la opinión pública regional. Al parecer la mano peluda de una abogado en funciones de administración de justicia, dizque modificó la calificación jurídica inicial de Homicidio Culposo, acordando una Suspensión Condicional del Proceso. Según los hechos el presunto responsable circulada a exceso de velocidad por la AV Lara, chocando a un vehículo que exploto en llamas, cuyo conductor murió calcinado, ya antes el responsable había atropellado a un motociclista. Aun cuando solamente se trata de rumores en los pasillos del Edificio Nacional y conversaciones entre abogados, presuntamente el costo de la modificación de la calificación jurídica, dizque está en el orden de los 100.000 dólares, lo cual es tema que tienen investigar los organismos competentes.

*****

Las grandes deficiencias de la gestión regional (Lara) en todos los sectores de su competencia, apuntan fundamentalmente a la ausencia de controles y de evaluación; los cuales, impiden un manejo racional de los recursos. De allí, que un porcentaje muy importante del presupuesto no se vea reflejado en acciones concretas para la búsqueda del gran objetivo y razón de ser de las organizaciones públicas como lo es el desarrollo económico y social. Así mismo y en relación a las empresas de prestación de servicios sus carencias y el impacto que ello tiene en la calidad de vida de los ciudadanos, es claro que sus responsables no entienden la importancia de las mismas en la vida de las personas; ya que un servicio público como es agua, electricidad y/o salud representa un factor de incidencia directa en indicadores universales como el Desarrollo Humano y la Esperanza de Vida. Recordemos que éste último refleja, la cantidad de años promedio de hombres y mujeres al nacer, los cuales dependen de su calidad de vida. Ésta a su vez, tiene que ver con el acceso a los servicios disponibles los cuales están sujetos directa e indirectamente a la estructura gubernamental. En el caso venezolano y de acuerdo a la Organización No Gubernamental Acción Solidaria, los datos señalan el quiebre histórico que sufre la expectativa de vida, que hasta el año 2000 era de 82,3 años, retrocediendo para el 2015 a 76,6 años de vida al nacer. Esto da cuenta del deterioro drástico que sufre el país en el sector de servicios y que ser más que violación flagrante de los derechos humanos -por las razones intencionales que rodean al mal funcionamiento de las empresas responsables-, constituyen un acto de Lesa Humanidad por los efectos casi inmediatos que esto ocasiona en la vida de los ciudadanos y a mediano plazo los conduce a un final prematuro. A esta responsabilidad por supuesto, no escapan los representantes de gobiernos regionales y municipales cuyas gestiones son rechazas y son causa de las miles de protestas que las comunidades, gremios y distintas organizaciones de base realizan en señal de resistencia y de exigencia con el objetivo de lograr la restitución del orden institucional que garantice cumplimiento de los derechos fundamentales y garantías democráticas. Cuánta razón tiene Marisol Bustamente, al evaluar los 100 días de gestión del Gober. Pereira, al hacer estos planteamientos.

JBS