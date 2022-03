Cada día sufren más habitantes del oeste de Barquisimeto por falta de agua y electricidad #8Mar

Adolfo Pereira ha demostrado ser incompetente, irresponsable y carente de vocación de servicio, ya que prefirió celebrar los carnavales como si estuviéramos viviendo en la isla de la fantasía que sufriendo los problemas de la inflación que están matando de hambre a la población, la falta de agua potable y las fallas del servicio eléctrico.

La queja fue expresada por el dirigente vecinal José Alberto Reyes, más conocido como el Negro Reyes, de La Carucieña, al oeste de Barquisimeto, quien dijo que durante la campaña electoral del mandatario interino para convertirse en titular, no hubo problemas de agua y luz eléctrica en el oeste.

No puede decir ahora que el problema de la electricidad es del gobierno nacional, comentó. ¿Entonces, como en aquellos días, no falló el sistema eléctrico? ¿Por qué le interesaba ganar apoyo se esmeró en que estos servicios funcionarán? ¿O fue una casualidad?

El agua es problema de su autoridad, porque él es el máximo jefe de Hidrolara, ya que esta empresa está controlada por la gobernación, continuó Reyes. ¿Por qué ahora hay dificultades en el servicio?

No tiene vocación de servicio, prosiguió. Se demuestra a las claras que es irresponsable, porque no pueden ser más importantes unas caravanas y fiestas en carnaval que tomar en cuenta a las familias pobres, que se acuestan por las noches esperando al día siguiente ver cómo siguen viviendo porque aquí lo que el pueblo está comiendo son granos, harina y pasta, ya que los huevos subieron tan alto que llegan a las nubes, donde también está la carne, el pollo y el pescado. En otras palabras, no se pueden consumir proteínas.

Y es incompetente porque no ha sabido trazar un programa de gobierno a un pueblo que él no conoce, porque vino por obra de la suerte que le favoreció haber sido subalterno de la señora Carmen Meléndez, quien tiene vara alta en este régimen. Mientras tanto, esta población sufre desconsolada y muere de mengua.