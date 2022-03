C4 Trío culmina gira nacional en la Concha Acústica de Bello Monte #16Mar

El 20 de marzo a las 5:00 p.m, la Concha Acústica de Bello Monte recibirá a C4 Trío, uno de los ensambles musicales venezolanos más importantes de los últimos quince años, que se reencuentra con el público citadino en una presentación que marca el cierre en grande de Back to 4.

La intensa gira incluye además de Caracas, paradas en Porlamar el sábado 12 de marzo; Valencia, el jueves 17; Barquisimeto, el viernes 18 y Maracaibo, el sábado 19 de marzo, así como participaciones en eventos privados.

En este imperdible espectáculo, el público disfrutará del talento y versatilidad de Jorge Glem, Edward Ramírez, Héctor Molina y Rodner Padilla, integrantes de esta exitosa agrupación -ganadora del Latin Grammy y nominada dos veces al Grammy anglosajón, que regresa al país luego de cinco años de ausencia.



“Nos sentimos felices de volver a Venezuela. Muy ilusionados de ver a tantos hermanos que están allá; poder compartir con ellos y hacer nuestra música, lo que hemos tocado durante muchos años, pero además lo que hemos aprendido, la diversidad de culturas con las que hemos compartido acá en los Estados Unidos”, dijeron sus integrantes en un Live de Instagram hace algunos días.



Y es que con su formato inusual: tres cuatros y un bajo eléctrico, C4 Trío ha desarrollado un estilo único, enraizado en la música tradicional venezolana con una intensa influencia del jazz, el pop, la música latina y otros géneros internacionales, conquistando audiencias por el virtuosismo de sus ejecuciones, la creatividad de sus arreglos y la sonoridad que extrae del bien llamado instrumento nacional.

De vuelta a la raíz



El origen de C4 Trío está directamente emparentado con el Concurso Internacional La Siembra del Cuatro, ideado por el Maestro Cheo Hurtado, en el cual Jorge Glem, Héctor Molina y Edward Ramírez tuvieron excelentes participaciones en las ediciones 2004 y 2005. A ellos se uniría algunos años después el bajista Rodner Padilla y, más tarde, el también bajista Gustavo Márquez quien falleciera prematuramente en 2018.



En su trayectoria, C4 Trío ha compartido experiencias musicales con artistas de las más diversas tendencias, dentro de los que caben destacar: Carlos Vives, Soledad Bravo, Marta Gómez, Oscar D’ León, Guaco, Serenata Guayanesa, Desorden Público, Luis Enrique, Rafael “Pollo” Brito, Anat Cohen, El Cuarteto, Ensamble Gurrufío, Edmar Castañeda, Puerto Candelaria, Eddy Marcano, Aquiles Báez, Alexis Cárdenas, Servando Primera, Francisco Pacheco, Betsayda Machado, Marcial Istúriz, Cheo Hurtado, Rubén Blades, Gualberto Ibarreto, entre otros.



En el ámbito discográfico, ha editado seis producciones y un DVD conmemorativo de sus 10 años de vida artística con la participación de un importante grupo de artistas venezolanos. Su disco “Gualberto+C4” (2012), hecho en colaboración con el cantante venezolano Gualberto Ibarreto, fue nominado al Latin Grammy 2013 como Mejor Álbum de Música Folklórica.



En 2014 “De Repente” (2013), disco hecho conjuntamente con el cantante Rafael “el Pollo” Brito, obtuvo un Latin Grammy por Mejor Ingeniería de Sonido para un Álbum. También el disco “Pa Fuera” (2017) hecho junto a la banda de Ska Desorden Público, recibió una nominación en la 60th Grammy Award 2018 como Best Latin, Rock and Alternative Album.

Su producción “Tiempo al tiempo” (2019), al lado del cantante nicaragüense Luis Enrique, obtuvo Latin Grammy como Mejor Álbum de Música Folklórica y Mejor Arreglo por el tema “Sirena”, además de merecer una nominación como Best Tropical Latin Album en 62th Grammy Award 2020.



Durante su actuación el la Concha Acústica de Bello Monte, C4 Trío interpretará temas del EP que lanzó en las principales plataformas de música en 2021 y que da nombre a su actual gira, “Back to 4”, cuyo álbum completo -hecho en coproducción con el norteamericano Michael League- representa un viaje a su esencia más pura como propuesta musical y saldrá bajo el sello Ground Up Music en mayo próximo.



Entre las sorpresas de este show -producido por Rojas-Sosa Producciones, con el patrocinio de Dalvito, Ron Carúpano, Yummy y Café Flor de Arauca, así como el apoyo como aliados de Altamira Village y la Alcaldía de Baruta-; está la participación especial de @otrosimon y de algunos de los artistas que los han acompañado en la dorada historia que @c4trio ha escrito desde su fundación y que los ha llevado, con el cuatro y su talento a cuestas, a brillar en los más distintos escenarios.



En todas sus actuaciones en el país, el galardonado ensamble presentará y venderá el libro “C4 Trío y la leyenda de los cuatros explosivos”, escrito por el periodista Gerardo Guarache, que fue presentado en Miami en noviembre de 2021 y que reúne crónicas y anécdotas cargadas de humor y drama, que van de los inicios hasta tiempos recientes, contando el recorrido de un grupo que ha buscado transformar el cuatro y trascender fronteras.

Las entradas para C4 Trío: Back To Four en la Concha Acústica de Bello Monte están a la venta en la App @yummy.vlzla y por @somosingo. Por Whatsapp Business, a través del número +58 4242973067.



Más información sobre esta presentación y toda la gira, en la página www.c4trio.com y en las demás redes sociales del grupo.



Imágenes de diversos momentos de C4 Trío en escena y del bautizo del EP Back To 4

y el libro sobre la historia de la agrupación, en evento celebrado en Miami, Florida,

el 19 de noviembre de 2021.