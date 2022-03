EntrevistaDominical José Toro Hardy: Venezuela puede salir severamente perjudicado por su apoyo a Rusia #6Mar

Después de la segunda guerra mundial, cada vez que se producía un conflicto entre naciones, el mercado petrolero miraba hacia Venezuela, porque éramos el abastecedor más seguro y confiable del mundo. No sucede ahora con la invasión rusa a Ucrania porque la producción de crudo ni siquiera satisface la demanda nacional y, en caso de que pudiera hacerlo, contra la empresa petrolera recaen sanciones internacionales que impiden la normal comercialización del crudo.

Sobre este asunto y otros aspectos de la economía venezolana se refirió, al ser entrevistado por Elimpulso.com, el doctor José Toro Hardy, economista, docente universitario y exdirector de Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA).

- Publicidad -

¿En qué forma se ve Venezuela perjudicada por apoyar la invasión rusa a Ucrania, tomando en cuenta que las oficinas internacionales de PDVSA fueron mudadas, en 2019 cuando el ministro de Petróleo era Manuel Quevedo, desde Lisboa, Portugal, al centro de Moscú?

Exactamente. Esas oficinas de negocios internacionales están en la capital rusa. A consecuencia de la invasión a Ucrania, varios bancos fueron eliminados del sistema Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT), de ellos dos grandes bancos rusos en los cuales mantenía sus operaciones PDVSA. Uno es Alfa y el otro, VTB. No sé cómo quedaría en ese caso la situación de PDVSA.

Neutralidad

Históricamente Venezuela siempre ha sido neutral en todo tipo de conflictos bélicos, expuso el doctor Toro Hardy. Esa ha sido su política firme en relaciones exteriores. Fue neutral en la primera guerra mundial y hasta finales de la segunda guerra mundial, a pesar de que en el desarrollo de ésta, submarinos alemanes, hace justamente 80 años, hundieron a siete tanques que iban saliendo por la barra del lago de Maracaibo.

Después de la segunda guerra mundial mantuvo su neutralidad en los conflictos que sucedieron en el golfo Pérsico, que afectaron a los demás miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), por razones históricas-religiosas; pero, ajenas a nosotros.

Cuando esos conflictos atrasaron los suministros de petróleo a los mercados, éstos siempre volteaba su mirada hacia Venezuela, que llegó a transformarse en el abastecedor petrolero más seguro y confiable del mundo.

Esta neutralidad le rindió beneficios de todo orden, resaltó el especialista petrolero y seguidamente adiciona: Pero, en este momento entramos en un conflicto del cual nosotros no somos parte, ni parte. Claramente no existe ninguna relación en esa guerra de Rusia contra Ucrania. Ni histórica, ni de lengua, ni cultural, ni religiosa. Y nuestra idiosincrasia nada tiene que ver con ese conflicto.

Crisis

Al estallar el conflicto ruso-ucraniano, prosiguió, ha generado una enorme crisis energética a nivel mundial y un aumento muy elevado en los precios del petróleo.

Nosotros hubiéramos podido, en otras condiciones, acudir al auxilio de Europa y, por supuesto, ser enormemente beneficiados si se hubiera mantenido nuestra producción petrolera a los niveles que teníamos antes.

Pero, en este momento por haber tomado partido por una de las dos partes, sin tener ninguna relación histórica, el país puede salir severamente perjudicado.

SWIFT

Nicolás Maduro –se le comentó- ha dicho, en una de sus cadenas radiotelevisivas, que Venezuela no ha sido afectada por el sistema SWIFT, que impactó a Rusia.

Creo que no sabe bien qué es el sistema SWIFT. Es una plataforma bancaria y, naturalmente, a ella pertenecen los bancos, los cuales son identificados mediante un número para hacer las operaciones internacionales, como transferencias, a otro banco, el cual también tiene que estar identificado. Los países no pertenecen a ese sistema. Como han salido bancos en los que se hacían operaciones de PDVSA, esta empresa no puede hacer nada.

Descuentos

¿Cómo podría beneficiarse Venezuela en esta crisis energética si no puede comercializar con normalidad su petróleo por las sanciones a PDVSA y estar vendiendo su crudo a mar abierto?

El precio más alto lo ha recibido el Brent, cuyo barril alcanzó los 210 dólares. El crudo que exporta Venezuela es el Merey, que es una mezcla de extrapesados y condensados importados de Irán.

Los crudos extrapesados de la Faja Petrolífera del Orinoco no se pueden comercializar en la forma en que se producen. Hay que mezclarlos con los condensados, que son de altísima calidad y, por lo tanto, son los que más han subido de precio ahora que se ha desarrollado el conflicto ruso-ucraniano.

Por otra parte, Venezuela, como consecuencia de las sanciones que le han sido aplicadas, tiene que vender su crudo con grandes descuentos de veinte dólares o más por barril a los cargueros que vienen a comprar y los cuales no son reconocidos internacionalmente.

Se va a obtener algún beneficio con el Merey, pero no como muchos creen, ya que parte de lo que se obtenga en la venta será para pagar los condensados que se requieren en la mezcla de los extrapesados que se están extrayendo.

Producción

¿Cuál es la producción petrolera que tiene actualmente Venezuela?

Yo no lo sé. El gobierno dijo a finales de año que se estaba produciendo un millón de barriles diarios. Sin embargo, la OPEP dio a conocer con base en las cifras oficiales suministradas por el gobierno venezolano que fueron 800 mil y tantos barriles, pero en otro informe con las fuentes secundarias dio a conocer que eran 680 mil barriles. Hubo otra cifra, mucho más baja, de los mercados del crudo que indicaba 500 mil y tantos. Y con tantas cifras dispares no sabemos a qué atenernos.

Derivados

Si la gasolina y el gasoil que se está produciendo no satisface la demanda nacional, ¿Cuántos barriles deben ser procesados para obtener esos derivados?

Debe estar entre los 100 mil y los 120 mil barriles diarios. Indudablemente, el mercado nacional está deprimido por la crítica situación económica. Y no parece que lo que están produciendo nuestras refinerías pueda cubrir totalmente las necesidades.

En Caracas las estaciones de servicio se ven sin colas, pero no asi es el resto del país.

Este problema se ha prolongado durante mucho tiempo, ¿qué sabe usted de los trabajos que se pudieran estar haciendo para reparar las refinerías?

Algunas refinerías están tratando de repararlas. Asimismo se está utilizando tecnología para convertir los crudos extrapesados de mala calidad en crudos de alto valor.

Para que las reparaciones puedan tener éxito es necesario que los repuestos sean obtenidos de los fabricantes estadounidenses e ingleses que hicieron los equipos; pero, no sé si con las sanciones esto sea posible.

Refinerías como las de El Palito cuando las ponen a funcionar presentan problemas de explosiones, de derrames y de todo tipo. Esa es una constante en esas reparaciones.

Si se están haciendo trabajos importantes, no podemos saberlo, porque no hay información oficial.

Inflación

A fines del año pasado surgieron muchas informaciones en relación con la posibilidad de que en el 2022 bajaría la inflación, tomando como referencia los resultados de los últimos meses. ¿Es posible que se logre reducirla si como usted ha dicho ya se ha comenzado a producir una crisis energética?

Creo que puede empeorar. Porque el factor que permitió bajar la inflación en Venezuela fue la medida de liberación del control de cambio y los bajos aranceles. Se empezaron a importar bienes de todo tipo pagados en dólares. Y eso bajó un tanto la inflación.

Como consecuencia de la pandemia de COVID-19 y no obstante los auxilios financieros que hubo por esa enfermedad, en los Estados Unidos y Europa se registró inflación. En aquel país fue del 7 por ciento, algo que no se veía hace treinta o cuarenta años.

El problema de la invasión a Ucrania se va a traducir en un repunte inflacionario no sólo por el aumento en los precios de la energía, sino de los productos en general en el mundo. Y el costo de la guerra misma contribuye igualmente a la onda inflacionaria. De manera que es posible que tengamos mayores niveles de inflación importada.

¿Cree usted que el gobierno de Maduro, como éste lo ha dicho, podrá valorizar el bolívar con las intervenciones que está haciendo el Banco Central de Venezuela a la banca a través de la inyección de dólares?

No lo creo, porque el precio del dólar está aumentando y parece que aumentará más a raíz de lo que pasa en Ucrania. Los bienes importados sencillamente van a costar más. Y los ingresos de Venezuela es posible que aumenten un tanto con el precio del petróleo, pero no lo suficiente para cubrir el enorme déficit fiscal. Tenemos ya varios años con una inflación inducida porque el Banco Central ha emitido una enorme cantidad de dinero para cubrir ese déficit, en primer lugar y en segundo término, porque la economía está muy golpeada.

Se habla de un repunte de un 4 por ciento y ese es un número insignificante si el Producto Interno Bruto ha caído un 80 por ciento. Voy a hacer una comparación al respecto: es como si una persona que pesara cien kilos y al enfermarse pierde 80 kilos, quedando en 20 kilos, y luego recupera 4 kilos. Esa recuperación no puede impresionar.

Ha sido en el mandato de Maduro cuando la inflación ha alcanzado los niveles más altos. El dijo que el dólar era la válvula de escape de la economía nacional y está siendo utilizado como la moneda de todas las transacciones en el país. ¿Cómo podría competir con la moneda estadounidense?

Es difícil. El bolívar en este momento está fuertemente revaluado porque no le permitieron fluctuar en el mercado. El gobierno para controlar la inflación lo que hizo fue abrir las importaciones, las cuales se hicieron en dólares. Se frenó la importación en bolívares. Y ahora vamos a tener una inflación precisamente en dólares porque como ya dije esa moneda va a aumentar considerablemente por la guerra rusa contra Ucrania.

¿Hasta cuándo puede el Banco Central mantener esa inyección de dólares?

No puede sostener esa política. Si vemos el repunte de la economía se ha centrado en el comercio, básicamente. Hay bodegones por todas partes. Además, la importación es de bienes y servicios. Pero, quienes lo hacen es con sus propios dólares. Y para impedir que el dólar suba, el Banco Central tiene que estar constantemente tiene que intervenir en el mercado colocando grandes cantidades de dólares.

Cinco mil millones de las reservas internacionales de Venezuela corresponden a derechos especiales de giros del Fondo Monetario Internacional, que están congelados. De lo que puede disponer el Banco Central es muy poco. Y es muy difícil que pueda mantener la intervención para evitar la subida del dólar.

Ante ese cuadro, ¿qué se espera para este año en la economía nacional?

Este va a ser un año difícil, no sólo para la economía nacional, sino para la economía mundial. Lo que está ocurriendo con la guerra rusa puede tener un impacto muy fuerte en el mundo.