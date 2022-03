Raúl Azparren: Ante incremento de apagones, es necesario un cronograma de racionamiento eléctrico #15Mar

El ingeniero Raúl Azparren, miembro de Activos por la Luz, indicó que en las últimas semanas se han incrementado el número de cortes en Barquisimeto y Cabudare, ante la ausencia de una versión oficial que dé cuentas de lo que ocurre con el Sistema Eléctrico Nacional, a tres años del apagón que dejó a oscuras al país.

- Publicidad -



“En los últimos meses del año pasado habían mejorado muchos los racionamientos, pero en estas últimas tres semanas ha habido un incremento bastante importante en cuanto al número de cortes, ya empiezan a hacerse más largos. Tenemos que seguir especulando sobre lo que está pasando porque no hay ninguna información oficial”, expresó Azparren a Elimpulso.com



Ante esta situación, el también ingeniero electricista jubilado de la Energía Eléctrica de Barquisimeto, pidió que se establezca un cronograma de racionamiento para que la colectividad pueda tomar sus previsiones.

“Se que el problema no se puede resolver de un día para otro, pero hace 10 años cuando comenzó la crisis eléctrica la empresa establecía unos cronogramas. Eso no es lo ideal pero por lo menos te da cierta tranquilidad saber cuándo van a quitar la luz para uno prepararse, es un paliativo. Eso fue una de las cosas que nosotros le pedimos a ellos que hicieran pero no se porque ahora dicen que no se puede hacer”, puntualizó.



“También hemos solicitado que establezcan programas de mantenimiento, que se hagan las revisiones de las líneas para reducir el número de apagones producto de fallas. Eso sí está en las manos de ellos hacerlo”, añadió.



“Todo es producto de la improvisación”



A juicio del ingeniero Azparren, los “sabotajes” que han denunciado las autoridades para justificar las fallas en el Sistema Eléctrico Nacional “no existen”, y por el contrario “todo es producto de la improvisación” de quienes están al frente de Corpoelec.



“Creo que esos ataques no existen y todo lo que está pasando es producto de la improvisación, de que la gente de Corpoelec no sabe lo que están haciendo y no tienen los recursos para mejorar el sistema”, aseguró.



Señaló que aunque ha habido una mejora entre la situación que vivieron los venezolanos en 2020, “cuando los cortes eran a diario y extensos”, a la actualidad, esto no se atribuye a avances positivos en el manejo del SEN, sino a que ha disminuido la demanda eléctrica.

“Ya no son tan seguidos pero más que porque el gobierno haya resuelto un problema, pensamos que es por la crisis, muchas empresas han dejado de trabajar, eso ha reducido la demanda eléctrica y le ha permitido a las autoridades con la generación que tienen, poder afrontar la demanda, todo es especulativo porque no tenemos información oficial”, sentenció.



Por último, Azparren recordó que la organización civil Activos por la Luz, la cual representa, nació hace tres años tras el apagón que afectó a Venezuela durante al menos 5 días.

“Nacimos a raíz de una solicitud que le hicimos a la empresa eléctrica para que informara sobre lo que estaba pasando y qué medidas iba a tomar el gobierno para resolver el problema, eso fue hace tres años y no ha habido respuesta nunca. A raíz de ellos comenzamos a llevar un registro de los apagones en al menos 40 sectores del área metropolitana de Barquisimeto”, concluyó.