Tarifas actuales han obligado a anzoatiguenses a dejar de usar planes telefónicos #16Mar

Para Oriana Mendoza, tener un plan telefónico para llamar, enviar mensajes y navegar por Internet dejó de ser un servicio al alcance de su bolsillo y, por ende, lo excluyó de sus prioridades desde hace un año.

Según contó la joven, quien es técnico superior universitario, son altos los costos de estas conexiones. Dijo que la empresa de telefonía a la cual está afiliado su celular aumenta constantemente el precio de los planes y «cada vez el servicio es peor».

- Publicidad -

«Prácticamente era invertir dinero en nada, porque igual me quedaba sin señal muchas veces o el Internet era lento. Entonces desde el año pasado decidí dejar de usar planes. En la actualidad lo que hago es meter saldo para tener siempre un monto en positivo y que no me desactiven la línea», manifestó.

La universitaria María Fernanda Gil es otra de las personas que ya no usan planes telefónicos por sus elevadas tarifas.

Contó que optó por no recurrir a este sistema, por considerar que la compañía que se lo ofrecía cobraba «mucho dinero» y concedía «pocos megas».

«Mi plan no era el más caro, pero siempre tenía que meterle 4 o 5 dólares. El detalle es que los megas se me acababan muy rápido y siempre tenía que comprar megas extras que son más caros. Prefiero ahora quedarme con saldo y trato de no meterme mucho en las redes sociales para rendirlo. Me va mejor así», aseguró.

Tras consultar en las operadoras de la empresa se pudo corroborar que Movistar ofrece dos tarifas para quienes quieren comprar megas adicionales a los de su plan. Uno se llama Extradato 1 GB (un gigabyte para navegar) y el otro Extradato 4 GB (4 gigabyte para navegar). El primero cuesta 4,93 bolívares, mientras que el segundo sale en Bs 20,30 ($4,69).

Testimonios similares a los de estas usuarias se repiten entre habitantes de la entidad.

Sea cual sea la empresa, las tarifas de los planes telefónicos no son fáciles de costear por parte de la población, menos en estos tiempos en los cuales «todo el mundo piensa en comida» por encima de cualquier otra cosa.

Precios en detalle

Al revisar las páginas oficiales de las principales empresas de telecomunicaciones del país y consultar con operadores y usuarios se pudo corroborar que en la actualidad los precios de los planes telefónicos más usados oscilan entre 1,63 y 25,51 bolívares.

Esto quiere decir que el paquete de mayor costo entre los más solicitados por la ciudadanía equivale al de un kilo de carne, es decir, 5 dólares aproximadamente.

También es cierto que algunos pudieran decir que un plan de 1,63 bolívares es accesible para cualquiera, pero este es uno de los básicos, que ofrecen pocos datos para navegar en Internet y, por tal motivo, no resulta tan atractivo.

En el caso de Movistar, una de las empresas más reconocidas del sector, en estos momentos sólo disponen de tres planes, según se puede observar en su página web oficial: Movistar Plus 4GB, Movistar Plus 10GB y Plan Móvil Full Plus.

El primero cuesta 8,99 bolívares (2,08 dólares si se toma en cuenta la tasa del Banco Central de Venezuela) e incluye 4 GB de navegación, 200 mensajes y 120 minutos para llamar. Mientras que el segundo tiene 10 GB de navegación, 150 minutos de llamadas y 250 mensajes de texto y está valorado en Bs 22,91 (5,30 dólares).

El Plan Móvil Full Plus no tiene una tarifa fija porque eso va a depender del consumo en llamadas, mensajes y datos para Internet.

La compañía Digitel cuenta con dos planes actualmente: Inteligente Plus 1.1 GB y Radicall Plus. Este último es similar al Full Plus de Movistar, pues depende del consumo del usuario, mientras que el Inteligente Plus viene con 1.126 megas, 1.000 minutos para llamar y 1.000 mensajes, y su tarifa es de 5,54 bolívares ($1,88) mensuales.

Usuarios han optado por no usar planes telefónicos por las altas tarifas

Si bien es cierto que estos montos son más accesibles que las de Movistar, usuarios señalan que el servicio no es del todo eficiente.

«El principal problema que tenemos es que no agarra cobertura en todos lados. Entonces por mucho que pagues un plan, igual es difícil usarlo porque las páginas de Internet no cargan o simplemente la gente te llama y nunca cae en el teléfono«, expresó la estilista Dayana García.

¿Y la empresa del Estado?

La empresa dependiente del Estado venezolano, Movilnet, es otra de las que sigue operando en el país, pese a que según los propios usuarios, «el servicio ha desmejorado muchísimo».

En la actualidad, de acuerdo con la información que se encuentra en el portal de la compañía, tienen disponibles al menos dos planes básicos: Inteliplan 400 e Inteliplan 10 GB.

El primero tiene un valor de 1,63 bolívares ($0,37) y ofrece 9 mil 600 segundos para llamar a teléfonos de la misma empresa; 5 mil segundos a otras operadoras, 1.000 mensajes de texto y tan solo 400 megas para navegar. Este es el detalle que no agrada a muchos, ya que esta cantidad «no es suficiente» para ingresar a Internet y redes sociales durante un mes.

Sin embargo, el Inteliplan 10 GB sí trae suficientes megas para navegar, además de 120 minutos para llamadas y 320 mensajes. Lo que no agrada a todo el mundo es la tarifa de 25,51 bolívares, que hasta el jueves 10 de marzo equivalía a 5,90 dólares, si se calcula bajo la tasa del Banco Central de Venezuela (BCV).

«Yo creo que, ahorita, la gente no está para invertir 5 dólares en un teléfono cuando hay muchas cosas por adquirir. Con 5 dólares puedo comprarme un pollo pequeño, o harina, arroz y pasta, o simplemente lo gasto en hortalizas suficientes para 15 días. Por eso prefiero andar con saldo quincenal y trato de meterme en redes solo cuando esté en una área de Wifi», destacó el instrumentista Alejandro Ordaz.

Leer más: www.eltiempove.com