VIDEO Luz en medio de la oscuridad: Toca el piano para recibir a los refugiados ucranianos en Polonia #5Mar

Cuando el ambiente se torna oscuro, hay personas que se convierten en seres de luz para los demás. Esto sucede en estos momentos mientras se lleva a cabo una operación militar en Ucrania, lo cual ha significado el sufrimiento de miles de personas, sin embargo, es también en esta oportunidad, cuando surgen otros seres humanos dispuestos a extender su mano para ayudar a otros.

Polonia se convirtió en el principal país receptor de migrantes ucranianos, quienes sufren de la guerra. Día tras día las fronteras reciben a estos ciudadanos y los acogen para brindarles seguridad.

Aunque el recibimiento ya es una acción notable para los ucranianos en medio del conflicto bélico, se conoció a través de las redes sociales un pequeño pero especial gesto de un ciudadano en Polonia, quien se dispuso a tocar un piano en Medyka, Polonia, para darle un mejor y más cálido recibimiento a los migrantes ucranianos.

En el cruce fronterizo, este hombre tocaba temas como el principal de «Game of Thrones» y «We are the Champions», y así, muchos migrantes ucranianos se comenzaron a detener frente a él para escucharlo y agradecerle.

