OPINIÓN ¡Feliz día! #8Mar

Dejar pasar por alto un día como este y no enaltecer a ese ser tan extraordinario como es la MUJER sería imperdonable. Es por ello, que los discursos de líderes mundiales y nacionales en sus respectivos foros me molestan. Pretenden exaltar el papel de la mujer solo para ufanarse en sus formalismos. Realmente creen, que sus elocuentes declaraciones borran la triste realidad que vive la mujer en este planeta. Verlos y oírlos exaltando las virtudes de las damas en las distintas sociedades me llama poderosamente la atención. En la ONU por ejemplo llegaron a decir “En reconocimiento de su papel fundamental y su contribución, el lema de este año del Día Internacional de la Mujer es: Habilitar a la mujer campesina-Acabar con el hambre y la pobreza”. Otro presidente de ONU dijo también «Es Invirtiendo en las mujeres rurales; eliminando la discriminación de que son objeto en la legislación y en la práctica; asegurando que las políticas respondan a sus necesidades; brindándoles acceso en pie de igualdad a los recursos y proporcionándoles una función que desempeñar en la adopción de decisiones será la forma de exaltar a la mujer en el mundo” Y sabemos, que lo que está sucediendo es todo lo contario. La indolencia en cuanto a la situación actual en Ucrania habla por ellos.

Si no fuera por el drama tan terrible que vive la mujer, desde siempre, yo diría que sus discursos son risibles. Por cuanto, teniendo todos los recursos a la mano, para brindarles atención y protección, no hacen nada. Solo las usan de una u otra manera para beneficiarse, como líderes, gobernantes, políticos o simplemente como hombres.

Por otro lado me asombra cuando se afirma que la mujer es el sexo débil. !Que afirmación tan lejos de la realidad! Que un degenerado las maltrate física o verbalmente y las deje mudas por miedo, incluso siendo cristianos, definitivamente no los hace más fuertes. Son simplemente cobardes que esconden su impotencia detrás de la arrogancia y la violencia. Pero cuando la dama le da un no definitivo se desmoronan. Piden, claman, suplican y hasta amenazan con matarse y matar a la fémina si no los acepta de nuevo. Pero, ese sexo “débil” es ejemplo de firmeza cuando es abandonada por un irresponsable. Asume el rol de padre y madre a la vez. Trabaja en la calle para levantar a sus hijos, trae la comida, la hace, se las da, lava, plancha, limpia, les ayuda con las tareas, va a las reuniones de la escuela, en las noches los arrulla y con oración fervorosa los duerme. ¿Ud. realmente puede creer que este es un sexo débil? !Creo que no!

Lo que me admira y me emociona es que fue nuestro Señor Jesucristo quien dio el lugar que la mujer debe tener en la sociedad. Dios, al crear al hombre, sacó de la costilla a su mujer, para graficar que estaban en un mismo nivel de derechos. Dijo, “ayuda idónea te daré”, para dejar claro, que no es esclava. También dijo, “serán una sola carne”, para que entendamos que “Nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida…” Efe.5:29

Lo más extraordinario que hizo Dios fue, enaltecer a la mujer en una sociedad donde era considerada simplemente basura, inmunda, menos estimada que un perro. Jesús la exaltó de tal manera, que fue una mujer quien tuvo el privilegio de verlo primero al resucitar. “Después que Jesús resucitó en la madrugada del primer día de la semana, apareció primero a María Magdalena, de quien había echado siete demonios” Mar.16:13 ¿Cómo les parece? .!DIOS bendiga a mi amada esposa, a mi hija, a mis nueras y mis suegras. A mis hermanas, nietas, sobrinas y cuñadas. . A mis vecinas y a las secretarias de Redacción del IMPULSO y sobre todo, a mis apreciadas lectoras! ¡Hasta la semana que viene Dios mediante por la WEB! “La Biblia hace a la mejor gente del mundo” THOMAS JEFFERSON. Expresidente de los EEUU.

William Amaro Gutiérrez

[email protected]