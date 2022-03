Karim Vera: Freddy Bernal impone la censura en Táchira, típico de gobiernos autoritarios #10Mar

Una denuncia y un alerta a los venezolanos y a la comunidad internacional por la censura informativa que se está imponiendo en la entidad Freddy Bernal desde que asumió la gobernación del estado Táchira, formuló la coordinadora regional de Primero Justicia en esta entidad federal, Karim Vera

Vera precisó que es sumamente preocupante lo que está ocurriendo “ya que los periodistas no tienen acceso a la información directa en las instituciones del Táchira las cuales, además son controladas desde la gobernación, a pesar que el mismo cuando fue protector del estado en falsa promesa de campaña, aseguró que el trato a los comunicadores para que tuvieran acceso a las fuentes fue reiterativo, hemos podido constatar que eso es sumamente falso e incluso hemos conocido de manera extraoficial que los directores de centros de salud, cuerpos de seguridad y demás instituciones, tienen prohibido dar cualquier tipo de declaración a la prensa, siempre y cuando no sea autorizado por el ex diputado quien es el protagonista de la opacidad”.

Destaca que Bernal “desde que tomó posesión de la gobernación, no ha habido más pronunciamiento oficial, al menos a los medios que no forman parte del Estado”.

Karim Vera indicó que es muy grave y delicado como se pretende hacer de la censura una imposición normal, “acciones que reprochamos y que para nada son democráticas aunque muchos del Psuv busquen burlarse, estamos frente a un hecho en donde se viola el derecho a la información y a los ciudadanos a estar informados”, aseguró la dirigente política.