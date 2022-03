RETACITOS #6Mar

En algún momento llegamos a pensar que con la llegada de nuevas autoridades al Consejo Legislativo del estrado Lara y a la gobernación ya como titular y no como encargado, con lo que confiábamos que las cosas podían cambiar y no se continuarían cometiendo los mismos vicios de cuanto estaba Carmelina y después de su salida con destino a Caracas con quien la sucedió en el cargo; sin embargo, esta semana llegó hasta nuestra mesa de redacción la información, que el CLEL realizó una sesión extraordinaria para atender a la petición del Gober para que le aprobaran 12 créditos adicionales por un monto de Bs. 1.538.345, 44 equivalente, al tipo de cambio del BCV para la fecha de la aprobación, de casi US$ 350.000, recursos que fueron aprobados por unanimidad por todos los diputados que integran la corporación. Tomando en consideración que en la región no existe ningún tipo de contraloría, ni social ni oficial, no creemos que las cosas hayan cambiado, por lo que sería interesante averiguar si en esta oportunidad se cumplió con el estudio y soportes de cada uno de esos doce créditos, por parte de las comisiones correspondientes del Consejo Legislativo, o nuevamente se los bay pasearon como ya es costumbre. Los recursos serán asignados al despacho de la Gobernación, Invilara, Corposalud, Transbarca e Hidrolara, quienes serán los encargados de ejecutar las obras de mejoras viales en la Vía Manzanita-Gamelotal, suministro e instalación de aires acondicionados para la sala de parto del hospital Dr. Pastor Oropeza de Carora, adquisición de repuestos y accesorios para unidades de Transbarca, rehabilitación y mejoras de pozos, así como para la rehabilitación y mejoras a sistemas de bombeo de agua potable para los municipios Crespo, Morán, Torres y Urdaneta. De tal manera que estaremos muy pendientes, si los recursos llegan a su destino.

Sería interesante averiguar si es cierta la supuesta desaparición de una pintura o cuadro histórico cuyo autor es nada menos que el pintor Martin Tovar y Tovar, obra del siglo XVIII y la figura es de Juan Crisóstomo Falcón, de las instalaciones del Consejo Legislativo del Estado Lara (CLEL). Aseguran que el cuadro fue sacado del CLEL hace algún tiempo con la finalidad de ser sometido a restauración, pero el tiempo sigue pasando y la obra no ha retornado a su lugar de origen y nadie sabe cuál es su paradero. Al parecer este “extravío” lo mantienen en el más absoluto secreto, ni siquiera han presentado la denuncia en el CICPC, pero estamos investigando, se trata de una obran de gran formato, que para su traslado se requiere de un vehículo grande y de la complicidad de varias personas, además para poder venderlo tienen que sacarlo del país, de manera que la tarea no está nada fácil. Estamos seguros que este caso se conocerá oficialmente en cualquier momento y corresponder a los cuerpos de investigación adelantar las averiguaciones, establecer las responsabilidades, aplicar las sanciones y recuperar y devolver la obra al CLEL, amigos pintores consultados nos dicen que esta obra es invaluable y forma parte del patrimonio del CLEL. Por otra parte, también se denuncia la desaparición de 10 vehículos propiedad de la legislatura, desconociendo la actual administración de cuál es su paradero actual, quien los tiene y lo más probable es que tratan de encubrir a las administraciones anteriores, responsables de estos extravíos, entre otros bienes. Muchos gente dentro de este organismo, están clamando por la presencia del anunciado programa “mano de hierro” de Diosdiablo, en el CLEL.

El pasado miércoles 2 de marzo, el Cocosette puso a circular un video en el cual expuso, que a partir de esta fecha, la Alcaldía de Iribarren se encargaría directamente de toda la problemática de la recolección de desechos sólidos, es decir del cobro y la regulación de las tarifas del aseo urbano en Iribarren, en base a tres factores: Zonificación, Pago de la Patente y la Actividad Económica, lo que conlleva a una reducción de la tarifa en promedio de 60% para el 85% de los usuarios inscritos en el SEMAT, promedio que puede variar y llegar al 100%, 200% y hasta el 300% de disminución de la tarifa; pero además exoneran del pago del Aseo a 90.000 familias y la deuda pendiente sometida a evaluación para disminuirla de manera significativa. Por supuesto, no dijo nada acerca de los parámetros utilizados para realizar estos cálculos, tampoco hizo referencia si este ajuste es para personas naturales o también para las personas jurídicas, lo que evidencia que hay una gran opacidad en la medida y sus alcances. Por supuesto, las reacciones no se hicieron esperar y Mohamed Husein, vicepresidente de Fedecámaras Lara expuso que desde hace dos añpos se implementaron unas tarifas ajenas a la realidad y a la Ley Orgánica Integral de la Basura, ya que no se cobra por el volumen de desecho de las empresas, tampoco por el tipo de desechos, sino por el tamaño del negocio, lo cual calificó como “absurdo e ilegal”, ratifica que los empresarios no quieren un tratamiento preferencial, sino que les cobren unas tarifas justas. Asimismo, los representantes de la economía informal, no confían en lo dicho por el burgomaestre, ya que no saben sobre cuales parámetros se hicieron los cálculos, indicando que se debe constituir una mesa de trabajo donde participen los trabajadores, los técnicos de los alcaldía para conocer el ajuste tarifario.

Muy sorprendidos los altos directivos de Un Solo Tiempo por la precisión de los comentarios hechos en esta sección, en torno a la problemática interna de la organización política, que no es nueva y que hemos señalado en varias oportunidades en los últimos dos años, por ejemplo cuando Florido cual paracaidista, apareció en el partido con Víctor Hugo, ocupando de una vez posiciones de dirección y pasando por encima del baquiano Lencho Monasterios, quien como dirigente responsable y disciplinado, se hizo a un lado; sin embargo, poco después nuevamente se tuvo que morder la lengua, cuando ya había estado trabajando para lanzar su candidatura a la gobernación y de nuevo lo bajaron del caballo y tuvo que ceder nuevamente ante Florido. De tal manera que las cosas internamente han ido escalando y ahora Don Guille, en su aspiración de asumir la conducción de UNT en Lara, ha iniciado una campaña por los municipios, sin pedirle permiso a nadie, e incluso ha intentado forzar la designación de algunas directivas en los municipios, como es el caso de Palavecino; también se sorprendieron con la protesta de los dirigentes de El Tocuyo, comunicación que llegó hasta nuestra mesa de redacción. En la última reunión todos estaban sorprendidos, la mayoría tirando flechas, tratando de averiguar cómo o quienes están filtrando los problemas internos a los medios, incluso algunos se preguntaban quien maneja los Retacitos, desconociendo que esta sección tiene más de 50 años saliendo todas las semanas, primero en EL IMPULSO, Decano de la Prensa Nacional y luego en portal digital elimpulso.com y en mi blog: retacitosjbs.wordpress.com, con una red de amigos y lectores, que se han convertido en corresponsales y son los que alimentan esta sección con los hechos y denuncias de cuestiones irregulares. Espero que no vayan a comenzar una cacería de brujas, pero además no pierdan el tiempo, en reuniones de mucha gente es muy difícil encontrar culpables, puede ser cualquiera.

En dias pasados se constituyó en la región una especie de «Comisión de aproximación ó encuentro» cuyo fin era tratar de buscar un entendimiento entre las dos facciones de AD que lideradas por el Turco de Valencia y el Indio Berni, de Bolívar quienes se disputan el clamor de las bases adecas, motorizada por el ex gobernador Jorge Ramos Guerra, el dirigente adeco Guillermo Meléndez y otros más. Se autodenominan los «notables». Se comenta hicieron varios los viajes a Caracas en carro y en autobús, buscando conquistar el anhelado entendimiento. Según, afirman, lograron en principio reunirse con el Indio BG, sin llegar a acuerdos. Quienes conocen del tema, concluyen que ésa comisión murió al nacer, ya que aunque la misma estaba preñada de buenas intenciones, los interlocutores a éstas alturas del proceso, no tienen la pegada para ello, y mucho menos los ayuda el hecho de estar postulando a un candidato de consenso como lo es el Dr. Leomagno Flores el cual ya casi nadie lo recuerda, como Secretario General Nacional del Partido. La otra que se constituyó en Caracas, tampoco llegó a ninguna y las causas parecen ser las mismas, entre los integrantes no había adecos de peso específico y con trayectoria política como para merecer la atención de los dirigentes en pugna, incluso cometieron la torpeza de anunciar la existencia de un “virtual pre acuerdo” cuando ni siquiera se habían vistió face-to face con ninguno de los dos personajes. Seguiremos atentos sobre el tema.

A propósito, por los lados de la casa regional de AD, mejor conocida como la Pochocha, siguen los rumores y especulaciones sobre la prolongada ausencia de la Bella Soo frente a las riendas del partido. Ya los comentarios sobre el tema se han tornado en una variedad de matices de toda índole dando pie a escenarios que escapan del tradicional desenvolvimiento político, como lo es el hecho de que se han visto en las redes fotografías muy sugestivas de una muy joven simpática dirigente del oeste de la ciudad, quien no ha disimulado su interés en lograr aprovechar al máximo la ausencia de la jefe y ganar terreno alrededor del jefe político. Aseguran quienes están cerca de este entorno, que hasta conversaciones muy privadas ha puesto sobre el tapete en franca demostración de su control sobre el personaje. Hay quienes comentan que dicha estrategia sale de la oficina de la segunda de a bordo, quien según es la que orienta el libreto para seguir teniendo el control de las ya famosas listas de beneficiarios de las becas partidistas. Por supuesto que la expectativa crece al retrasarse el come back de la jefe política de su estadía europea.

La queja es generalizada. No hay forma ni manera que las empresas encargadas de hacer trabajos de obras públicas en la ciudad, después que realicen los trabajos dejen las áreas en las mismos condiciones en que estaban antes. Nos referimos específicamente al caso de la tronera que dejaron en la Av. Argimiro Bracamonte entre Venezuela y Libertador, unas vez que realizaron los trabajos de reparación de la red cloacal. Las irregularidades en el pavimento llevan varios meses y la empresa responsable, brilla por su ausencia y desde aca nos comprometemos a buscar el nombre para llamarla por nombre y apellido de manera que se sepa la clase de responsabilidad que tiene. Igual ocurre en varias zonas del este de Barquisimeto donde el plan bacheo brilla por su ausencia, no quisiéramos pensar que el burgomaestre achocolatado no circula por estas calles o avenidas, tampoco quisiéramos creer que los vehículos de los directores de la Alcaldía de Iribarren, no caen en estas troneras. Una manera efectiva de llevar la información de los huecos en calles y avenidas de Barquisimeto, es que los propios usuarios que en forma recurrente transitan por las vías, es que los cuenten y nos informen, por ejemplo, en toda la Av. Lara hay 12 Jonacitos, para ver si de esta manera la población obtienen respuesta adecuada. Allí les dejo esta tarea y espero la información para publicarla todas las semanas. Las denuncias en torno al deterioro en el que se encuentra el municipio Urdaneta del estado Lara, al parecer no tienen fin, todas las semanas aumentan y en esta oportunidad, de nuevo están referidas a la problemática de la salud, no solo ante la falta de insumos y materiales médico quirúrgicos, sino que los pocos médicos que allí laboran, lo hacen con las uñas, para tratar de salvar a los pacientes, e incluso ellos son mal atendidos y peor alimentados. De acuerdo con la información obtenida por personal de salud muy serio vinculado con la zona , existe una gran preocupación por la proliferación de casos de Covid-19 que hay en las distintas poblaciones del municipio, sobre todo en Santa Inés, también en Moroturo, Aguada Grande y en menores volúmenes en Siquisique, capital del municipio. El mayor problema que se presenta a enfermos del Covid, es precisamente el elevado costo de los medicamentos, ya que el Estado no cuenta con los recursos y la población está integrada por los agricultores que viven de lo que cosechan, de manera que en este municipio, todas las semanas se está muriendo gente, porque no hay como atenderlos, ya que no es fácil obtener un concentrador de oxígeno, tampoco las bombonas con el producto, un frasco de Remdesivir cuesta entre 80$ y 100$ y un paciente con Covid requiere por lo menos 6 frascos para superar la enfermedad, de tal manera que la situación en estos momentos en Urdaneta es dramática y las autoridades regionales de salud, están obligados a darles una respuesta inmediata, así que Gobernador Pereira le estamos alertando de lo que allí viene ocurriendo, en sus manos queda tomar las medidas por lo menos, para evitar que se siga muriendo la gente de mengua ante la falta de atención de las autoridades regionales de salud.

La politóloga Marisol Bustamante, luchadora social que conoce a fondo y desde hace años, la dramática problemática de Urdaneta, esto es lo que piensa de la actuación del nuevo burgomaestre de este municipio: “Lamentamos que Alcalde de Municipio Urdaneta en Lara desconozca sus competencias como representante del ejecutivo nacional ante los ciudadanos de ésta localidad. Esto no sólo afecta el desarrollo de las actividades propias de la alcaldía, sino que pone en entredicho las capacidades de éste ciudadano para el ejercicio de sus funciones públicas. Así mismo, el alcalde de Urdaneta debería entender que las instituciones públicas no son tiendas privadas donde empleados deben esperar a los dueños para abrir santamaría, tal como ocurre en este caso. Por otra parte, recordamos que una de las funciones de los concejales es la del Control de la gestión local; lo cual implica que éstos hagan seguimiento detallado de todas las actividades financieras y operativas que dependan del gobierno local. La rendición de cuentas es un derecho que tienen todos los ciudadanos y nadie puede evadir ésta exigencia. Las amenazas y el hostigamiento tanto a funcionarios públicos, concejales y ciudadanos la consideramos como mediocridad e incompetencia por incapacidad e irresponsabilidad. Ante las actuaciones desmedidas de ciudadanos que desconocen sus funciones, el Art. 139 CRBV establece claramente: «El Ejercicio del Poder Público acarrea responsabilidad individual por abuso o desviación de poder o por violación de esta constitución o de la ley». Por lo pronto sugerimos al alcalde, hacer una revisión minuciosa de la Constitución y sobre todo a lo relacionado con las competencias del Poder Público Municipal”.

Denuncia OFM que una mafia roja rojita viene desmantelando y camuflando como chatarra los tubos de la obra no terminada de la planta de tratamiento de aguas servidas. Asegura que grandes tubos, muchos sin ser utilizados los pícan los venden como chatarra, además deja entrever que los comercializan por los lados del central El Turbio. Por otra parte el luchador social advierte que algunos voceros del régimen aseguran que la situación del país está mejorando. Afirmando que esto son solo mentiras, por cuanto las familias venezolanas siguen viviendo la tragedia del hambre, la muerte, esta última por f alta de medicamentos en los centros asistenciales y falta de agua. Nos ratifican, que al igual que en el municipio Urdaneta, en otros de los 8 municipios restantes del estado Lara, la gente sigue muriendo por Covid-19 porque no hay insumos ni medicamentos para atenderlos, no hay que olvidar que estos productos para combatir el virus son muy costosos y los campesinos y agricultores no tienen como pagarlos, así que hay que declarar a estos municipios en emergencia.

Lamentable observar como en el caso del CAEL las ambiciones desbordadas de algunos personajes miembros del gremio, han perdido la sindéresis, olvidando muchos de los principios fundamentales que enseñan en los primeros años de las Escuelas de Derecho de las universidades, actuando de espaldas a estos principios y saltándoselos a la torera, solamente por el interés de asumir el control, sin dimensionar las consecuencias de las acciones arbitrarias y el daño que se le está causando a la imagen de la emblemática institución con un prestigio tan bien ganado a lo largo de muchos años. Entre estas actuaciones atrabiliarias esta, al parecer que personas sin ningún tipo de legitimidad, están auto asumiendo la presidencia del CAES e incluso han tenido el tupé de dirigirse al CNE regional para informarle de los pasos que se adelantan para escoger a las nuevas Autoridades del gremio y por supuesto la designación de una Comisión Electoral, sin haber presentado los soportes correspondientes para demostrar la falta absoluta de todos los miembros de la Junta directiva vigente y, sin que nadie se haya ocupado, como corresponde de convocar a los suplentes y recomponer la directiva gremial. Ratifico lo que he señalado en las dos últimas semanas, mis conocimientos del derecho son limitados; sin embargo la simple lógica periodística y mi experiencia de 52 años de ejercicio profesional, me permiten expresar sin lugar a dudas, que la forma como se ha venido manejando el caso del CAES no ha sido la más adecuada, llamando sobre todo la atención que no se trata de cualquier bodega, se trata del Colegio integrado por hombres y mujeres profesionales de la aplicación de las leyes, por eso es que sorprende la forma como es que algunos están actuando, más por intereses personales, que gremiales.

La parroquia Catedral se encuentra en estado de total abandono, no en uno, sino en una serie de numerosos aspectos; sin embargo, el tema de las aguas servidas se viene des bordando en varios sectores de esta populosa parroquia. La Ruezga Sur, Norte, El Jebe, Bararida, Patarata, 23 de Enero, El Manzano y otros lugares están reclamando atención in mediata por parte de los organismos con competencia para movilizar las cuadrillas y realizar las inversiones, de manera se solventar esta grave situación, que no es más que una evidente demostración de mala gerencia, f alta de mantenimiento, que es un a de las características que siempre muestran los países atrasados y mal gobernador como carta de presentación. Uno de los ejemplos que me muestran a través de videos, donde se observa como las aguas negras corren por la la vía sin ninguna limitación, es en la avenida Venezuela con La Moran; también se observa una torrente de aguas servidas en Bararida Vieja y un tercer bote de aguas negras está ubicado en la AV. Libertador frente a la Botella, lo que evidencia que ninguno está oculto, están a la vista de toda la comunidad; sin embargo, los reclamos de los vecinos se han quedado sin respuestas y esto ha generado la multiplicación de criaderos de zancudos, la proliferación de malos olores, los riesgos de contraer enfermedades, comprometiendo la salud de los vecinos, denuncia que nos hace llegar Alberto Domínguez, dirigente social de la Parroquia, así que no estamos inventando nada, solo somos caja de resonancia de los problemas de las comunidades en el estado Lara, lo que por supuesto sabemos que molesta mucho a las autoridades del gobierno regional, que no hacen absolutamente nada para sol ventar esta problemática, con impacto negativo en el medio ambiente de toda la zona.

Inútiles esfuerzos. En efecto, en los cuerpos de seguridad del Estado venezolano ya no encuentran que ofrecer para lograr estimular a los jóvenes y potenciales funcionarios, a formarse como Guardias Nacionales, Policías o alistarse en las Fuerzas Armadas Nacionales. En los últimos meses hemos escuchado al propio ministro de la Defensa, enviando mensajes convocando a los muchachos, pero las respuestas han sido negativas; de allí que últimamente están haciendo llamados desesperados a alistarse y están solicitando a los funcionarios activos a que busquen entre familiares y amigos, relevos para ser formados, para que concurran a las escuelas de formación con el aliciente de “graduarse en tres meses”. Lamentablemente, la posición que han mantenido los organismos castrenses al servicio de la revolución, arremetiendo en muchas oportunidades contra las manifestaciones pacíficas de la oposición, ha contribuido al deterioro de la imagen de los militares en la opinión pública; pero además en estos momentos no se siente atraído a portar un uniforme militar, algo que hace unas tres o cuatro décadas atrás no solo llenaba de orgullo al funcionario que lo portaba, sino también a su familia. De manera, que las noticias que hoy se conocen es que cada día aumentan el número de solicitudes de baja, ante la rechazada y mal pagada profesión. Resulta muy lamentable, pero cuando las cosas se hacen mal y generan el rechazo de la población, es muy difícil que esta situación pueda cambiar de la noche a la mañana, el volver a hacer atractivo el uso de uniformes va a tardarse varios años, pero no se está haciendo absolutamente nada para revertir este rechazo que hoy, según las encuestas está entre un 80% y 90%.

Dicen que la justicia es ciega y sorda, pero en algunos casos hasta pareciera ser venal, como es el caso que se ha venido ventilando en los tribunales de Lara, con el homicidio de la avenida Lara, donde una persona perdió la vida por dizque por la irresponsabilidad de un conductor al que le ponen un potente vehículo en las manos, cuando apenas si se está alargando los pantalones. Son muchas las conjeturas que se han tejido en torno la actuación de algunos administradores de justicia, al cambiar la denominación inicial de Homicidio Intencional a Título de Dolo Eventual, Lesiones Gravísimas y Omisión de Socorro, modificada ahora solo a Homicidio Culposo, decisión que dicen los alguaciles del Edificio Nacional y algunos abogados, que presuntamente habría tenido un costo de 100.000 dólares, que es mucho dinero permite comprar muchas conciencias.

