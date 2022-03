Putin: as sanciones impuestas a Rusia son equivalentes a una declaración de guerra #5Mar

El presidente de Rusia, Vladirmir Putin, se pronunció este sábado 5 de marzo sobre el operativo militar que inició hace 10 días en tierras ucranianas para calificarlo como «exitoso». Además, hizo referencia a las sanciones que su país ha recibido por parte de otras naciones.

«Las sanciones impuestas a Rusia son equivalentes a una declaración de guerra«, alertó el mandatario ruso.

Sobre su operativo, mencionó que «casi toda la infraestructura militar de Ucrania ha sido destruida y la eliminación de la defensa aérea está casi completa«, por ende, enfatizó en asegurar que sus acciones van bien encaminadas.

Por otra parte, Putin aseguró que cualquier otro país que intente cerrar el espacio aéreo ucraniano será declarado por Moscú como «un participante en las hostilidades».

Aclaró que para este operativo Rusia no cuenta con ningún tipo de reclutas, e incluso, descartó que aplique la «Ley marcial» para continuar operando en Ucrania: «La ley marcial se introduce en caso de agresión externa, en Rusia no existe tal situación ahora y, con suerte, no existirá».