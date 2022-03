OPINIÓN Qué “señor” tan feo es el Coronel Psicópata… #9Mar

“Hay individuos que sólo son la expresión de sus fechorías, viles por su falta de escrúpulos, feos porque apestan a perfidia”.

La ecuación de la vida (2011), Yasmina Khadra

No calificaba la apostura física de un hombre, se refería una dama a la personalidad de El Coronel Psicópata, el Jefe de aquella institución donde ella trabaja. En la invasión o intromisión del militar en la vida civil donde solo debe servir.

Ella , aquella dama tan preparada, tan llena de virtudes morales y espirituales, temblando, llorando, invadida por el miedo y de impotencia, me dijo, «ese señor si es feo», ese señor es malo, me llama, me grita me amenaza, me minimiza para manipularme, es capaz de hacerme cualquier daño y a mis hijos, todo porque no he sucumbido a sus prácticas aberrantes y de corrupción y porque lo he denunciado, y sus cómplices quienes lo protegen saben que « ese señor » tiene un alma demoníaca, que está enconchado en la institución, que es un delincuente y desprestigia toda divisa , lo que toca lo deshonra. Me amenaza con violencias y con desarraigo. Parece un tratante de blancas, es capaz de cometer o ha cometido muchas infamias y delitos.

Que descripción tan espeluznante, es como estar gozando de las riquezas mal habidas en el desempeño de actividades impúdicas pero desentendiéndose de que tendrás que dar cuentas al hacedor del universo y como recompensa obtienes el infierno y no para un «Full Day, sino como inmigrante». Porque nadie se burla de Dios.

Que decepcionante debe ser para un ser humano, que sus congéneres y compañeros honestos y con criterio le califiquen de fea su alma, su estampa, y reputen de fea su figura y su fondo. Bueno, en caso de que tenga conciencia, pero harto sabido es que ni los psicópatas ni los sociópatas desarrollan conciencia. Hablarles a los psicópatas de conciencia, o esperar de ellos que atiendan a lo que la gente empática concibe o siente como conciencia, es caer en un círculo vicioso del que nunca saldrás porque ellos juegan con elaborados y engañosos criterios sobre cómo evadir responsabilidades haciendo abstracción de la conciencia.

Ya dijo Víctor Hugo el autor de Los Miserables «que la conciencia es la presencia de Dios en el hombre» y quien no tiene a Dios tiene al Diablo. Y los psicópatas como este Coronel Psicópata, por su amígdala cerebral deformada están incapacitados de dimensionar lo que es la conciencia. Sabe y está conteste de que está haciendo maldad, porque la maldad es característica del psicópata, pero no siente ni remordimiento ni culpa, porque estos sentimientos están inscritos en la conciencia y si no tiene conciencia mal puede apreciar aquello de lo que carece.

Craso error cuando el hombre se olvida de su alma y desatiende su relación con Dios, violando todos los mandamientos e incluso haciendo mártires. Porque Dios te juzgará por el daño que haces a tu prójimo, a sus hijos, a los hijos de Dios. Y como ya nadie recuerda los mandamientos de la ley de Dios, los evoco aquí. Fíjate cuales violas frecuentemente:

1º Amarás a Dios sobre todas las cosas. Y este Coronel utiliza y usa a Dios como excusa para seguir aparentando un personaje que no es, para continuar mimetizándose entre la gente empática. El psicópata por ser narcisista, se ama sólo a él, tiene un culto a su persona y vive en su burbuja donde su combustible es que le adoren a él y está convencido de que él es un Dios y que está por encima del Dios que el cristiano auténtico adora, venera y respeta, porque el psicópata desarrolla una vida de espaldas al verdadero Dios.

2º No tomarás el Nombre de Dios en vano. Pero el psicópata para engañar y despistar a la gente empática, puede e incluso lo hace, jurar en vano y blandir el nombre de Dios para engañar a su auditorio acomodaticio, por lo que si tiene que jurar falsamente por Dios no tiene ningún empacho en hacerlo si en ello tiene la presea del triunfo, el control y la manipulación sobre la gente que lo escucha.

3º Santificarás las fiestas. Es extraño , pero muy extraño ver a un psicópata rindiéndole la pleitesía debida a Dios , que no sea para aparentar y en el caso de este Coronel felón , cuando se le avizora extrañamente de manera fortuita y eventualmente asistiendo a sitios de culto o especialmente acondicionados para ello, es solo una presencia protocolar , como el cumplimiento obligatorio de una situación cultural o institucional en conmemoración de algún aniversario de la empresa , donde se maneja dentro del recinto espiritual alejado del respeto y la genuflexión debidos , porque todo el tiempo está con sus monos voladores con la mano en el mentón , tapándose medianamente la jeta para que no se note que mantiene diálogos furtivos , que no está prestando atención al mensaje del Pastor o Sacerdote , sino que allí mismo acompañado de sus tenientes cómplices, está urdiendo planes para seguir con su depredación social , su delincuencia encubierta y sus planes perversos de robo, hurto, violación sexual, agresión sexual, coimas , peajes ilícitos y son enésimas las maneras de como el pensamiento corrupto de este Coronel Psicópata se entretiene en los sitios sagrados en vez de atender al mensaje de Dios porque él se cree Dios y Dios a él no le interesa que no sea como un pasaporte para mantener un engaño sobre la gente que le rodea. Utiliza estos momentos para continuar el perfeccionamiento de sus planes perversos, a la necesidad impuesta de resolver los problemas de orden criminal planteados por su mundo mafioso encubierto, dependiente de la corrupción y el parasitismo y donde no escatima tiempo para refinar y remozar los procedimientos y prácticas a través de los cuales ejerce en sus víctimas la función depredadora marcadamente delincuencial. Y no es que tengamos la habilidad para leerle la mente, o invadir su pensamiento, sino que son tantos los gestos y los ademanes y las conversaciones «informales» que mantiene irrespetuosamente en el sitio de oración, en esa ocasión y momento de espiritualidad con la tropa de los necios o con su concubina o manceba que es evidente que no está prestando interés al mensaje de Dios, sino que la atención se la dedica a sí mismo y a las tareas perversas que lo mantienen en “modo psicopático”. Es un hombre ocupadísimo en la construcción del infierno para sus víctimas y el forjamiento de su destino en los infiernos que describe el Dante Alighieri, dándole la mayor importancia a la lujuria, la gula, la avaricia y la prodigalidad, la ira y el parasitismo, la herejía, la violencia y el fraude.

4º Honrarás a tu padre y a tu madre. Por su clínica sabemos que tuvo una orientación de vida llena de principios, o al menos eso querían sus padres inculcarle al ver que era un dislate de niño que se mostraba disoluto, que no obstante la rudeza de su padre este solo quería forjarle principios morales y éticos , de respeto a las leyes y a las exigencias sociales, en fin con su comportamiento por la necesidad de su propio afectación mental , se dedicó a tareas de mando y de control para no trabajar en lo que un trabajo implica , sino de vivir parasitariamente cometiendo delitos . Y sus padres lo orientaban y lo censuraban cuando de niño ya descollaba como un delincuente infantil. Entonces este Coronel Psicópata no respeta a sus padres , no les guarda honra y seguro donde se encuentren se retuercen de saber que el «coronelillo» , es un delincuente de vestido de verde, que hace maldad y corrupción y ha acumulado fortuna enconchado en empresas del estado de bajo perfil , solapadamente apropiándose de lo que debiera proteger a la sociedad. Su hijo es un fraude le decían y en un fraude ciudadano está convertido.

5º No matarás. Y es tanta la información de las formas y maneras que tiene de asesinar este pérfido militar, que es infrahumana su perversión al vaciarles el alma a sus víctimas lleno de risotadas, de carcajadas cual vanaglorioso enfermo o con su sonrisa timadora y embaucadora morbosa por la satisfacción de ejercer maldad, al dejar a la gente sin trabajo cuando le estorba en sus perversiones psicopáticas. Aunque todos saben entre otras muertes y otros pecados capitales, la inusitada desaparición y asesinato de una sargento que se resistió a ser violada, también hay muchas formas de matar al prójimo; y con la mente primitiva de su cerebro reptil , este psicópata Coronel, ocurre frecuentemente por la lapidación ética de sus presas cuando el carente de escrúpulos es él , a la crucifixión de inocentes por conveniencia estratégica cuando se siente descubierto en su mundo de delitos, la quema en la hoguera del prestigio a quienes le estorban por ser gente honesta y decente y cuando solo quiere a su lado perversos monos voladores delincuente como él; u otras formas de tortura ; y a la pena de muerte moral a la que somete a sus víctimas o presas como depredador social que es. Desde luego en estos asuntos se asiste de su clan y hace piña no para que triunfen los sanos y éticos derroteros que son letra muerta en la misión y visión de la institución , sino que en red de corrupción atacan lo que sirve, destruyen lo que es útil en pureza y en decencia para dejar lo que no sirve o que solo les sirve a ellos en sus latrocinios y cobros ilícitos de peajes y la alteración de guarismos, en lo que creen es la consumación perfecta de delitos y la muerte de otros en los términos expuestos.

6º No cometerás actos impuros. Pues aquí en este asunto está sumamente entrenado, es un psicópata y como todo psicópata hace gala de su perversión sexual , de sus adicciones y de sus parafilias, en tanto su erotopatía es alarmante, por la violación sexual de los jóvenes y la agresión sexual que le alcahuetean el miedo de la presas y la necesidad de la víctimas de no sentirse estigmatizadas ante la sociedad por ser usuarias de esa institución y las circunstancias de celestinaje desde altas esferas que hasta ahora le han «tapado» sus desenfrenos. En esto se hace favorecer de la respuesta natural que el cerebro proporciona a gente que se sorprende al no esperar que una persona con su investidura pueda hacer estas terroríficas acciones y en ello primero la «inamovilidad tónica» de sus jóvenes presas , esa respuesta cerebral ante el ataque de un depredador, cuando la resistencia no es posible y no hay otros recursos disponibles y segundo «la indefensión aprendida» o impotencia aprendida, término utilizado en psicología para referirse a aquellos seres humanos que han «aprendido» a comportarse de forma pasiva ante todo tipo de problemas. Y en el caso de este Coronel psicópata, narcisista, licántropo y voyerista, las denuncias en su contra hasta ahora han sido inoficiosas porque no son escuchadas.

7º No robarás. Y es el caso que este Coronel psicópata, narcisista, licántropo y voyerista, es un artífice del robo y del hurto, tiene toda una vida entrenándose, desde infante se roba los juguetes de sus primos, de sus compañeritos de clases, de sus vecinitos y de adulto es un espécimen que ha despertado el interés psicológico y psiquiátrico por su timadora maña al robar, es como un «caballejo» que por efectos narcóticos es un ladrón con la triple corona al delito. Este Coronel, busca y construye la manera de adueñarse de cuanto recurso pueda de la institución o que la dirección del fin institucional le permita, como en el caso del robo de ingentes volúmenes de comida , así como dándole a la empresa enmascaradamente un giro ilegal e igualmente se aprovecha de la fachada lícita de la corporación para vender ilícitamente documentos y otra diversidad de bienes , verbigracia donde el peaje criminal y caprichoso interno a los usuarios o clientes externos constituye una vacuna diaria que les incumbe pagar a las víctimas extorsionadas si quieren lograr sus aspiraciones de vida.

8º No dirás falso testimonio ni mentirás. Desde luego sabemos que este tipejo es una persona falsa. Al respecto traigo a colación lo que he repetido en mis artículos al abordar el estudio clínico de este Coronel que como todo psicópata tiene un trastorno de personalidad caracterizado entre otras peculiaridades por la falta de afecto pues para colarse en sociedad imita sentimientos que no siente realmente , salvo que no sea destilar maldad; ausencia de remordimientos ya que no siente culpa por su crueldad y despiadada forma de depredar ; falta de empatía al no colocarse en el lugar de los demás, sin evaluar de cómo se sentiría él mismo si fuera la víctima, eso no le importa en nada, ni se ocupa de pensarlo; es un actor maligno en la seducción, utilizando un falso carisma como arma que le permita calar y embaucar a los demás para que caigan en sus ardides y en este afán , manipula y utiliza de las personas ; desplegando estrategias viles , con lo que se apertrecha de recursos de confusión, engaño y disociación en perjuicio sus víctimas y en ello este un mitómano, mentiroso crónico, mentiroso compulsivo, que ha adoptado la mendacidad y la impostura como formas de manipular su entorno y lograr los fines delictivos y criminales se enseñorea en la institución con el hedor que disipa cuando camina o sale corriendo como le es connatural en su padecimiento de urticaria rectal.

9º No consentirás pensamientos ni deseos impuros .Este psicópata, dice de él mismo que no tiene santidad. Y en cada acto de su vida demuestra sus pensamientos y deseos impuros. En la mesa de la infamia incluso ex profeso haciendo alarde de su «Jefatura malandra» y en violación flagrante a los usos sociales y a la dignidad de las jóvenes y los jóvenes, se las ingenia para hacer escabrosas narraciones de sus galardones en su erotopatía. El voyeurismo del cual es un depravado inusual, lo hacen consentir las violaciones carnales al juventud que por necesidad de vida se ven obligados a acudir a la institución buscando un mundo mejor o por lo menos distinto y malignamente son violados y vejados al menos que paguen en las alcabalas internas, toda suerte de caprichosos peajes para poder mantenerse en la corporación. Todos saben del burdelillo en el piso solitario donde acuden las víctimas obligadas para ser despojadas de su dignidad si quieren conseguir las metas que se han propuesto. Este enfermo sexual hace alarde de su jerarquía para invadir la psicología de los muchachos en tanto les viola su integridad psíquica y les manipula el entendimiento y le quiebran la dignidad, mientras plantea conversaciones insinuantes y fogosas que le permiten cometer tantas felonías que es inaudito que una persona de esta calaña se mantenga al frente de una institución social de esta envergadura.

10º No codiciarás los bienes ajenos. Y este Coronel como todo psicópata desarrolla una vida parasitaria, en la que la codicia por los bienes ajenos es su estandarte más identificativo, por cuanto no le gusta sino chupar y chupar de los demás, extrayéndoles patrimonial y espiritualmente todo cuanto su delincuencial cerebro le permita planear. Y sabemos que cuando un psicópata está al frente de las instituciones sociales las corrompe y debilita o destruye la imagen que teníamos de ellas. Es que este «caballejo» al pasar de un inadvertido gerente con bajo perfil de delincuente verde por lo de militar , en su vida parasitaria ha hecho alarde de valimientos y de celestinaje que le favorecen y en ello se ha dejado ver las costuras y por sus impulsos no controlados vejando a las personas , golpeándoles su autoestima , dejándolas sin alma, despertó las alarmas de qué clase de persona es un individuo que proyecta una imagen embaucadora de educado y elegante , pero por la materialización criminal de sus pensamientos y sus explosiones psicopáticas prendieron las balizas para que todos los ojos se pusieran sobre él , para desnudarlo ante la opinión pública y ante la sociedad de la que se ha burlado por lustros. Sabemos que se trata del Coronel más ladrón y más corrupto que ha pasado por la institución.

Al cerrar el análisis de la forma y manera como viola los mandamientos de la ley de Dios, de la ética, de la moral y del espíritu propósito y razón de las leyes este «Coronelillo» por razones de extensión de este trabajo en los medios impresos, es medular expresar que ninguna sociedad ni ninguna institución se merecen tener al frente a un «caballejo» como este. ¡Que indignante y denigrante! para la sociedad que es burlada por parásitos así. Cuanta basura social pasa solapada ante los ojos y los oídos complacientes de algunos.

Cómo puede un hombre pavonearse sabiendo que todos lo han descubierto porque su pérfida personalidad ha quedado al desnudo con sus actuaciones delincuenciales. Que a quien se le ha dado la confianza para dirigir una institución, la ultraje, como el padre que viola a sus hijas. Y que pretende tapar el sol con un dedo, o con los monos voladores que más resaltan como sus cómplices más comprometidos.

Para una persona con principios éticos y de familia es deshonroso, que lo perciban como alguien a quien hay que temerle por su vileza, pero es que un buen padre de familia y un buen ciudadano no hace cosas deshonrosas, es una antinomia, un contrasentido, una antítesis, un anti líder.

Que feo es que te perciban feo por tu doblez, porque tienes una fea personalidad, aunque te miren bonito por desconfianza a tu ruindad y que bonito saber que cuando menosprecias a quienes no son como tú, los haces confiables a la mirada de Dios el altísimo. Que grande purga espiritual que no me permitas compararme contigo, dice el siervo de Dios, al hombre malvado.

¿Es acaso tu jefe el Coronel Psicópata?

«La violencia no es sólo matar al otro. Hay violencia cuando uno emplea una palabra agresiva, cuando hace un gesto de desprecio a una persona, cuando obedece porque tiene miedo».

Jiddu Kirshnamurti

Crisanto Gregorio León

