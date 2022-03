VIDEO Inicia la segunda ronda de negociación entre ucranianos y rusos #3Mar

Este miércoles inició la segunda ronda de negociación entre las delegaciones de Ucrania y Rusia, con el fin de lograr acuerdos que permitan el cese de los ataques ordenados por Vladímir Putin hacia Ucrania, los cuales iniciaron el pasado jueves 24 de febrero y ya han cobrado la vida de más de 2.000 civiles ucranianos.

Este segundo encuentro se está llevando en Belovezhskaya Pushcha, en la región bielorrusa de Brest cerca de la frontera polaca, informó la agencia bielorrusa BELTA.

Según trascendió a través de redes sociales, un miembro de la delegación ucraniana, el legislador David Arakhamia, dijo que Ucrania busca al menos acordar corredores humanitarios.

Por su parte, los miembros de la delegación rusa habían dicho más temprano que los ucranianos estarían retrasando el inicio de las conversaciones, de acuerdo con lo expresado por el portavoz de la presidencia rusa, Dmitri Peskov.

Perkov, al ser consultado por periodistas sobre un retraso deliberado en las negociaciones por parte de Ucrania, respondió: Tenemos razones para creerlo.

Peskov dijo que el Kremlin tenía suposiciones, pero que no las expresaría. «Ciertamente hay supuestos aquí, no nos gustaría hablar de ellos. Un hecho sigue siendo evidente: la parte ucraniana no tiene ninguna prisa por negociar», agregó Peskov.

