VIDEO #FOTOS «No tenemos ni para comprar huesos, exigimos pensiones de vida YA» #9Mar

Desgastados, como sus manos y pies -pero también como sus vidas- más de un centenar de jubilados y pensionados del estado Lara marcharon hoy 14 cuadras, paradójicamente llenos de energía, no solo para visibilizar su preacaria situación salarial, sino para escenificar que no tienen dinero ni para comprar huesos con los que puedan preparar algo que les llene el estómago por unas pocas horas.

La mayoría portaba pancartas, unas más grandes que otras. Unas con el costo de la canasta básica alimentaria expresada en petros, otras con el logo de su gemio, unas de color, de cartón, de tela y hasta de papel.

Pero otros llevaban solo las líneas de expresión de su rostro, un rosario y la decepción de percibir, actualmente, menos de un dólar al mes, después de haber entregado más de 25 años de su vida al servicio del país.

La Marcha de este miércoles inició en la plaza Altagracia (calle 28 entre carreras 19 y 20) y culminó en la sede del Instituto Venezolano de Seguros Sociales (IVSS) (Carrera 24 entre 30 y 31), donde consignaron un documento que exige a las autoridades la homologación de las jubilaciones y pensiones a un monto que permita cubir la canasta básica alimentaria, que en enero cerró aproximadamente en 900 dólares, según declaró Saul Pérez, directivo nacional del Colegio de profesores.

«Nos estamos muriendo de hambre»

«Le recordamos a Nicolás Maduro que así como está preocupado por el señor Putin, se preocupe por sus jubilados y pensionados que nos estamos muriendo de hambre y por enfermedad porque no tenemos ni siquiera con qué comprar estos huesos que hoy escenificados», dijo la profesros Nelly Quintero, del Colegio de profesores del municipio Jiménez.

La educadora insistió en que los huesos que mostraba se los había dado un carnicero de su zona en pago por haber limpiado el establecimiento. En ese sentido, su jubilación no le permite comprar sus medicinas ni verduras, por eso pide un salario no de medio petro como lo dijo Maduro (aproximadamente $28, sino de más de $800.

En la jornada participaron jubilados y pensionados de Corpoelec, Cantv, IVSS, sector educadores y demás trabajadores públicos que hoy perciben un pírrico salario.

Una política de exterminio

Los presentes en la protesta aseguraron que Nicolás Maduro ha aplicado una política de exterminio en contra de los jubilados y pensionados, la cual los está matando de hambre.

En el mismo sentido, Omar Rodríguez, secretario general de la asociación de jubilados del colegio de profesores, indicó que de cada 10 educadores, 7 comen solo una vez y el resto no come. «Exigimos un salario justo acorde con la canasta básica para poder subsistir», recalcó.

La cartera y los ahorros de los venezolanos están vacíos

Casi al terminar la protesta de los pensionados y jubilados, el Presidente del Sindicato de Trabajadores del IVSS, Alberto Domínguez, mostró su cartera vacía, al tiempo que recordó qye así están las de la mayoría de los venezolanos, al igual que los ahorros en sus cuentas bancarias.

El dirigente sindical recordó que en agosto de 2008 Maduro ofreció el mismo aumento del salario a medio petro, pero éste nunca llego, razón por la que expresó su recelo ante el nuevo anuncio, igual al anterior, el cual todavía no está publicado en Gaceta Oficial.

«Hoy nos dicen que este aumento lo hacen con muchas artimañas para que las cláusulas sean suprimidas y no cumplir con nuestros trabajadores. No vamos a dejar la calle porque si no hay justicia para el pueblo, que no haya paz para el gobierno», cerró.

La representación joven

Los jóvenes también se sumaron a esta multitudinaria protesta que se llevó a cabo pese al contexto de pandemia por la COVID-19. Sugelis Regue, expresó acompañaba hpy la lucha de los abuelos que también es por el futuro de los jóvenes.

Compartió que su mamá depende de una pensión de 7 bolívares al mes, lo cual no considera justo para un persona que ha dado su vida por el país.

Lo que viene

El profesor Frank Andrade, Secretario General del Colegio Nacional de Profesores, dijo que continuarán en la calle y que próximamente realizarán un via crucis para mostrar cómo el régimen ha azotado y crucificado a los venezolanos.