RETACITOS #20Mar

Aun cuando el régimen ha anunciado un aumento salarial, equivalente a un 1.700%, ya que elevó el ingreso al sector laboral al equivalente a medio Petro, afirmando una vez que anunció la medida que estaba dando respuesta y satisfaciendo las necesidades los trabajadores. ¿A cuales trabajadores se refiere? Se preguntan, porque desde hace bastante tiempo que los Gremios y Sindicatos que representan a la mayoría de los trabajadores Activos, Jubilados y Pensionados están exigiendo desde hace muchos años que se establezca un Salario Justo y Digno, adaptado al costo de la Canasta Básica, dando cumplimiento de esta manera a lo establecido en el artículo 91 de la Constitución. Una segunda inquietud surge cuando la gente se pregunta, si el anuncio de Miraflores se hizo sobre el valor de un Petro fluctuante, horas después de manera unilateral e inconsulta, como se anunció el ajuste, se anuncia que el salario no se moverá de acuerdo con la evolución que tenga el petro en el mercado, sino que estará anclado a 30$. Cuando se hacen las cuentas, el salario de los trabajadores venezolanos sigue estando en el rango de pobreza extrema, porque según el estándar, por debajo de 2$ diarios, en un país dolarizado. De allí que las críticas no se hayan hecho esperar por cuanto se califica el ajuste como insuficiente, ya que el deber ser es que los trabajadores venezolanos deberían tener un salario mínimo entre 12$ y 15$ por día, lo que les permitiría elevar su poder adquisitivo pode cubrir sus necesidades básicas y las de su familia. El ajuste anunciado por el Gobierno, representa apenas un 20% del salario mínimo que está pagando la industria nacional que se ubica en 130 $/mes. De tal manera que los Trabajadores venezolanos, tendrán que seguir luchando por un salario justo, ya que según la dirigencia laboral, estamos en presencia de un nuevo fraude salarial.

En vista que sería demasiado descarado que elevaran el caso del despojo que pretenden hacerle a Henri Falcón, de su partido Avanzada Progresista ante el Tribunal Supremo de Justicia para que le aplicaran la receta que ya antes le habían aplicado a Acción Democrática, estos nuevo alacranes prefirieron sacarle partido al contubernio que desde hace algún tiempo venían organizando, vistas algunas debilidades en el manejo interno de la organización que venía mostrando el sargento de Nirgua, por supuesto con el visto bueno de algunos de los dirigentes de la Mesita de Noche y del madurismo, para obtener los mismos resultados, pero en esta oportunidad, aprovechando el poder que en estos momentos tienen los empleados que tiene el Gobierno en el CNE, organismo en el cual nunca hemos confiado y que al igual que ocurrió con las elecciones de Barinas, nuevamente está poniendo un lado la imparcialidad y la posición de equilibrio que le corresponde, desconociendo los estatutos, la asamblea nacional realizada y a las autoridades que la organización se dio legal y legítimamente, cumpliendo con todos los requisitos y con el quorum reglamentario. Por supuesto, estamos en presencia de una decisión política cuyo mal olor fétido, se siente incluso en la distancia cuando alguien se acerca a algunos de los tres rectores, que están actuando como peones en un tablero de ajedrez, manipulado desde Miraflores, de tal manera que a Falcón solamente le queda el derecho a pataleo, porque no existe en el país estado de Derecho y no existe ninguna instancia a la cual se puede acudir en busca de justicia, y quienes ahora se van a quedar con Avanzada Progresista solo obtendrán, como el caso de la AD del indio Berni, un cascarón vacío, porque el líder natural de esa organización seguirá siendo, Henri Falcón.

Por supuesto, es un golpe bajo y tiene que tomar de ahora en adelante una cuantas previsiones, porque los enemigos no se van a quedar tranquilos, van a seguir moviéndose porque la intención final es apartarlo del camino de una vez por todas y no se sorprendan si en cualquier momento sale el amoroso contralor y anuncia su inhabilitación, con o sin razones, pero eso es uno de los escenarios que no debe descartar; mientras que otros escenarios pudieran conducir a los extremos de retomar algunos de los viejos expedientes que por allí se mantienen “engavetados”, sobre presuntas irregularidades en sus administraciones como alcalde de Iribarren o como gobernador del Estado Lara, casos que siempre tienen “a la mano” los gobiernos totalitarios cuando algunos de sus seguidores fieles se descarrila, o también para amenazar a aquellos personajes, como ocurre en este momentos, con Henri Falcón que se convierten en incómodos para el régimen, y se deben tomar todas las acciones, incluyendo la posibilidad, nunca descartada, de un exilio ante el temor de que puedan colocarlo tras las rejas, y no hay que olvidar que “del árbol caído todos quieren hacer leña”, siendo esta una de las cosas que más le ha dolido a Henri, el observar como hasta “Mentira fresca” (OR) hombre de la más estrecha confianza del sargento de Nirgua, no solamente le ocultó la conspiración que le venían montando, con la autoría intelectual de el 28, el 28, otro que también se estuvo aprovechando de él mientras estuvo obteniendo beneficios, pero en política así paga el diáblo, ahora debe estar muy atento a todas estos escenarios sobre los cuales le estamos alertando, porque no se trata de cuentos, sino de estrategias maquiavélicas que le comenzarán a aplicar, en caso que intente recuperar el partido.

Siguen encrespadas y turbulentas las aguas en el seno de UNT en Lara y aun cuando tratan de que los problemas internos pasen desapercibidos, es evidente que don Guille se sigue moviendo en su campaña para apoderarse de la Presidencia de esta organización en la región, por lo cual la guerra contra el Baquiano Lencho es inocultable. Aseguran que la estrategia que tienen en cartera, es que si logran serrucharle el piso al actual jefe, recibirían con alfombra roja al perifoneador de Yaritagua, quien sería el candidato a la gobernación de Lara por UNT en próximas elecciones. Las cosas se han puesto muy tensas, porque don Guille pretende participar y hacer propuestas e imponer criterios, en las reuniones de la Dirección Regional del partido, lo cual no le está permitido, aun siendo miembro de la Dirección Nacional, que según estatutos debería autorizar estas intervenciones. De tal manera que hay que estar muy atentos a estos acontecimientos dentro del partido de Manuel Rosales en Lara, caso que deben manejar con “pinzas” porque al parecer internamente, la masa no está para bollos, además son muchos los seguidores del baquiano que opinan que la época de OFM en la política regional, pasó hace mucho rato.

Nunca nos hemos cansado de repetir que entre cielo y tierra no hay nada oculto, en los últimos dos años han sido muchas las veces que hemos denunciado todos los negociados, cobro de coimas, comisiones que les estaban cobrando desde la Dirección de Abastecimiento y Mercados Municipales de la Alcaldía de Iribarren, a los buhoneros 12$ para permitirles trabajar en las calles. Tanto dio el cántaro al agua, hasta que se rompió y el Cocosette dizque no le quedó más remedio que ordenar la intervención de esta dependencia, después de que Cornelius filtrara a través de las redes sociales copias de estos recibos, ya que había advertido que “si caigo, no voy a caer solo”. El burgomaestre se había hecho de la vista gorda sobre las denuncias que varios organismos le habían presentado sobre el jefecito, de la dependencia por sus vinculaciones familiares, quien firmaba los recibos junto al hoy delator, a quien todo el mundo conoce por sus habilidades para acomodarse en los cargos a punta de chismes y luego entregar a sus superiores para salir libre de culpa en el caso de un dinero que nadie sabe dónde fue a parar. Lo que si es cierto es que el personaje entregó las pruebas, está fugado y está siendo más buscado que el hijo de Lindbergh. Afirman que son múltiples las denuncias contra el Kala-mar que al parecer van desde maltratos verbal a las mujeres, hasta obligar a los comerciantes a entregar comida en nombre del clan reyes. Afirman que el pelo pintado que labora en esa dependencia “soltó el yoyo” porque no le dieron su tajada completa, de las divisas cobradas en diciembre a los humildes trabajadores de la economía informal en la región.

Otro de los programas al que hay que montarle una lupa encima, es el que corresponde al suministro de alimentos CLAP, sobre todo en el ámbito regional, ya que la primera denuncia que hacen los usuarios, es la supuesta existencia de un sobreprecio, entre lo que cuestan realmente los alimentos contenidos en las bolsas o cajas y el precio al que se vende a los usuarios, que en estos momentos está en el orden de los 7.0 bolívares. Asimismo denuncian que supuestamente el jefe regional de esta programa, exige como condición sine quanon, que el pago del flete para el transporte de los alimentos, a los distintos municipios y parroquias, tiene que ser contratado con él, imponiendo el valor que más beneficie a sus intereses, cuando si los consejos comunales pudieran contratar este servicio con otra empresa, pudiera obtenerse un precio más competitivo para la distribución de estos productos, situación que debería ser sometida a revisión, siempre pensando en los intereses de las humildes familia que dependen en gran medida de estos alimentos que les entrega el gobierno.

Se sigue bastante confusa la situación que hoy está viviendo el otrora emblemático Colegio de Abogados del estado Lara, institución con más de 18.000 profesionales del derecho afiliados, que por lo que se ha observado, fueron perdiendo interés en la institución, quizás por la misma situación país o por falta de estímulos entre quienes estuvieron formando parte de sus últimas directivas. En estos momentos se acaba de elegir una junta directiva provisional, a cargo de la abogado Nancy Rodríguez, persona respetable que tiene una trayectoria gremial que todos reconocen, acompañada por un grupo de abogados, también en su mayoría respetables, quienes tienen por delante una tarea en la cual se van a encontrar muchos obstáculos en el camino, porque el contendor que tienen por delante no es precisamente un personaje que se va a quedar tranquilo, después que en una asamblea sin quorum, decidió autoproclamarse presidente provisional del CAEL ya que la mayoría que estaba en el sitio se retiraron y se la “dejaron pancita”, porque dizque tuvo la oportunidad de elaborar un acta de acuerdo a sus intereses y aseguran que después salió del lugar a recolectar las firmas de sus amigos con la finalidad de darle legitimidad a las actas, de allí que ojala que estemos equivocados, pero este conflicto se va a judicializar, porque el personaje después de saltarse a la torera toda la normativa legal, no se va a dejar despojar de una presidencia, que en el fondo de su conciencia, sabe que no le corresponde porque no la ha ganado en buena lid; sin embargo, el problema es que habría que investigar a qué profundidad se encuentra la conciencia del personaje. Creemos que la abogada Nancy Rodríguez va a necesitar de todo el respaldo que pueda darle la gente seria del gremio, porque como ya lo hemos advertido, al Jacobino no le temblara el pulso a la hora de llevarse a unos cuantos por delante.

Definitivamente algunos altos funcionarios del Gobierno regional, no son capaces de actuar con la prudencia y la compostura que les reclaman las posiciones que ocupan dentro del tren ejecutivo y actúan como cualquier ciudadano de a pie, en muchas oportunidades haciendo el ridículo y como lo hemos visto en las últimas semanas, siempre tiene a su alrededor algunos “jaletis” que le palmean el hombro y le corean que “se la está comiendo”, que “es el último refresco del desierto” y por lo tanto se pueden dar el lujo de poner la cómica sin que ello tenga consecuencias colaterales; sin embargo, desde el mismo momento en que comenzaron a utilizarse los teléfonos inteligentes, algunos con costos millonarios, pero con unas prestaciones por su valor que no tienen dimensión, la actuaciones privadas de las personas pasaron a mejor vida. Uno espera del ciudadano gobernador del Estado, por la importancia de su cargo, por su jerarquía, incluso por su rango como militar, un comportamiento serio, comedido, como hombre común, que cumple con las obligaciones que el cargo le impone, que atiende y respeta a sus subalternos y que escucha los reclamos de la población, sus problemas y busca la mejor forma de solucionarlos, presentar cuentas de su gestión a la sociedad larenses, esto sería más que suficiente para ganarse el respeto y la admiración del soberano. Ahora le preguntamos: ¿Obtuvo algún provecho, cuando se dejó grabar tratando de picar un pedazo de carne en una parrillera en la carrera 15 el pasado 14 de marzo? ¿Se sintió más compenetrado con el pueblo con esta acción? ¿Se enteró de todas las burlas que hicieron a sus costillas con estos videos? Le repito, con todo el respeto que me merece, tiene que darse su puesto.

Y continuando con esto de las comiquitas de algunos venezolanos y venezolanas, quienes por haber obtenido con sus esfuerzos algunos lauros como representantes de Venezuela, cuando no tienen cultura etílica, se toman dos o tres tragos, se envalentona, sobre todo si andan en cambote, y creen merecer todos los respetos, pero además creen tener una patente de corso, para abusar de los derechos de los demás y se sienten ofendidos cuando se les afectan los suyos. El comentario viene al caso, por la denuncia de una medallista que se sintió ofendida cuando le sacaron de una discoteca en Caracas, y de inmediato armó un escándalo por las redes e incluso hay una persona a la que el Ministerio Público al parecer le abrió un juicio, sin profundizar en las investigaciones y que pudiera convertirse en el “chivo expiatorio”, ya que es el eslabón más débil de la cadena. Por supuesto que la reacción inicial de la opinión pública ante la “agresión” a la deportista, fue de rechazo y condena para el negocio y su personal, por tan in adecuada actuación, sobre todo tratándose de una dama. Sin embargo, siempre hemos dicho que entre cielo y tierra no hay nada oculto y han comenzado a aparecer nuevos videos en las redes sociales, donde el comportamiento de la dama ofendida y sus acompañantes, no es el más adecuado, por el contrario, se les ve en actitud agresiva, por lo que en estos momentos la denuncia hecha pública, comienza a presentar fisuras y es muy probable que si los propietarios de la discoteca se asesoran adecuadamente, presentan los videos como pruebas, no es descartable que quien salga con las tablas en la cabeza sea la denunciante, a quien no le quedaría más remedio que admitir que cometió un error, que pudiera convertirse en una mácula para su medalla.

Sería interesante averiguar qué es lo que tiene de atractiva la zona de Fundalara y de Las Trinitarias, para los promotores de las Academias de Béisbol Menor y los Gimnasios. Conocemos la que escuela que está instalada desde hace muchos años frente a la plaza de Santa Elena por las calles y frente al Conjunto Residencial Los Humocaros por las carreras, y hemos vivido en carne propia la permanente contaminación sónica que se producen en estas instalaciones, sobre todo cuando hay actividades deportivas, o cuando se le ocurre alquilar las instalaciones para realizar fiestas, porque estoy bien familiarizado con estos escándalos. De allí que me llama la atención la denuncia de los habitantes de la Urb. Las Trinitarias, primera etapa, donde un propietario, no conocemos los detalles, al parecer habría arrendado un terreno de “áreas verdes” a gente de su entorno familiar por un monto significativo de dólares para montar una Academia de Béisbol y un Gimnasio. Nos llama la atención que la comunidad, por ser una zona eminentemente residencial, han acudido con la denuncia a la Defensoría del Pueblo, a Catastro, Direccción de Control y Planificación y Control Urbano, Semat y a las dependencias de la LOPNA en la Alcaldía, documentos consignados desde septiembre de 2021, sin respuestas. El primer delito que se observa es es el cambio de uso residencial a comercial sin ningún tipo de permisología y presunta evasión fiscal; ante las protestas de la comunidad, quienes aparecen como propietarios de los negocios, parecen estar muy enchufados políticamente y judicialmente, porque sin ninguna demora lograron que un tribunal, así como que para que nadie se riera, dictara una medida innominada de libre tránsito, supuestamente con fallo a favor de la promotora de la Academia y el Gimnasio, al parecer son unos vivos los denunciados por los vecinos.

Está circulando por las redes sociales una grave denuncia de un caso ocurrido el año 2021, en el cual aparecen presuntamente implicados varios funcionarios de alta jerarquía de un cuerpo de seguridad del estado, donde figuran un Comisario General, un Comisario, un Inspector Jefe, dos Inspectores Agregados, dos Inspectores y 6 detectives, a quienes la División de Investigaciones de Asuntos Internos les abrió una averiguación disciplinaria por el delito de “Mala praxis policial”, expediente que tiene fecha 30 de diciembre de 2021. Estos muchachones cayeron en Desviaciones Policiales, Delitos contra la propiedad, Manipulación de equipos celulares sin autorización de sus propietarios, con retención de los mismos, entregados cinco meses después; presunta incautación de más de 200.000 dólares; a otra persona dizque le decomisaron 120.000 $ y solamente consignaron $ 76.000; ingreso a viviendas privadas sin la presencia de testigos como lo exige la Ley. Tratamos de indagar cuales fueron los resultados de estas investigaciones, si se habían establecido responsabilidades; sin embargo, al parecer el caso fue cuarenteado y a los funcionarios presuntamente vinculados con el mismo, sobre todo los de alta jerarquía, fueron enviados a otros destinos y colorín colorado, este cuanto ha finalizado.

Se quejan respetables abogados de Lara de la actuación de algunos jueces en el circuito judicial larense. En efecto, comentan que al parecer una juez del circuito civil y mercantil, dizque está más pendiente de viajar en forma recurrente a Caracas a realizar gestiones para que no la destituyan, buscando el apoyo del presidente del TSJ, de quien dicen tiene un retrato tamaño natural a las puertas de su oficina, en un abierto culto a la personalidad. Colocan como ejemplo los abogados, el caso del juzgado primero de primera instancia civil y mercantil, donde supuestamente se despacha sin la presencia del juez y la secretaria, y cuando está presente la secretaria, la titular del despacho dizque llega casi todos los días después de las 12:00 pm, luego de ejercitarse en el gimnasio para conservar la línea, llegando a firmar lo que han hecho los empleados, que son los que allí verdaderamente trabajan. Asimismo, existen muchos comentarios en los pasillos de los tribunales, en torno a la presunta existencia de “tribus” en donde con los expedientes se cobran y se dan el vuelto, ya que al parecer son asignados a tribunales predeterminados donde las sentencias definitivas generalmente son favorables, de lo que se aprovechan muchos abogados que conocen los manejos y le sacan provecho a esta situación, en donde la justicia se aplica en forma mediatizada.

Lo que nos faltaba. Como si fuera poco el estado de deterioro en el que se encuentra el sistema de salud en todo el país y en el estado Lara, implementan la privatización de este servicio en los hospitales AMP y Agustín Zubillaga, con la instalación de una empresa identificada con el N° J-50103509-1 C.A, dedicada a la venta de prótesis quirúrgicas, descartables, insumos médicos, todo para traumatología, neurocirugía y ginecología, dentro de las instalaciones hospitalarias y en locales que administra la Secretaría de Salud del estado Lara. Ahora el pueblo si tendrá donde comprar los materias e insumos de los que carecen los hospitales. Denuncian que estos locales son administrados por Corposalud y asignados por la Dirección Regional de Salud, desconociendo la normativa jurídica vigente que establecen que empresas privadas de este tipo, no pueden instalarse dentro de los espacios asistenciales públicos, ya que existe una regulación que ha establecido cierta distancia de las instituciones. Estará enterado el nuevo director del HCUAMP de la existencia de estas normativas, ya que al parecer el jefe regional de salud, parece desconocerlas. Sería interesante averiguar quién o quiénes son los accionistas que están aportando el capital para instalar tan lucrativo negocio en lugares tan privilegiados, donde van a tener un mercado cautivo. La verdad que este sí que es un negocio redondo. Los usuarios lo que esperan del nuevo director del principal nosocomio de la capital larense, es que ponga al resto del centro asistencial, como está el Servicio de de Neurocirugía en el 5° piso, si logra por lo menos alcanzar un 50%, seguramente que le harán una estatua en el patio central del hospital.

Continúan multiplicándose las denuncias de los usuarios de la empresa de televisión por cable Inter, que opera en Barquisimeto, quienes se sienten afectados por una oferta engañosa de la operadora y una de sus contratistas que se encarga de la instalación de los equipos. En efecto, la empresa anuncia que cambiará su sistema de transmisión e instalará fibra óptica, con lo cual mejora en un 100% la recepción de la señal, servicio que será como un premio a la fidelidad de los usuarios y a la puntualidad en el pago de los servicios, con lo cual garantiza el cambio de los equipos sin costo, ofreciendo Internet de 250 MB y TV con más de 130 canales, 32 en HD. La contratista emite un aviso como agente autorizado de Inter y la oferta para realizar el cambio a fibra óptica y “contratos nuevos”, y es allí donde está el engaño, porque de acuerdo con los usuarios denunciantes la contratista por instalar el nuevo servicio está cobrando la cantidad de 40$, que es lo que una empresa seria, que se respete, es lo primero que debería decirle a sus clientes, de manera que sea este el que decida si tiene o no capacidad de pago para contratar el nuevo servicio. Creo que la gerencia de Inter está manejando muy mal sus planes de expansión, engañando a los usuarios. Nos han hecho llegar copias de todos los avisos enviados por la empresa y la contratista.

