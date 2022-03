Los tatuajes electrónicos podrían sustituir los teléfonos inteligentes, según Bill Gates #10Mar

Bill Gates, fundador de Microsoft, cree que el producto que reemplazará a los celulares ya existe: el tatuaje electrónico.

¿A qué se refiere Bill Gates sobre que los tatuajes electrónicos reemplazarán los smartphones que hoy en día todo el mundo conoce? La explicación tiene que ver con Chaotic Moon, un equipo con tinta inteligente y sensores integrados, reseñó Infobae.

- Publicidad -

Chaotic Moon es un equipo de desarrollo de tecnología que Accenture adquirió en 2015. Se trata de un grupo estadounidense que se caracteriza por lanzar atrevidos diseños sobre la mesa de patrocinios y en poco más de 10 años de vida, ha llamado la atención de Bill Gates con tatuajes electrónicos.

Los tatuajes electrónicos que ofrece Chaotic Moon se sitúan frontera entre la estética y la biotecnología. No se está hablando exactamente de la implantación de chips u otros componentes como cuando normalmente se tratan temas de biónica, sino que, la tinta del tatuaje en sí, que es la clave de todo. Se trata de una tinta equipada con “nanotubos” capaces de recoger, recibir y enviar información.

Si sus aplicaciones a otras áreas de la tecnología ya estaban en la mente de sus creadores, ahora se apuesta por el sector médico. El tatuaje electrónico debe ser capaz de alertar al ‘tatuador’ cuando detecta la presencia de fiebre, ciertas infecciones y otros cambios en la fisiología interna de la persona.

Su sensor lo procesará y automáticamente enviará una notificación a un dispositivo móvil. De manera similar, pueden medir la vida diaria e incluso almacenar información en el cuerpo humano, como informes médicos.

El crecimiento de estas aplicaciones podría conducir fácilmente al uso de tatuajes para determinar la ubicación geográfica del usuario, o como un medio de comunicación con otras personas, de manera que quitarían mucha carga diaria al teléfono móvil actual.

Bill Gates, un famoso filántropo que ahora actúa como analista y predice lo que está por venir, cree que estos tatuajes electrónicos eventualmente reemplazarán a los teléfonos celulares. Y como él cree, ha llegado a invertir en el negocio.

Cómo prevenir la próxima pandemia, el nuevo libro de Bill Gates ya tiene fecha de presentación

El multimillonario, Bill Gates, quiere que no se repita lo que pasó con el COVID-19. Por ello, el magnate publicará el 3 de mayo ‘Cómo prevenir la próxima pandemia’. Un libro en el que cuenta las lecciones que nos ha dejado la pandemia en los últimos dos años y cómo utilizar esta información para que el mundo no se detenga.

El libro de Bill Gates llega un poco tarde a esta pandemia; aunque algunos consejos aún se pueden aplicar a futuras olas. Porque sí, para el lamento de todos los lectores, probablemente habrán más. Sin embargo, la idea no es acabar con el COVID-19, sino evitar que otras pandemias vuelvan a trastornar las vidas de las personas e incluso.

“En el libro, expongo las medidas concretas que podemos tomar no solo para detener futuras pandemias, sino también para ofrecer una mejor atención sanitaria a todos los habitantes del mundo”, cuenta el magnate.

Pero no solo habla de eso en ‘How to prevent the next pandemic’, que será publicado por Knopf en EE. UU. y Penguin Random House en todo el mundo.