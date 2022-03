OPINIÓN Entorno en viñetas: Misteriosos gringos aterrizan en Venezuela #11Mar

MUNDO ECONÓMICO

Los precios del petróleo: ¿Salvación para Venezuela en 2022?

-Venezuela bien podría aprovechar el alza de precios del petróleo, provocada por la invasión de Rusia a Ucrania, debido a la actual caída en su producción.

-A finales del año pasado, el país conquistó la cifra record de 980 mil barriles por día y el gobierno nacional se propuso para este año 2022 una meta de producción de 1,5 millones de barriles diarios.

-La realidad actual nos revela que la producción nacional ha caído nuevamente por debajo de los 700 mil barriles diarios, esto según explican fuentes de PDVSA, debido a la escasez de aditivos requerida para comercializar el crudo.

-Los precios del petróleo se han incrementado de forma notable, encontrando que esta semana el Brent superó la impensable barrera de los 130 dólares por barril, mientras la cesta venezolana se ubicará en torno a los 100 dólares.

-Para controlar la volatilidad de los precios, las naciones que forman parte de la Agencia Internacional de Energía acordaron liberar 60 millones de barriles de petróleo de sus reservas estratégicas. Sin embargo, esas reservas son limitadas y producirán un efecto de corto plazo.

-Se suma a lo anterior que las sanciones interpuestas por la OFAC nos obligan a vender el petróleo a los compradores asiáticos con un descuento cercano al 25%.

-Si el gobierno y PDVSA se “ponen las pilas” y logran estabilizar la producción a lo largo del año en 1 millón de barriles diarios, podríamos encontrar a finales de año ingresos petroleros por 27 millardos de dólares, lo que casi triplicaría los ingresos por concepto de exportaciones generales vistas durante 2021.

-Lejos de todo pensamiento fatalista respecto a Venezuela frente al conflicto de Rusia y Ucrania, así como menosprecio por parte de la oposición al gobierno chavista, el ejecutivo no sólo está haciendo esfuerzos para reactivar la producción petrolera a través de aliados del Medio Oriente, sino además parece estar tendiendo incipientes puentes con los enemigos gringos para erigirse nuevamente como proveedores de EE.UU. Algo impensable hace pocas semanas, podría concretarse en acuerdos que conlleven a la laxar las sanciones americanas. Los gringos no comen cuento cuando se trata de dinero y saben que un salvaje aumento de los precios de la gasolina sería un desastre para la administración de Biden, así que no descartamos que se restablezcan convenientes relaciones comerciales entre Venezuela y la americana potencia.

ECONOMÍA EN CIFRAS

*Variación respecto a la semana pasada

**Índice Quinta Crespo: promedio del precio de los alimentos de la canasta básica en los principales mercados municipales del país (hortalizas, frutas, proteínas animales, cereales, lácteos, etc.)

Dólar

Tasa de cambio paralela: 4,46 (-2,40%)

Tasa de cambio BCV: 4,33 (-3,56%)

Inflación

Índice Quinta Crespo** (IPC alimentario): Bs 12,8 (-2,74%*)

IPC alimentario acumulado a marzo: -0,25/%

Dolarización

Extensión de dolarización informal: 86%

Commodities

Petróleo Brent: 123,92 por barril (32,64%*)

Oro: $58.313,50 por kg (7,27%*)

Criptoactivos

BTC: $43,535.22 (-12,09*)

ETH: $3103,03 (-19,52*)

Mercado Bursátil

Dow Jones: 32.817,38 (-7,48%*)

S&P500: 4.201,09 (-9,68%*)

NASDAQ 14.747,03 /13.319,38 (-9,68%*)

Bolsa de Valores de Caracas -IBC 5.558,72/5.158,25 (-7,20%*)

–Sin mayores cambios respecto a la semana pasada las variables macroeconómicas venezolanas se mantienen estables. Inflación y tasa de cambio no han sufrido mayores variaciones, observando cierta tendencia a la revaluación del bolívar en las ultimas semanas.

-Los precios del petróleo rompen barreras históricas por el conflicto bélico de los Balcanes, así como el oro y otros commodities presentes y futuros, sirven como refugio a los inversionistas ante la caída de los mercados internacionales, muy marcada en Europa y Asia, y también notoria en el mercado de papeles americano.

-Asimismo, el alza observada en el BTC y ETH durante la semana pasada debido al compromiso del cuantioso minado dado en Rusia y Ucrania, así como por la inestabilidad en los mercados de papeles, muestran en estos días una discreta corrección en su valor y un incremento en su usabilidad o movimiento horizontal.

SOCIAL

Pandemia

-El portal covid19.patria.org.ve, nos muestra esta semana 516.966 casos positivos, lo que revela un aumento de 0,1% de contagiados en relación con la semana pasada. Durante el último mes hemos observado un significativo descenso de la tasa de contagiosidad que ha venido bajando desde 2,7% a mediados de febrero hasta la casi normalizada cifra referida el día de hoy.

-Un total de 507.294 casos en recuperación son reportados, lo que implica un aumento de la tasa de recuperación de 6,28%. En la medida que bajan los casos positivos, en relación inversa, se observa un incremento de la tasa de recuperación. El numero de fallecidos se estabilizar en 5.650 fallecidos.

-Culminado el repunte por Ómicron, regresaremos a una curva plana de contagiados durante las próximas semanas.

Fuente: www.covid19.patria.org.ve

Nuevo salario mínimo

-El presidente Nicolás Maduro incrementó el salario mínimo y las pensiones a medio Petro, lo que equivale a 126,69 bolívares o 29 dólares a la cotización oficial de esta semana. También mencionó el ajuste del “cesta ticket” o bono de alimentación a un monto de 45 bolívares en un principio, lo que elevaría el salario mínimo integral a 171,60 bolívares o casi 40 dólares a la tasa de cambio paralelo.

-Esto supone un alza de 1.710 % frente al salario mínimo de 7 bolívares que permaneciera vigente desde mayo del año pasado.

-No han sido todavía especificados la fecha de entrada en vigor, si el pago será en bolívares o en Petros y si este aumento será indexado al precio del criptoactivo.

-Si bien la cifra señalada está lejos de cubrir el coste de la canasta alimentaria estimada para enero en 365 dólares, sin duda es un pequeño avance en la calidad de vida de los trabajadores, así como el inicio de la promesa que hiciera el presidente en estos días de elevar progresivamente el salario de los venezolanos.

-Lejos de asustarnos a los empresarios, quienes hemos dolarizado el ingreso de nuestros trabajadores desde hace ya un tiempo, siempre que los aumentos salariales sean graduales y en la medida que se active el aparato productivo nacional, se incrementará a la par la capacidad de consumo de nuestra población, lo que activará el mercado nacional.

-Si el gobierno nacional, quiere evitar un pico inflacionario, debería honrar el pago de salarios del sector publico en Petros, para evitar el quiebre de la disciplina fiscal que ha permitido contener la inflación durante los últimos meses.

POLÍTICA

Misteriosos gringos aterrizan en Venezuela

-El sábado pasado aterrizaron altos oficiales americanos en Venezuela para reunirse con Maduro a conversar sobre la importancia de que nuestro país se mantenga apartado del conflicto ruso-ucraniano.

-Tanto el presidente como la Casa Blanca han referido que dicho encuentro se llevó a cabo dentro un marco de cordialidad y entendimiento.

-Muchos medios han mencionado que, durante el diálogo, los gringos ofrecieron que a cambio de que nuestro país se mantenga alejado de Rusia, se retome el dialogo entre el oficialismo y oposición y se celebren elecciones libres en 2024, se podrían laxar las sanciones financieras y comerciales de la OFAC, fórmulas de reconstrucción de inmediata de la industria petrolera en venezolana y comercialización de crudo y gas con EE.UU, así como la reapertura de embajada de EE. UU. en Venezuela. Por ahora, como muestra de buena fe por parte del gobierno se comienzan a liberar presos de CITGO, a solicitud de los americanos.

-El pasado domingo, Nelson Bocaranda también aseguró que habían arribado al país Javier La Rosa, presidente de Chevron Venezuela junto con Ali Moshiri, el celebre persa del petróleo mundial y expresidente de Chevron en nuestro país; para afinar temas relacionados con la reactivación de la gigante americana en Venezuela.

-Si bien en el mundo de la fantasía, lo planteado, sería un escenario ideal para la recuperación económica de nuestra golpeada patria, esto coloca a Maduro en una encrucijada diplomática compleja de darle la espalda a Rusia, país que ha brindado apoyo a la revolución chavista desde que el comandante eterno asumiera el poder y sus sueños marxistas. Vale hacer mención a la célebre afirmación de Henry Kissinger quien decía que “América no tiene amigos o enemigos permanentes, sino intereses”. Para la administración de Biden significaría una enorme pérdida de capital político, si además de la inflación que vive actualmente los EE. UU., se suma un incremento aun mayor de los precios del combustible, que ya antes de la guerra de los Balcanes pasaba por un precio al alza histórico.

DE ACRIP Y DE ALLAP

-La implementación de un marco regulatorio para Bitcoin y las criptomonedas en Rusia, se ha convertido en una de las prioridades del gobierno, la Duma o congreso estatal, publicó un comunicado sobre la importancia de continuar las discusiones del proyecto de ley sobre moneda digital. Esto surge como alternativa ante el bloqueo financiero americano.

-FLIX1 indica que existe una alta probabilidad de que en el año 2023 haya una recesión mundial, con un fuerte descenso de actividad comercial e industrial, que afecte a los salarios, el empleo y distintos ámbitos de la economía. Señaló además, que los criptoactivos surgen como una oportunidad de preservar el valor de los activos, dada su descentralización y gran potencial de usabilidad en todos los mercados, sancionados o no.

-Rusia se apoya en China para sustituir los pagos con Visa y MasterCard por suitches locales y criptoactivos.

-Coinbase cede a la presión y se une al bloqueo generado por las sanciones de EEUU y la Unión Europea (UE) contra Rusia. Coinbase con sede estadounidense asegura que las medidas “juegan un papel vital en la promoción de la seguridad nacional y la disuasión de agresiones ilegales”.

-¿La inflación afectara a los venezolanos por el aumento del salario en Petros?. El incremento salarial podría dar al traste con los sueños del gobierno de extinguir la inflación este año. Notables economistas venezolanos reconocen que el uso de BTC, Altcoins, NFT y del Petro, puede erigirse como la mejor protección contra la inflación por lo que el ejecutivo está pensando el realizar el aumento salarial en Petros para evitar la impresión de dinero inorgánico.

-Durante la semana se transaron 2506,79 Petros, a un precio promedio P2P de $57,5 y 65,19 BTC, para un total de $2,6 millones de dólares sólo en las plataformas TexVex y Localbitcoin.

Oscar Doval

@oscardovalve