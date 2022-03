Rusia y Ucrania acuerdan crear corredores humanitarios con posible cese del fuego para evacuar a civiles #3Mar

El resultado de la segunda ronda de negociación entre las delegaciones de Ucrania y Rusia, el cual se llevó a cabo este jueves, a 8 días del inicio de los ataques rusos, no fue el cese del fuego total y el fin de la guerra; sin embago acordaron crear corredores humanitarios para evacuar a civiles, en los que podrían cesar los ataques bélicos.

Kyiv y Moscú no lograron el fin de la guerra y por ello pautaron un tercer encuentro, probablemente para inicios de la semana próxima; sin embargo avanzaron en una de las propuestas de la delegación ucraniana, que era la creación de corredores humanitarios, para permitir la salida de civiles, tal como lo anunció Mijaílo Podoliak, asesor del presidente Volodímir Zelenski.

«Es posible que haya un alto el fuego en el momento de la evacuación allá donde se desarrolle”, dijo el portavoz ucraniano, citado por la agencia Interfax.

Rusia, por su parte, se mostró interés en esta propuesta, pero no garantizó el cese del fuego durante las evacuaciones.

“La cuestión clave que resolvimos hoy ha sido la protección de la población civil”, dijo el jefe de la delegación rusa, Vladímir Medinski, quien solo consideró “posible” un alto el fuego durante la salida de los civiles.

Esta segunda ronda de conversaciones tuvo lugar en la región bielorrusa de Gómel, donde el régimen de Alexándr Lukashenko ejerció de mediador. “Hemos acordado continuar las negociaciones lo antes posible”, afirmó Podoliak.

No obstante, el funcionario ucraniano admitió no estar contento con la reunión. “Por desgracia, no logramos los resultados que esperábamos”, reconoció el asesor.

La primera reunión de negociación se llevó a cabo el pasado lunes 28 de febrero en otra zona de Bielorrusia, país que ha fungido como mediador de esta crisis.

Lo que dice el presidente de Ucrania

Pese a estas negociaciones con delegaciones de ambos países, el presidente de Ucrania Volodimir Zelenski insite en querer negociar con Putin, pues asegura que es la única forma de frenar la guerra en territorio ucraniano.

Por si parte, Vladímir Putin sostiene que la operación militar especial «va estrictamente de acuerdo con el plan» y que todas las tareas asignadas se están resolviendo. Agregó el mandatario ruso que habrá pagos adicionales a las familias de las víctimas por 5 millones de rublos (45,000 USD)”.